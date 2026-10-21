Comunicado de Mónica García para aclarar su surrealista espantada al programa de Wyoming

La ministra de Sanidad, Mónica García, protagonizó el pasado lunes un llamativo e imprevisto episodio en el programa El Intermedio tras evitar responder a las preguntas del reportero Isma Juárez durante la cobertura del acto de lanzamiento de Frente Amplio. La escena, en la que la ministra echó a correr despavorida para alejarse del micrófono y de las cámaras de La Sexta mientras el colaborador intentaba cuestionarle sobre las diferencias entre esta nueva iniciativa política y Podemos, se convirtió rápidamente en objeto de comentarios y generó un gran revuelo en las redes sociales.

Ante aquella surrealista situación, el programa satirizó lo ocurrido a través de sus canales oficiales difundiendo el momento y acompañándolo de un mensaje en tono burlón: "Ya ni la izquierda hace caso a Isma Juárez. Si es que al final solo pueden hablar con Almeida...". En las imágenes emitidas por el espacio televisivo se apreciaba con claridad cómo la ministra pedía explícitamente al reportero que no la siguiera mientras aceleraba progresivamente el paso para abandonar el recinto sin realizar declaraciones.

Ya ni la izquierda le hace caso a @IsmaJuarez, si es que al final solo puede hablar con Almeida....😅#elintermedio pic.twitter.com/ACRX0Rhez8 — El Intermedio (@El_Intermedio) October 19, 2026

Posteriormente, Mónica García decidió acudir a sus perfiles en redes sociales para publicar un comunicado público con el fin de ofrecer explicaciones detalladas sobre la espantada y trasladar sus disculpas tanto al propio Isma Juárez como al equipo de emisión del programa. "Te debo una explicación. Sabes que siempre me paro y que a veces hasta he puesto voz de pitufo por ti", comenzó señalando la ministra en su perfil de la red social X, recordando de este modo la sintonía y la relación fluida que habitualmente mantenía con las coberturas del formato de laSexta.

En el texto, la responsable del Ministerio de Sanidad aclaró el motivo de su apresurada retirada y justificó la falta de tiempo para atender a los medios presentes. "El sábado se me solapó la agenda. Estaba en el acto de lanzamiento de Frente Amplio y salí corriendo en cuanto terminó para llegar al Pride Positivo que organiza Cesida todos los años", expuso en su comunicado para explicar las razones del apuro.

Hola @IsmaJuarez, te debo una explicación 🫶🏻

Sabes que siempre me paro y que a veces hasta he puesto voz de pitufo por ti.

El sábado se me solapó la agenda. Estaba en el acto de lanzamiento de @Frente_Amplio_ y salí corriendo en cuanto terminó para llegar al Pride Positivo que… https://t.co/FgxFUIelnh — Mónica García (@Monica_Garcia_G) October 20, 2026

Asimismo, García hizo hincapié en la relevancia institucional y personal que otorgaba a la segunda cita de su jornada, subrayando que su presencia allí resultaba ineludible. "No podía perdérmelo porque no me lo pierdo nunca y sigue siendo muy necesario seguir rompiendo el estigma de las personas con VIH", recalcó la titular para contextualizar por qué se vio obligada a abandonar a toda prisa el primer evento de la jornada.

Para zanjar el desencuentro y rebajar la tensión mediática, la ministra concluyó su mensaje proponiendo un distendido reto deportivo al periodista de La Sexta: "En cualquier caso, me alegra haberte hecho oxigenar los pulmones. Te reto otro día a hacer toda la entrevista corriendo". Ante esta propuesta, Isma Juárez no tardó en responder a través de la misma plataforma social aceptando la propuesta con humor: "Recogemos el guante del running, aunque me temo que tendremos que esperar un tiempo porque ahora mismo no sé si voy a poder seguir ese ritmo. ¡Mañana mismo empiezo a entrenar!".