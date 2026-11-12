Dictacaradura

Con tanto follón y tanta "huelga general" (sic), no es que haya pasado desapercibido el pasmoso empotramiento del "decreto Maricarmen" en un Congreso de los Diputados que ya lo había tumbado; pero no estoy segura de que se le esté dando al tema la importancia que tiene. La Diputación Permanente del Congreso es una especie de retén, de farmacia de guardia para que el país no quede totalmente desguarnecido de poder legislativo entre la disolución y la reelección de las Cortes. No es ni debería ser un coladero, un desagüe, para que el Ejecutivo saque adelante iniciativas importantes. No digamos si ya ha quedado claro que esas iniciativas eran contrarias a la voluntad mayoritariamente expresada por los representantes de la soberanía popular... y no digamos a la soberanía popular misma, que tiene pinta de estar ahora mismo muy infrarrepresentada en el actual reparto de escaños.

Deberíamos aprender de Estados Unidos y parar el marcador a mitad de partido. Esa costumbre americana de renovar los votos en las cámaras —y en algunas cosas más— a mitad de mandato presidencial es muy saludable, porque permite corregir el tiro a los votantes que se sienten tangados por el presidente que eligieron —o que dejaron elegir…— y dar a ese mismo presidente un baño de humildad que es a su vez una oportunidad. De poner la oreja al pueblo, de corregir el tiro. Antes de que sea demasiado tarde.

El descaro con que la izquierda española insiste en el sostenella y no enmendalla con su desastrosa y fracasada política de vivienda —y de pensiones, y de seguridad ciudadana, y de protección de la mujer…—, hasta el punto de ignorar y subvertir la votación que hace poco perdió, no es ni siquiera, ay, un hecho aislado. Permítanme recomendarles leer sentados y con la medicación a mano una información de OK Diario, firmada por una periodista tan solvente como es Esther Jaén. Citando fuentes comprensiblemente anónimas, pero en las que cualquiera con dos dedos de frente reconocerá a juristas conocedores de primera mano de lo que se cuece en las Cortes, da cuenta de un informe de siete páginas que desmenuza todos los atropellos y chapuzas institucionales perpetrados por el Gobierno sólo durante esta legislatura. Las joyas de la Corona incluyen desde comprar pinganillos poco menos que en el todo a cien —o a diez mil, no vaya alguien a quedarse sin mordida…— hasta hacer un bodrio de ley de amnistía —yo siempre sostuve que la ley estaba mal hecha adrede, para prolongar el strip-tease y atar en corto a Puigdemont casi hasta el final…—, pasando porque la presidenta del Congreso, Francina Armengol, rechazara todas y cada una de las iniciativas procedentes del Senado, donde sabido es que la oposición tenía mayoría.

Nunca entenderé que estas cosas se puedan hacer todo el rato en un país llamémosle civilizado. Durante los tres años que tuve el honor de ocupar un escaño en el Parlamento catalán, ni les cuento las veces que me llevé las manos a la cabeza ante el cúmulo de pequeñas y no tan pequeñas irregularidades, microabusos —o no tan micro—, ejercidos con total impunidad por quienes llevan décadas sintiéndose los dueños del cortijo. O en nuestro caso, de la masía. Yo solía lamentarme entonces de que el Parlamento catalán, al tener menos visibilidad que el Congreso de los Diputados, fuera campo abonado para el fraude de ley. Pero si en el Congreso puede pasar lo que ahora pasa, y resulta que convocan una huelga general... a favor de que pase eso, apaga y vámonos. Semejante dictacaradura, ¿de verdad estamos seguros de poderla soportar? ¿Qué es lo siguiente que se les va a ocurrir para "parar a la ultraderecha"? ¿Dar directamente un golpe de Estado?