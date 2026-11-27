Se acercan las elecciones del 29-N y, con ellas, surgen algunas dudas sobre el vocabulario electoral. ¿Se escribe "circunscripción" o "circuncripción"? La Real Academia Española (RAE) aclara cuál es la forma correcta y qué significa este término tan habitual en los procesos electorales.

Qué significa circunscripción

Según el Diccionario de la lengua española, "circunscripción" es la acción y el efecto de circunscribir, es decir, limitar o acotar algo dentro de determinados límites.

También se utiliza para referirse a una división administrativa, militar, electoral o eclesiástica de un territorio. En este sentido, puede equivaler a una demarcación, un distrito o una zona.

Uno de sus usos más habituales aparece en el ámbito político, con la expresión "circunscripción electoral". Se trata de una división territorial a la que se asigna un determinado número de representantes que deben elegirse en unas elecciones.

En España, por ejemplo, cada provincia constituye una "circunscripción" para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla también cuentan con su propia circunscripción.

#RAEconsultas La voz inglesa «constituency» se traduce habitualmente, según el contexto, por «electorado», «circunscripción electoral» o «distrito electoral». — RAE (@RAEinforma) May 14, 2019

Circunscripción electoral: cómo funciona en España

La Constitución Española establece que la provincia es la "circunscripción" electoral para la elección de diputados y senadores, con las particularidades previstas para las islas y las ciudades autónomas.

En las elecciones al Congreso, cada provincia tiene asignado un mínimo inicial de dos diputados, mientras que el resto de los escaños se distribuye en función de la población. Ceuta y Melilla eligen un diputado cada una.

En el caso del Senado, las provincias peninsulares eligen cuatro senadores, mientras que las islas y las ciudades autónomas cuentan con una representación específica.

Por tanto, cuando se habla de los resultados electorales de una provincia o del reparto de escaños en un territorio, lo adecuado es utilizar el término "circunscripción".

Un truco para no cometer errores

Para recordar cómo se escribe, conviene fijarse en su estructura: circun-s-cripción. La palabra conserva la s de circunscribir, verbo del que deriva.

Así, son correctas expresiones como circunscripción electoral, circunscripción provincial o circunscripciones territoriales.