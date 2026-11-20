Mi última búsqueda de piso fue hace cinco años. Durante semanas, cada día dediqué un rato a husmear en las webs del ramo y contactar con las inmobiliarias, y a menudo eché la tarde visitando una o dos viviendas. Tardé unos cuantos meses en encontrar el piso donde vivo ahora; fue una tarea tan ardua que si llega a durar un poco más Christopher Nolan le habría hecho una película. Conservo el Excel que hice para la ocasión, revisando precios en cada distrito y cada calle del barrio para encontrar el punto medio óptimo entre la distancia al colegio de los niños y la carga para mis bolsillos. En total y a lo largo de cuatro meses visité ciento cinco pisos, casas, chalés, semisótanos y guaridas en la circunferencia de un kilómetro de radio alrededor de la escuela de mis hijos. Pude constatar todos los trucos infames de los portales inmobiliarios para mejorar el aspecto de las viviendas: fotos giradas al blanco hasta ser capaces de deslumbrar a un ciervo, eufemismos que habrían provocado la envidia de Quevedo y omisiones del tamaño de provincias australianas. Pero al final encontré mi hogar, un ático sólo ligeramente hecho polvo y con una terraza para hacer barbacoas donde he vivido más tiempo y he sido más feliz que en cualquier otra de las casas en las que he vivido en Barcelona, que en las últimas dos décadas han sido ocho en total. No soy nuevo en esto de mirar pisos, realmente.

La familia crece y ya no cabemos allí, así que nos toca repetir el proceso, con los precios y las condiciones de 2026. Y aquí viene el drama. Si hace un lustro visité más de cien pisos hasta dar con el que me pareció ideal, hoy daría lo que fuera por poder visitar uno. Nada más que uno. No es que no haya cien pisos en alquiler en mi barrio, es que no los hay en toda la ciudad de Barcelona, ni tampoco en su área metropolitana. De Sabadell a Hospitalet y de Mataró a Castelldefels, el total de pisos de cierto número de habitaciones por debajo de los dos mil euros mensuales suele rondar la docena en el mejor de los casos. Con la cifra realista que podríamos pagar, a veces hay uno o dos, la mayor parte de los días, ninguno. En una región con cinco millones de personas. Hay el doble de pisos por encima de los cuatro mil euros al mes que por debajo de esa cifra. Conservo algunos pantallazos de Idealista de hace cinco años. Había quince o dieciséis mil viviendas en alquiler en un momento dado en Barcelona y alrededores. Hoy la cifra es cinco veces inferior, pero tiene truco: dos tercios del total del parque de alquiler de la Ciudad Condal y sus cercanías son viviendas de temporada, con una duración máxima de contrato de once meses.

El resumen es muy simple: no hay pisos. Y todos sabemos por qué. Y lo sabemos porque cuando el PSOE empezó a aprobar leyes mongólicas de control de precios y protección del okupa la mayoría de gente con más neuronas que dedos de los pies anticipó que esto iba a suceder, y por supuesto ha sucedido. Pasa en toda España, pero en Barcelona más, porque tenemos la desgracia de padecer al PSC en todos los niveles de la Administración y las sinergias de tanta incompetencia, ese eje deficiente del mal que forman Sánchez, Illa y Collboni, han provocado la hecatombe habitacional, sin que tenga pinta de ir a mejorar a corto plazo. Ni a medio.

Es difícil cuantificar el precio inmenso que como sociedad estamos pagando al impedir la formación de hogares normales. En Barcelona hay cientos, miles de pisos donde se hacinan tres o cuatro familias distintas, única manera de pagar los precios delirantes que se ven hoy día. La respuesta de la izquierda es insultar, amenazar y putear al casero, como si eso fuera a resolver el problema en lugar de agravarlo. Y mientras tanto hay muchas parejas que no se irán a vivir juntas, ni tendrán hijos, ni formarán familias, ni tendrán la vida que merecen, porque la política de vivienda de este Gobierno ha sido darle una AK-47 a un mono cocainómano. El próximo domingo quizá empiecen a cambiar las cosas, pero ese cambio, si es que llega, tardará años. Los mismos años que tardaremos en borrar las consecuencias del peor y más inútil Gobierno de la historia democrática de Europa.