Paracetamol o ibuprofeno, ¿Qué tomar en cada ocasión?

El ibuprofeno y el paracetamol son los dos medicamentos más utilizados para aliviar dolores y molestias tales como los dolores de cabeza, la fiebre o el dolor menstrual. Sin embargo, la realidad es que, en muchas ocasiones, no conocemos exactamente la diferencias entre el uno y el otro y los utilizamos un poco indistintamente, o en base a lo que tenemos en casa, y no debería ser así. El motivo es que realmente no nos paramos a pensar cuál es el adecuado para cada dolencia, normalmente tampoco se sabe.

Por ello, hay que saber que a pesar de sus similitudes, ambos fármacos cuentan con diferentes indicaciones e interacciones y provocan distintos efectos secundarios. Conocerlos un poco mejor nos puede ayudar a optar por el más efectivo para cada circunstancia y, por tanto, el mejor para nuestra salud.

Por supuesto, no hay que olvidar que no deberíamos medicarnos por nuestra cuenta, ya que cualquier fármaco tiene contraindicaciones y efectos secundarios, pudiendo provocar sobredosis si se toman de manera abusiva, o si se hace teniendo alguna condición médica que nos produzca vulnerabilidad.

Esto hace que desde Libertad Digital busquemos las similitudes y diferencias entre el ibuprofeno y el paracetamol y expliquemos con detenimiento para qué sirve cada uno. Atento porque quizá algo te sorprenda.

Ibuprofeno: qué es y para qué sirve

Antes de nada hay que conocer que el Ibuprofeno se comercializa también como nombres como Neobrufen, Nurofen, Espidifen o Saetil y este medicamento se puede utilizar como analgésico, antipirético o como antiinflamatorio.

Es importante advertir que el Ibuprofeno puede dañar el estómago, y que está contraindicado para personas con problemas estomacales, como úlceras, hemorragias gastrointestinales o colitis. También está contraindicada, o puede suponer problemas, para personas con problemas cardíacos, como insuficiencia cardíaca u otras cardiopatías. Estas personas deben tener especial cuidado a la hora de consumir este medicamento y hacerlo únicamente si se lo ha recetado su doctor, y bajo control médico.

Pero, ¿Cómo funciona el ibuprofeno? Su acción es analgésica, antitérmica y antiinflamatoria. Es decir, es capaz de aliviar el dolor, bajar la fiebre y reducir la inflamación desde la media hora posterior a su ingesta y hasta las seis horas siguientes, aproximadamente.

Por tanto, ¿Para qué sirve el ibuprofeno? el ibuprofeno está indicado para tratar en pautas cortas dolor leve o moderado asociado a diferentes procesos como dolor menstrual, músculo esquelético, dolor óseo de origen metastásico…, así como la fiebre alta, y, en pautas más mantenidas, para el tratamiento de otros procesos que cursan con inflamación, como los de origen reumático. Este medicamento suele hacer efecto a la media hora de ingerir la pastilla y dura aproximadamente las seis hora siguientes.

Paracetamol: qué es y para qué sirve

El Paracetamol puede ser comercializado como Gelocatil, Termalgin, Efferalgan o Lumado, entre otros. Su utilidad es analgésica y aintipirética, es decir, para el control del dolor y de la fiebre.

Como ves parece que son lo mismo, o casi, sin embargo, el paracetamol tiene menos contraindicaciones que el ibuprofeno y no provoca los malestares estomacales que puede provocar el segundo, pero consumido en exceso puede causar problemas en el hígado. Es por eso que está contraindicado en personas con problemas hepáticos o con alcoholismo.

Por ello, si estás de resaca y quieres tomar algo para el dolor de cabeza lo ideal será tomar ibuprofeno, ya que si tomas paracetamol darás más trabajo a tu hígado y puedes causar daños presentes o futuros. Además, las personas con algún tipo de problema renal deben tomar este medicamento con precaución y siempre bajo control médico. Este medicamento se puede consumir solo, o bien con agua, zumo o leche. No es necesario consumirlo con comida, ya que no provoca tantas molestias estomacales.

Sus propiedades analgésicas y antipiréticas justifican su popularidad, pues, aunque no posea poder antiinflamatorio como el ibuprofeno, el paracetamol es idóneo para tratar el dolor leve o moderado y la fiebre al mismo tiempo -como, por ejemplo, en la gripe- o para dolencias leves comunes como las cefaleas, la lumbalgia, el dolor de muelas o el de huesos. Su uso, en todo caso, ha de ser ocasional.

Al contrario que el ibuprofeno, el paracetamol, en principio, cuenta con la ventaja de no causar efectos secundarios gástricos. Es decir, de no dañar nuestro estómago. Por eso, podemos tomarlo solo o con agua, zumo o leche y sin necesidad de consumirlo junto con alimentos sólidos. Sin embargo, algunos estudios apuntan a que esta presunta inocuidad gastrolesiva podría ser discutible en dosis superiores a dos gramos al día y en otras situaciones en las que se consume junto a otros fármacos.

El paracetamol tarda entre cuarenta y cinco minutos y una hora en hacer efecto y este suele durar unas cuatro horas. Lo ideal es tomarlo cada ocho, aunque este periodo de tiempo puede reducirse a seis horas. Una dosis de 500 o 600 miligramos suele bastar para mitigar el dolor y la fiebre, aunque también existen dosis de un gramo. En cualquier caso, los adultos nunca deben sobrepasar la dosis máxima de cuatro gramos al día.