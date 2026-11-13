El error no forzado de Abascal

Por primera y seguramente última vez, el pasado lunes encendí la televisión para ver La Revuelta, el programa en el que David Broncano le hace la soft-propaganda al Partido Socialista a razón de treinta kilos al año. Estaban en la izquierda muy molestos porque la extrema ultraderecha osara profanar uno de los templos favoritos de la secta gubernamental —"refugio antifascista", lo llamó Bob Pop—, y el catastrófico desarrollo de la entrevista no hizo más que ahondar en esa indignación.

En los escasos segundos libres que dejaron los tartamudeos del presentador, Abascal quedó como un tipo normal, con ideas perfectamente aceptables. La audiencia habitual del programa, acostumbrada a una imagen del líder de Vox más cercana a Mussolini dando un discurso que a Rajoy jugando a las cartas, no tuvo piedad con el cómico. Broncano conduce un programa humorístico en el que los invitados tienden a sentirse cómodos con el compadreo del presentador, pero claro, con Abascal eso no podía suceder porque habría sido "blanquear el fascismo", y una cosa es Irene Montero explicando que ningún hombre le ha limpiado el felpudo como un San Bernardo bebiendo agua y otra un señor normal de Amurrio explicando sus ideas, que a estas alturas de partido son las de un socialdemócrata danés. Así que Broncano convirtió aquello en un debate, y procedió a perderlo de la manera más humillante posible. No hubo debate, en realidad, era un señor de cuarenta tacos repitiendo consignas gilipollas de instituto frente a un político profesional que acudió allí con los deberes hechos. Fue como ver al Real Madrid de Zidane contra el equipo alevín de los Maristas. La humillación fue tal que a la mañana siguiente la comisaria política Silvia Intxaurrondo se preguntaba en sus dos minutos de odio si la tele pública debería permitir que la gente de derechas pudiera expresarse. Para llegar a la conclusión de que no, por supuesto.

Salió Abascal, pues, bien parado de territorio hostil, aunque ayudado por la incomparecencia e incompetencia del rival. Al repasito se unió además el dato objetivo: con casi cinco millones de espectadores fue la emisión más vista de la historia del programa, superando incluso el masaje tailandés al presidente del Gobierno de hace unas semanas. Ego por las nubes, puntos hacia arriba en las encuestas, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela, todo eso. Así que en la formación verde se apresuraron a hacerse caca encima.

Es posible que el equipo de Abascal pensara que a Jordi Wild sólo le siguen frikis con los dedos naranjas de tantos Riskettos, pero el streamer tiene siete millones y medio de suscriptores en YouTube, y sus vídeos suelen rondar los dos o tres millones de visualizaciones cada uno. De hecho, las tres entrevistas con Sánchez, Colau y Feijoó han llegado a esas cifras en las primeras doce horas desde su publicación, y seguramente acaben doblándolas. La audiencia de los podcasts coincide poco con la de la televisión lineal, así que renunciar voluntariamente a llegar a millones de personas a los que todos tus adversarios van a poder transmitir el mensaje no tiene ningún sentido. Después de rechazar al comunicador catalán, Abascal se dejó entrevistar por Ángel Gaitán, que es, por seguir con la metáfora futbolera, como renunciar a la Champions para disputar el Trofeo Carranza.

Pero lo peor no es eso, lo peor es la imagen que transmite. Alguien que se asusta ante un tipo cubierto de tatuajes que se hace llamar Jordi Wild no puede ser quien le plante cara y una fragata en los morros a Mohamed VI. Alguien que se compromete públicamente a un evento y decide salir corriendo en el último minuto por motivos mayormente ridículos no puede presentarse como el epítome del hombre en el que se puede confiar. Y necesitamos gente con palabra, después del trauma de ocho años y medio de un embustero patológico usando las instituciones como la toalla de un gimnasio. Porque además el votante medio de la derecha es varios órdenes de magnitud más crítico con su voto que el de izquierdas, que a estas alturas de sanchismo anda ya dándole vivas a Óscar Puente por dimitir después de dejar 120 cadáveres en las vías.