Este domingo nos desayunamos —sobre todo en Barcelona— con un entrevistón de La Vanguardia al todavía presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde insistía en no dar por "perdido" el partido. Su partido. Si Lula y los demócratas norteamericanos pueden remontar, ¿por qué no él?, insiste. Y entre muchas otras razones que invoca para arrellanarse en semejante "optimismo", Sánchez hace dos afirmaciones de calado: que la economía española crece y que la deuda desciende.

Vamos por partes, como Jack el Destripador… o como Silvia Intxaurrondo, la ¿periodista? ¿activista? que se hizo famosa poniendo en un brete a Alberto Núñez Feijóo sobre el tema de las pensiones. Sostenía Feijóo que el PP nunca ha bajado las pensiones e Intxaurrondo le acorraló con el dato —cierto— de que por lo menos una vez sí las congeló. Esto pasa con Felipe González y él lo habría manejado con su característica soltura: habría pretendido que él quería decir exactamente eso y que la ¿periodista? ¿activista? "no le había entendido bien". Feijóo, en cambio, se empecinó en tener razón en algo en lo que objetivamente no la tenía, y salió trasquilado.

¿Será que ciertos periodistas/activistas sólo se acuerdan de las matemáticas que estudiaron en el instituto cuando entrevistan a políticos de derechas? Porque los que entrevistaban a Sánchez este domingo en La Vanguardia no hicieron ningún esfuerzo para poner en un contexto realista las afirmaciones económicas del todavía presidente. Para preguntarle si ese crecimiento del que tanto presume es para arriba… o para abajo.

Recurro a la IA —aviso a navegantes— para comprobar los últimos datos disponibles sobre la deuda pública española. Son datos de agosto de 2026. Entonces estábamos en 1,75 billones de euros, lo cual supone un 99,7 por ciento del PIB, y un ritmo interanual de crecimiento de la deuda del 2,9 por ciento. Es decir: nos gastamos 99,7 euros de cada 100 que no tenemos, que quedamos a deber. La recomendación para países como el nuestro es no pasar del 60 por ciento del PIB. Saquen conclusiones.

A favor de la jactancia de Sánchez podría alegarse que, siendo estos números una barbaridad, han descendido algo —el dato trimestral del segundo trimestre de 2026 era del 101,4 por ciento— y que países como Alemania o Francia todavía están peor. Claro, pero habría que ver cómo están allí los salarios, la presión fiscal… y los servicios. Y sobre todo habría que comparar la estimación del crecimiento del PIB en general y en abstracto, y la del PIB por cápita, que es la riqueza —o pobreza…— real en el bolsillo de cada ciudadano y contribuyente. Recientes estudios en Cataluña han alertado de que lo que en términos generales pasa por crecimiento hacia arriba, para muchos españoles se traduce en la práctica en crecimiento para abajo. Sobre todo, si metemos en el bombo la inflación. Que, aunque nadie lo mencione, tiene uno de sus motores en el gasto público. Que no necesariamente gasto social. ¿Me siguen? La Administración encarece toda la economía gastando mucho dinero, pero habría que aquilatar cuánto gasta en servicios al ciudadano que la mantiene, y cuánto en mantenerse a sí misma.

Los últimos datos disponibles, según la IA, datan de 2024 y arrojan las siguientes cifras: un 41 por ciento del gasto público fue a pensiones, un 14,2 a Sanidad, un 9,1 a Educación, un 7,3 a servicios públicos, un 5,5 a pagar intereses de la deuda, un 3,4 a Seguridad, un 3,2 a vivienda, un 2,7 a Cultura y un 2 a Defensa. Ojo al dato de la deuda. En 2024 se destinaron unos 39.600 millones sólo a pagar intereses. En 2025, el coste de estos intereses aumentó hasta aproximadamente el 2,7 por ciento del PIB. Es decir, que la deuda por habitante (34.400 euros) era y es superior al PIB por habitante (alrededor de 34.210 euros). Crecemos sólo para pagar deudas. Y suma y sigue.

En resumen, España tiene un serio problema para crecer hacia arriba, no hacia abajo, y también para financiar sus servicios públicos sin seguir acumulando deuda. Que tampoco se crean que todos esos servicios públicos están al servicio del público, valga la redundancia. La Administración gasta una cantidad ingente de recursos en sostenerse a sí misma. Volviendo a las estimaciones de 2024: ese año se gastaron 52.951 millones de euros en mantener el Estado en marcha. Si le sumamos los intereses de la deuda (39.600 millones), nos arroja un total de 92.551 millones de euros solo por abrir la ventanilla, sin haber llegado a asistir en nada a ningún ciudadano o contribuyente. En 2024, el conjunto de las Administraciones españolas gastaron casi una cuarta parte de su presupuesto (un 23,8 por ciento) en remunerar a sus trabajadores. Ciertamente eso incluye a médicos y maestros del sector público… pero también a una cantidad ingente de funcionarios que no queda muy claro para qué sirven. ¿Usted no tiene la impresión de que, para hacer la gestión más sencilla, desde un empadronamiento a votar por correo u obtener cita médica en tiempo y forma, tiene que ir de la ceca a la meca y sacar tiempo para multiplicar unas gestiones… que la Administración podría asumir perfectamente con una mera llamadita al Ministerio de Hacienda, que lo sabe todo de todo el mundo?

En resumen, es usted muy libre de votar a quien le dé la gana, Pedro Sánchez incluido, pero no lo haga bajo la falsa impresión de que está apostando por el crecimiento económico, el desendeudamiento o la garantía de la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones. Porque lo que de verdad le están ofreciendo es pan para hoy —y tampoco para todo el mundo— y hambre para mañana —eso sí, para todos—.