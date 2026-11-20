Unas horas antes del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo, quien esto firma fue entrevistada en Cataluña para un videopodcast de esos donde se puede y se debe hablar de todo, a calzón quitado, sin censura, y donde, lógicamente, me preguntaron qué creo yo que va a pasar el 29N. Les hizo mucha gracia –hasta el punto de titular por ahí...– que yo calificara a Pedro Sánchez de "Messi de la política". Ciertamente hay que tener tanto arte como Messi para casi –subrayo el casi– convencer hipnóticamente a todo el mundo de que puedes empatar el partido cuando vas camino del banquillo en todas las posibles acepciones del término. Yo ese teórico "empate técnico" no lo he visto ni lo veo por ninguna parte. No veo a Pedro Sánchez comiéndose los turrones en la Moncloa y creo que toda su lucha, toda su pelea a cara de perro, era y es para comérselos en Ferraz sin que se le atraganten demasiado. Hasta a Messi se le puede eliminar. Lo demostró precisamente España, toda ella, en el pasado Mundial de fútbol.

De todos modos, debo decir que no esperaba que Feijoo hiciera tan buen papel en el debate. Que lo ganara al final por goleada. Al principio empezó algo titubeante, algo medroso; normal cuando tienes enfrente a un comunicador nato como Sánchez. Déjenme decirles por experiencia –periodística y política– que a veces tener razón es una cruz. Los datos, la realidad, la complejidad de la vida misma pueden pesar como una losa. Es más fácil mentir con gracia que decir las verdades que nadie quiere oír. Por ejemplo, sobre cómo hemos llegado a esta crisis de la vivienda y lo que nos va a costar remontarla.

En todos los palos económicos y sociales que se tocaron a lo largo del debate, me quedó más claro que nunca que el sanchismo ha acumulado todos los vicios de la izquierda fulminando en cambio todas sus virtudes. Ha enfrentado a los que cobran de la Administración con los que la pagamos. Jubilados, funcionarios y pensionistas parece que prosperan –si no tenemos en cuenta que lo que les suben por un lado, se lo vuelven a birlar con el tocomocho del IRPF…– pero es a costa de los asalariados y de los autónomos –sobre todo los que facturamos menos de 85.000 euros pero nos machacan con el IVA, en flagrante desafío a Europa... y al sentido común– y armando una pelota de deuda que pavor da mirarla. Efectivamente, el PIB no se come. Es tan simple como que Sánchez ha gobernado por encima de nuestras posibilidades. Es un lujo que las clases medias y trabajadoras simplemente no nos podemos permitir. Y los que creen que sí de buena fe, por nostalgia de la socialdemocracia de antaño, tampoco. Ya se darán cuenta. Tu voto, tu capital. Literalmente esta vez. Esta vez va muy en serio.

En el tema de la corrupción, Sánchez trató de zafarse viajando en el tiempo a aquella moción de censura que en 2018 le llevó al poder acusando al PP de ser "el partido más corrupto de España" en virtud de una sola línea en una sentencia judicial. Sin quitarle hierro ni importancia a los escándalos y corrupciones de la derecha, que vaya si los ha habido, y dando hasta pereza el "y tú más" –¿alguien ha visto cumplir un solo día de cárcel a Griñán, condenado a seis años por los ERE en Andalucía? –, Feijoo consiguió algo insólito: que Sánchez pida perdón. O que guardara un silencio lúgubre ante la pregunta de quién le pagó las primarias.

Y llegamos al drama humano de la inmigración... ese desfiladero donde el Gobierno va aventando el miedo a la "ultraderecha". Por menos de eso, muchas buenas personas votaron PSOE en 2023 así fuese tapándose la nariz. Claro que entonces no veníamos del Gran Apagón, de los trenes de la muerte, de Ceuta, de El Hierro, etc. Tanto va el cántaro woke a la fuente que al final se hace añicos. Que el sueño de la utopía engendra monstruos y hace dudar de los pilares de la tierra y hasta del lenguaje. Puede ser cuestión de meses, incluso de semanas, que los que llevan años clamando contra la "ultraderecha" pasen a hablar de centroderecha cuando hablen del PP y de derecha a secas cuando lo hagan de Vox. Incluso puede ser que alguno ose empezar a llamar a la ultraizquierda por su nombre.

En fin. Un debate es ni más ni menos que un debate que, como las encuestas, se pondrá a prueba cuando llegue la hora de la verdad. La de abrir las urnas. Tampoco nos hagamos excesivas ilusiones de que un cambio de Gobierno vaya a arreglarlo mágicamente todo. Algunos ya estamos mayorcitos para eso y ya llevamos muchas decepciones a cuestas. Pero en este debate se visualizó como pocas veces que del dicho al hecho no va sólo un trecho. Puede ser cuestión de vida o muerte.