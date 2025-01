El gerente comercial de FITUR destaca que "España es una potencia turística a nivel mundial" y la feria lo refleja

La cuenta atrás para la inauguración de FITUR está en su fase final, y José Sánchez, gerente comercial del evento, compartió con entusiasmo en Es la Mañana de Fin de Semana en esRadio cómo se viven estos días previos. "Por una parte, agotador porque la semana previa es un poco caótica: tantos expositores, tantas empresas y tantos países que son muchos los detalles para que esté todo listo. Por otra, muy ilusionados y contentos porque nos sumamos una edición récord", asegura.

Con 94 millones de visitantes en 2024, un 10% más que el año anterior, Sánchez destaca la importancia de eventos como este, que no solo ayudan al sector, sino que también se retroalimentan. "España es una potencia turística a nivel mundial y eso, por supuesto, tiene un claro reflejo en la asistencia internacional a la feria. Estamos orgullosos porque hemos conseguido aumentar el número de países participantes, pero muy especialmente el número de países con representación oficial", apunta. En ese último sentido, son "101 países los que vienen con representación gubernamental".

Una de las novedades de esta edición será la participación de Brasil como país socio. El país sudamericano se prepara para desplegar una oferta turística única, que incluirá su patrimonio natural, cultural y gastronómico, con un fuerte énfasis en la sostenibilidad. "El objetivo de Brasil es mostrar al mundo, en especial al turista español, su riqueza, pero también poner el énfasis en el compromiso que en la sostenibilidad". comenta Sánchez, quien añade que Brasil buscará igualmente fortalecer la alianza con los operadores turísticos españoles y aumentar las conexiones aéreas entre ambos países.

Fuerte apuesta por la sostenibilidad

La feria tiene varias secciones monográficas dedicadas a este tema, entre ellas FITUR Next, un observatorio dedicado exclusivamente a la sostenibilidad en el sector turístico. "FITUR cuenta con 10 secciones monográficas. Una de ellas dedicada exclusivamente a la sostenibilidad, pero las demás tienen todas un componente sostenible. Este año el reto es la sostenibilidad en el sector turístico", explica Sánchez.

Otro de los aspectos destacados de esta edición será el patrocinio de Puerto Rico, que se encargará de la red wifi de la feria. "Puerto Rico todos los años se monta un despliegue increíble en la feria y este año no va a ser menos", señala el gerente comercial.

El impacto económico de FITUR se extiende más allá de las instalaciones de IFEMA. Se estima que la feria generará unos 445 millones de euros, con la participación de unos 150.000 profesionales y 100.000 visitantes. "No solo ese impacto va a IFEMA, sino al resto de Madrid. Esta semana en Madrid los hoteles están prácticamente agotados, muchas reservas en restaurantes... No solo es FITUR si no todas las actividades que hay post-FITUR, muchas empresas y muchos destinos internacionales tienen sus propias actividades: cenas, espectáculos musicales, etc. La repercusión económica es muy importante", asegura José Sánchez.



Con miras al futuro, el gerente comercial de FITUR anticipa que 2025 seguirá la tendencia de crecimiento: "Crecemos en superficie ocupada, en empresas expositoras participantes y crecemos en participación de países. Aunque será muy difícil superar los datos del año pasado, esperamos igualarlos. El año pasado hablamos de 150.00 visitantes profesionales y 100.000 de públicos", concluye.

FITUR no solo se consolida como una plataforma para el turismo, sino también como un espacio para el negocio internacional. "Tenemos una plataforma en la que expositores y visitantes pueden ponerse en contacto y agendar reuniones en la propia feria o hablar a través de esa plataforma. Por el momento, hay muchas citas agendadas y estará abierta la post-feria algunos días más para los expositores", afirma Sánchez, destacando la importancia de la conectividad digital en este gran evento.