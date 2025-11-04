De Tui a Santiago: una ruta para disfrutar el Camino Portugués paso a paso

Hacer el Camino de Santiago no es solo una aventura espiritual o un reto personal, también es una oportunidad para reconectar con lo esencial, con la naturaleza, con la gente y contigo. Entre todas las rutas que llevan a la Catedral de Santiago, el tramo desde Tui hasta Santiago es uno de los más populares. Su equilibrio entre historia, paisajes y buena gastronomía lo convierte en una experiencia que engancha tanto a los veteranos como a los que se estrenan con la mochila al hombro.

Si te estás planteando recorrerlo, una buena idea es contar con una agencia que te lo organice todo. Empresas como Mundiplus, https://www.mundiplus.com/caminos/a-pie/camino-portugues/camino-de-santiago-desde-tui/ ,se especializan precisamente en este tramo del Camino Portugués ofreciendo paquetes adaptados a distintos ritmos, necesidades y presupuestos. Así puedes centrarte en disfrutar y dejar que otros se ocupen de la logística.

El encanto del Camino Portugués desde Tui

El Camino Portugués es el segundo más transitado después del Francés, y el punto de partida en Tui, justo en la frontera con Portugal, le da un toque especial. Cruzar el río Miño y entrar en Galicia es casi un símbolo del comienzo del viaje. Desde ahí, el recorrido atraviesa pueblos con mucho encanto, como Redondela, Pontevedra o Padrón, cada uno con su historia, su ritmo y su propio modo de recibir al peregrino.

Uno de los aspectos que más gusta de esta ruta es su diversidad. Hay tramos rurales entre viñedos y bosques, otros que serpentean junto al mar, y zonas más urbanas donde se siente el bullicio de la vida gallega. No es una ruta especialmente dura, pero sí lo suficiente como para que el cuerpo se note vivo. Los que la han hecho suelen decir que es un camino "muy agradecido", ya que es fácil de seguir, con buena señalización, comida abundante y hospitalidad a raudales.

Consejos para disfrutar el tramo Tui–Santiago

El recorrido desde Tui a Santiago se suele hacer en unas 6 o 7 etapas, dependiendo del ritmo de cada persona. Si no quieres complicarte la vida, empresas como Mundiplus te lo organizan todo. Suelen encargarse de las reservas en hoteles y casas rurales o el traslado de equipaje entre etapas.

Otro consejo práctico es no obsesionarse con las distancias. Aunque el tramo total ronda los 120 kilómetros, lo importante no es llegar cuanto antes, sino disfrutar del camino. Haz paradas, charla con otras personas y deja que el ritmo te lo marque el propio Camino.

Por otro lado, llevar un calzado cómodo, una mochila ligera y la credencial del peregrino son los básicos imprescindibles. Y si te animas a hacerlo en primavera u otoño, acertarás con temperaturas suaves y menos aglomeraciones.

Un final que deja huella

Llegar a la Plaza del Obradoiro después de tantos pasos es una sensación difícil de describir. Cansancio, emoción, alivio, orgullo… todo junto. Pero más allá de la foto frente a la Catedral, lo que te llevas es algo más profundo, como la experiencia de haber formado parte de una tradición milenaria, de haber compartido camino con gente de todas partes y, sobre todo, de haberse demostrado que se puede llegar más lejos de lo que imaginas.