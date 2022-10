Cómo elegir el robot aspirador más adecuado para tu hogar

¿Estás en busca de un robot aspirador que alivie la carga de la rutina de limpieza de tu hogar? El mercado está lleno de muchos de estos electrodomésticos, cada uno con características particulares para cada usuario o tipo de suelo. Si te interesa adquirir alguno, pero aún no sabes por dónde comenzar, no te preocupes, tenemos para ti varios consejos para que así puedas elegir el ideal para tu hogar.

Sabemos que la rutina del trabajo nos deja muy poco tiempo para organizar y limpiar nuestra casa, y es por esta razón que un robot aspirador no solo está clasificado como un electrodoméstico más, sino como un aliado, ya que el mismo puede dejar el suelo limpio, y sin mucho esfuerzo.

No obstante, esto no significa que no vayas a limpiar nunca más el suelo, pero sí es una gran ayuda para mantenerlo libre de pelos, polvo y otras partículas pequeñas.

Si ya te has convencido de que quieres un robot aspirador, entonces procedemos a explicarte los elementos que debes considerar para acertar en tu elección y de esta manera potenciar los beneficios de este electrodoméstico.

Consideraciones iniciales que debes tener en cuenta

Antes de comenzar a realizar tu búsqueda, lo primero que debes evaluar son las condiciones de tu hogar y las necesidades que deseas satisfacer. Así pues, debes tener en cuenta los siguientes elementos:

Material del pavimento de tu casa. En este punto debes evaluar si la mayoría de los espacios cuentan con un pavimento duro o si tienes muchas alfombras.

Tamaño del espacio a limpiar. Debes evaluar con este elemento, la autonomía de la batería del robot, ya que puedes tener mayores dimensiones de las que crees.

Presupuesto. Por supuesto, el dinero disponible para invertir es fundamental, así que debes definir qué cantidad quieres gastar.

Presencia o no de mascotas. En caso de que tengas animales que frecuentan los espacios a limpiar, debes buscar modelos que se especializan en recoger pelos.

Teniendo claro estos elementos, ya puedes iniciar tu búsqueda considerando los siguientes factores:

Potencia de succión

La potencia de succión es un factor determinante en la búsqueda de un robot aspirador, ya que este garantiza la eficiencia en el ciclo de aseo. Para ello, debes saber el tipo de suelo en el que vas a limpiar.

Así que, si en tu casa predominan los pavimentos duros como mármol, cerámica, madera o piedra, la potencia que debes buscar es baja. Si, por el contrario, tienes alfombras o moquetas, necesitarás un robot con más potencia para poder succionar este tipo de superficie.

Para poder realizar la búsqueda, debes saber que la capacidad de succión de estos robots inteligentes se mide en pascales (Pa). Así que, si quieres obtener resultados más o menos buenos, debes buscar robots que alcancen al menos los 1.000 Pa. También están los que rondan los 1.500 Pa, que por supuesto ofrecen mayor efectividad.

Para visualizar esta información puedes ubicar las especificaciones técnicas del modelo. Si no las consigues, asegúrate de que el equipo esté capacitado para aspirar alfombras gruesas.

Cepillos del robot

Otro factor importante que debes considerar, son las características de los cepillos de los robots. En el mercado puedes encontrar estas opciones:

Los que incluyen cepillo rotatorio central , que están especialmente recomendados para suelos con alfombras y pavimentos duros, pues eliminan la suciedad que se deposita en las fibras de éstas y además, realizan un cepillado eficiente en estas superficies. Sin embargo, no es el indicado para las casas donde habitan mascotas que sueltan pelos, ya que estos podrían entorpecer el funcionamiento rotatorio del cepillo.

, que están especialmente recomendados para suelos con alfombras y pavimentos duros, pues eliminan la suciedad que se deposita en las fibras de éstas y además, realizan un cepillado eficiente en estas superficies. Sin embargo, no es el indicado para las casas donde habitan mascotas que sueltan pelos, ya que estos podrían entorpecer el funcionamiento rotatorio del cepillo. Sin cepillo rotatorio central, que son ideales para espacios donde habitan mascotas, ya que, en lugar de tener este accesorio, tiene una abertura donde se depositan los pelos.

