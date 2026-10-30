La doble cara del progresismo en 'TelePedro': denuncian malos tratos en el programa de Manu Sánchez

El humorista Manu Sánchez, que convirtió su estreno en La 1 en una sucesión de reivindicaciones políticas y guiños ideológicos, se encuentra ahora en el punto de mira de uno de los sindicatos de RTVE. USO Industria ha denunciado las condiciones laborales que estarían soportando los técnicos de El perro andaluz, el programa del presentador sevillano, y le acusa de haber protagonizado supuestas faltas de respeto y descalificaciones públicas hacia profesionales de la televisión estatal.

La denuncia pone el foco en las contradicciones entre el discurso progresista que Sánchez exhibe ante las cámaras y el trato que, según los testimonios recogidos por el sindicato, dispensaría a algunos trabajadores. "Mucho progresismo ante las cámaras y unas maneras de tratar a los trabajadores más propias del empresario más autoritario", reprocha USO en un comunicado recogido por 20 Minutos.

El perro andaluz es una coproducción entre RTVE y una empresa privada, por lo que en sus grabaciones participan trabajadores de ambas entidades. Sin embargo, según la organización sindical, los profesionales de la corporación pública estarían pagando las consecuencias de una planificación deficiente que les obliga a soportar largas esperas antes de comenzar su trabajo.

El sindicato asegura que, desde agosto, los técnicos son convocados a las diez de la mañana, aunque las grabaciones no arrancan hasta las siete u ocho de la tarde. Una situación que se traduciría en jornadas superiores a las 12 horas, sin que se garantice el descanso de los empleados.

"El Convenio de RTVE permite pactos especiales para producciones que lo justifiquen. Lo que no permite es convertir la falta de organización en una excusa para prolongar jornadas y encarecer las grabaciones", denuncia USO, que resume su indignación con una pregunta: "¿Diez horas de espera para empezar a grabar?".

Manu Sánchez, en el punto de mira

Pero las quejas no se limitan a los horarios. El sindicato también señala directamente al humorista, al que acusa de haber protagonizado comportamientos impropios hacia los profesionales encargados de sacar adelante el programa.

"Según varios compañeros, Manu Sánchez habría descalificado públicamente a profesionales de RTVE", sostiene USO. La organización también denuncia que el presentador habría cuestionado decisiones de realización e incluso solicitado apartar a determinados técnicos por errores que, según los testimonios recibidos, no serían responsabilidad de estos.

El contraste resulta especialmente llamativo en un presentador que ha hecho de las reivindicaciones sociales y los mensajes políticos una de las señas de identidad de su espacio televisivo. Ahora es el propio sindicato de la cadena pública el que cuestiona sus supuestas maneras de tratar a quienes trabajan detrás de las cámaras.

Según USO, Sánchez también habría llegado a "ridiculizado el trabajo de la televisión pública delante del público asistente", una acusación que añade un nuevo frente a las críticas sobre el funcionamiento del programa.

¿Apartar a los trabajadores de RTVE?

Las sospechas del sindicato van todavía más lejos. USO se pregunta si los incidentes denunciados responden únicamente a problemas de organización y comportamiento o si podrían esconder un intento de desplazar a los profesionales de la corporación pública para sustituirlos por empleados de la productora privada.

En concreto, la organización cuestiona si se "pretende desplazar a los profesionales de RTVE", planteando así dudas sobre el papel que se estaría reservando a los trabajadores de la cadena en una producción financiada también por la televisión estatal.

"Los trabajadores de RTVE no están para aguantar faltas de respeto, cubrir deficiencias organizativas ni facilitar que nadie prescinda de ellos para hacer negocio", sentencia el sindicato.

La denuncia deja así una incómoda contradicción sobre la mesa: mientras El perro andaluz utiliza el escaparate de La 1 para lanzar mensajes de contenido social y político, uno de los sindicatos de la propia RTVE cuestiona las condiciones en las que se estaría desarrollando el trabajo detrás de las cámaras.