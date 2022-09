Receta: kebab proteico

Los kebab los tachan como comida basura, una etiqueta que se le puso por su manera de cocinarlo y por el alto porcentaje en calorías que tiene, sin embargo, hemos visto que hacer un kebab sano puede ser totalmente posible. Los kebab pueden ser un alimento muy nutritivo si se utilizan los ingredientes adecuados.

Un kebab suele ser una opción socorrida los fines de semana cuando se come fuera de casa, sobre todo si es quedando con amigos, pero no tiene por qué ser exclusivamente una comida fuera de la rutina. Por eso, os vemos a mostrar una receta que nos encanta porque es sencilla, deliciosa y nutritiva. ¿Creías que no podías optar a un Kebab si cuidabas tu alimentación? Por supuesto que sí, los ingredientes y la manera de preparar cada receta son la clave para diferenciar platos saludables de aquellos que lo son menos.

A menudo, cuando nos proponemos cambiar, vemos muchos obstáculos y creemos que vamos a dejar de disfrutar de la comida y su sabor. Sin embargo, como en cualquier aspecto de la vida, todo es cuestión de actitud. Si de verdad quieres disfrutar de un estilo de vida saludable que te acerque cada vez más a tu mejor versión, solo tienes que implicarte y apostar por él. ¿Cómo? Interesándote por tu alimentación, buscando alternativas que te permitan construir una dieta satisfactoria y mejorando a diario tu relación con la comida.

Por ello, desde Libertad Digital nos hemos metido a innovar en la cocina y hemos preparado un kebab proteico que no tiene pan ya que lo que sería el pan de pita está preparado con pollo. Obviamente, se puede cambiar el pollo por carne o mezclar los dos, como se haría en un kebab normal, y rellenarlo con lo que más guste. No olvides coger papel y bolígrafo para no perderte detalle.

Ingredientes:

un yogur natural

un huevo

40gr de tiras de pollo al natural

30gr de claras de huevo

30gr de tomate

un puñado de canónigos

20gr de zumo de limón

10gr de queso feta

Preparación:

Este kebab tiene algo especial ya que el pan de pita tradicional lo vamos a sustituir por una masa de pollo y huevo. Por tanto, para crear este "pan" simplemente necesitamos batir juntos las claras, el huevo, las tiras de pollo troceadas y especias, en mi caso he utilizado curry, comino, pimentón, sal, cúrcuma y un poquito de canela.

No debemos obtener una textura ni muy espesa ni muy líquida para lograr una masa uniforme. Una vez que la tengamos vamos echando la masa en una sartén con un poco de aceite y tapamos. Cuando veamos que está lista por un lado le damos la vuelta de la misma forma que cuando preparamos tortitas. Repetimos hasta terminar la masa.

Luego prepararemos la salsa de yogur ¿Cómo? Muy sencillo, simplemente debemos mezclar un yogur con dos cucharadas de zumo de limón, curry, pimienta, cebolla en polvo y sal.

¿Con qué rellenaremos nuestro kebab proteico? Al tener la parte de carne en la masa del pan simplemente lo rellenaremos con canónigos, tomate cortado en daditos, queso feta y un poco de salsa de yogur.