Filtros y mopa del robot

Si tienes mascotas en casa o frecuentemente sufres de alergia al polvo, no debes pasar por alto verificar que a tu robot se le pueda incorporar un filtro HEPA. Y es que con este garantizamos la eliminación del 100% del polvo y los pelos que se encuentren en el suelo.

También es importante que incluya una mopa para potenciar los resultados de la limpieza. Así, después del proceso de aspirado, ésta, podrá recoger los restos de polvo de una forma más eficiente.

Navegación inteligente y patrón de limpieza

Certifica que el robot que quieras comprar incluya un sistema de navegación inteligente que le permita realizar un mapeo del lugar y establecer un patrón de limpieza adecuado.

Para ello, debes asegurarte de que en las especificaciones se determine que incluye sensores para confeccionar un mapa del espacio, detectando además la ubicación de los muebles y diversos obstáculos, y que por supuesto, pueda esquivarlos para continuar con el proceso de limpieza.

Hay opciones más sofisticadas aún, que determinan cuáles son las zonas más sucias de la casa y aplican un nivel de succión y limpieza mucho más potente.

Programación de inicio

Si buscas aún más comodidad y quieres que el robot pueda iniciar un proceso de limpieza cuando no estés en casa, o que lo haga sin que tengas que accionar el botón de inicio, debes buscar un equipo que cuente con un sistema de programación o app. En el mercado hay muchos con estas especificaciones que te permite programar diferentes rutinas de limpieza, incluso una distinta cada día.

Muchos fabricantes de estos robots se encuentran potenciando aún más estas máquinas, añadiendo diversas funciones en sus aplicaciones con las que podrás comprobar aspectos como el estatus de la batería, condición de los filtros y factores que impiden el proceso de limpieza, entre otros.

Nivel de ruido emitido en el proceso de limpieza

El nivel de ruido que emite el robot aspirador también es un elemento que debes considerar a la hora de realizar tu búsqueda. Los más silenciosos suelen emitir entre 45 dB y 64 dB. Si en las especificaciones técnicas se indica que la cantidad de dB se encuentra en este rango, el ruido que produce al realizar la rutina de limpieza será casi imperceptible y no provocará molestias.

Según las pruebas de ruido de la web 10 Mejores, la gama de robots aspirador Roomba es de las más silenciosas del mercado, por lo que son una opción a tener en cuenta para aquellas personas que se encuentran en casa mientras el robot está en funcionamiento, por ejemplo, teletrabajadores o personas jubiladas. Sin embargo, si no estás en casa cuando el robot realiza sus funciones, este criterio no será tan relevante y podrás ahorrar dinero comprando uno menos silencioso.

Autonomía de la batería

La autonomía de la batería va a depender del nivel de trabajo que necesitas que el robot realice en la rutina. Es decir, si el espacio que requieres limpiar es grande, necesitarás un robot que pueda realizar el trabajo sin recargar.

Hay diversas opciones de robots con autonomía de la batería de hasta 120 minutos, que resulta un tiempo bastante amplio para realizar la rutina de limpieza. Sin embargo, debes considerar que el tiempo de carga también será extenso.

Algunos robots más sofisticados ofrecen un extra de comodidad, ya que cuentan con una opción para programar que el mismo, de forma independiente, se conecte a la estación de carga al percibir que se está quedando sin energía. Esto permitirá que no tengas ni siquiera que estar pendiente de conectarlo.

Tamaño del depósito

En cuanto al depósito, debes tener en cuenta que, si tienes mascotas y requieres que el robot recoja diariamente los pelos, debes considerar aquel que tenga una capacidad de 0,6 litros de depósito. Si las que encuentras tienen menos de esto, no hay problema, pero tienes que saber que debes limpiar el mismo diariamente para garantizar su buen funcionamiento.

La comodidad no tiene precio estipulado, y si la tecnología avanza y te permite que puedas disfrutar más de tu familia, y a la vez mantener tu hogar limpio y libre de polvo, no dudes en adquirir este maravilloso artículo.