Dimitir sin admitir

Lo digo en broma, pero es broma sólo a medias: si seguimos así, en esta campaña electoral veremos pósters del Che Guevara y de Óscar Puente, elevados ambos a los altares del sostenella y no enmendalla. La credulidad del ciudadano lleva tiempo sometida a pruebas durísimas. ¿Se acuerdan de cuando Pedro Sánchez pidió cinco días de tiempo muerto para ver qué hacía con su vida y con su poder? Había que ser muy ingenuo —o estar muy cagado de miedo de perder el machito, con perdón— para imaginarse que al sexto día dimitiría y al séptimo descansaría. ¿Quién que de verdad quiere dimitir necesita cinco días de reflexión? Se dimite sin anunciarlo o incluso negándolo con pasión hasta el último minuto, como Óscar Puente.

Sólo en otro cuento de hadas cabe la hipótesis de que esa dimisión fuese una sorpresa para Sánchez. Pero por favor, si estaba más coreografiada que El lago de los cisnes. A saber: se intenta que el ministro haga de cortafuegos, de pararrayos o de refugio nuclear, como gusten. Avanzan los días, la cosa se complica —pueden aparecer incluso escándalos más feos por otro lado…—, y de repente jugamos la carta de irse montando un drama heroico, en plan Mambrú se fue a la guerra. Eludiendo el cese y anunciando una dimisión "voluntaria y por dignidad política" (sic) después de tres horas insistiendo en no tener nada que ver con el accidente —con ninguno de ellos—, se logra el máximo impacto político sin abrir ni una sola fisura penal. Cero reconocimiento de responsabilidad o de culpa. Igual con este señor de Adif que ha visto la luz dimisionaria tras una sola sentada con Carlos Cuerpo. Repetimos: un cese implica un señalamiento, una dimisión pactada prolonga la agonía de jugar al gato y al ratón con las víctimas. Les propongo un experimento: estar pendientes de dónde están y qué hacen dentro de unos meses los flamantes dimitidos. Si han puesto una churrería y sudan para llegar a fin de mes, o si reaparecen triunfal y convenientemente recolocados en algún destino goloso y bien remunerado… lejos de la luz pública.

Lo peor no es que los políticos intenten todas estas marrullerías. De algún modo les entra en el sueldo, como le entraba a Donald Trump aguantar en las midterms americanas y a los demócratas les entraba revolcarlo. Mi preocupación, mi pregunta, es: ¿qué pasa por la cabeza del votante? ¿Cómo puede colar el pasar sin pestañear del "todos somos Maricarmen" a fumigar la acampada de Sol porque ya no les sirve para nada y entonar el "todos somos Óscar Puente"?

Es verdad: no todos somos iguales. Ni igual de carcamales. Hay que estar muy desesperado o muy fuera de órbita para comulgar con semejantes ruedas de molino o, si no se comulga enteramente, para pensar que todo vale para que no lleguen "los Otros". Así, en mayúsculas, como en la película de Amenábar. ¿Tan grande es el odio al que piensa distinto que no les da miedo los que piensan igual… o eso pretenden? Porque mientras haya progres ingenuos, los progres de colmillo retorcido no irán a pie. Ni por supuesto cogerán el tren.