¿Por qué las grandes empresas confían en MICE Catering para sus eventos corporativos?

Cada evento corporativo es una oportunidad para proyectar marca, conectar con equipos y generar impacto. Por eso, las grandes empresas no se la juegan con cualquier proveedor: necesitan partners fiables, creativos, ágiles… y alineados con sus estándares.

MICE Catering se ha convertido en la opción de confianza para algunas de las compañías más importantes a nivel nacional e internacional. ¿Por qué? Aquí te lo contamos.

Especialización 100% en el Sector Corporativo

MICE Catering es la única empresa de catering en españa 100% dedicada a los eventos corporativos, lo que nos permite conocer en profundidad:

Las dinámicas y exigencias del mundo empresarial

Los formatos más efectivos para cada tipo de evento (convenciones, kick-offs, lanzamientos, family days, etc.)

La importancia de la imagen de marca, los tiempos y la precisión

La profesionalidad que requieren nuestros clientes

Hablamos el lenguaje de la empresa y entendemos que un evento no es solo una celebración: es una herramienta estratégica.

Gastronomía mediterránea con toques de vanguardia y adaptada a cada necesidad

La comida en un evento no es un complemento: es una experiencia. Por eso, en MICE Catering apostamos por una propuesta gastronómica innovadora, de alta calidad y completamente personalizada.

Nuestra oferta gastronómica fusiona sabor mediterráneo con un enfoque contemporáneo que se adapta al formato y perfil de asistentes. Desde finger food sofisticado hasta cenas de gala, convertimos cada menú en una herramienta de branding y experiencia sensorial.

El catering de MICE en los eventos

Catering 100% sostenible

Las grandes empresas tienen objetivos claros en materia de RSC y sostenibilidad. Y nosotros también. Por eso contamos con:

Certificaciones oficiales (EventSost, Cámara de Comercio, Ministerio para la Transición Ecológica)

Gestión de residuos responsable

Uso de producto local, de temporada y de proveedores éticos

Eventos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Ser sostenibles ya no es opcional. Y con MICE Catering, es una garantía.

Localización de espacios premium

Uno de nuestros grandes diferenciales es que no solo ofrecemos catering, también ayudamos a nuestros clientes a encontrar el espacio perfecto para su evento:

Contamos con más de 200 venues en nuestro directorio en Madrid

Homologados en exclusivos espacios singulares, rooftops, auditorios, estadios y más.

Gestion y reserva sin coste adicional al contratar nuestro servicio de catering

Una solución integral que ahorra tiempo y garantiza calidad.

Un espacio decorado para el evento

Agilidad, precisión y atención personalizada

En un entorno donde todo cambia rápido, ofrecemos respuestas ágiles y eficaces: respuesta en menos de 24 horas, atención directa y un equipo que se adapta a cada necesidad con flexibilidad y solvencia.

Las grandes empresas valoran que:

Estamos cuando nos necesitan

Nos anticipamos a los problemas

Ejecutamos con excelencia y sin margen de error

Confianza ganada evento tras evento

Marcas líderes en sectores como tecnología, pharma, banca, automoción, moda o energía ya confían en MICE Catering para sus eventos más estratégicos. Lo hacen porque encuentran en nosotros un aliado de verdad: profesional, creativo, comprometido y resolutivo.

Los camareros en un evento

Si buscas un partner gastronómico que entienda el mundo corporativo, que te acompañe de forma proactiva y que se comprometa con tus objetivos, MICE Catering es la elección correcta.

Cuéntanos tu próximo reto. Te ayudamos a que sea una experiencia inolvidable.