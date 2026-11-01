Sin novedad en el frente

Pues sí, cuando se quiere, se puede. Si la noche del sábado 24 de octubre, las calles del centro de Barcelona parecían una zona de guerra, pero guerra de bandas criminales, la del 30, coincidiendo con Halloween, resultó insólitamente pacífica. Lo siento por los dos listos que se apostaron en mi calle, Portaferrissa, con un puesto improvisado de birras. Supongo que con la idea de venderlas en cuanto empezara el show. No show, no business.

Elogios a los Mossos d'Esquadra y a la Guàrdia Urbana de Barcelona por tener permiso para desplegar al fin un dispositivo con cara y ojos, lanzado a interceptar amenazas físicas y proteger a los ciudadanos. Claro que estos también tenían que poner, y mucho, de su parte: durante todo el día se vio a bastantes comercios del centro blindando sus accesos y plantando seguridad privada donde antes no la había. Fuimos a sacar dinero a un cajero de Caixabank y estaba tapiado. Con una plancha de hierro, sí. Y los dos cajeros de al lado, también. Los malos no pueden sacar dinero, pero los buenos el suyo tampoco. ¿Mira que si por culpa de Blocus explota un corralito en pleno fin de semana?

Por cierto, me gustaría saber quién corre con los gastos de este acorazamiento de tiendas y cajeros: ¿ellos mismos? ¿Sus entidades aseguradoras? ¿El Ayuntamiento? ¿Quién paga los platos rotos del déficit de seguridad?

Por instinto, la gente empezó a notar que ayer las hostilidades estaban, o controladas, o suspendidas. Y todo siguió su curso como cualquier sábado noche. Es decir, que las cosas se pueden hacer bien cuando se aparcan remilgos ideológicos —al perroflauta, ni con una rosa…— y se prioriza el orden público no como algo anacrónico y limitante sino como todo lo contrario, la única garantía efectiva de que todos estemos igualmente limitados por la ley. Y por nada más.

Vamos, que en estos temas, la izquierda deja decir misa a la extrema izquierda, pero cuando de verdad quiere atajar el problema aplica discretamente fórmulas que en público sólo se atreve a defender la derecha. ¿Acabará pasando igual con la vivienda y con las pensiones?

Después de la tragedia de Urda, los escudriñadores de encuestas —y de algunas vísceras de aves— se atreven a decir por primera vez que es técnicamente imposible que Pedro Sánchez "remonte" hasta el punto de ganar las elecciones. Todo depende de cuánta gente pierda su confianza en el personaje hasta el punto, no diré de pasarse a votar a otro partido —eso es poco factible llegados a este punto de polarización—, pero sí de quedarse en casa. Como los de Blocus ayer. Todo lo que no funciona pesa en el ánimo del votante medio reflexivo. Otra cosa es qué sucede en cuanto se disipa la bruma electoral. ¿Seguiremos queriendo llegar al fin de estas cosas, o ya se nos habrá pasado el subidón y seguiremos tal cual, con la misma inconsciencia?