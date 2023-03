Qué es el Baile de la Rosa, la exclusiva fiesta monegasca a la que ha sido invitada Isabel Pantoja

El pasado miércoles Isabel Pantoja anunció a través de una exclusiva en la revista ¡Hola! que ha sido invitada al Baile de la Rosa que se celebrará en Mónaco el sábado 25 de marzo. La tonadillera recibió la invitación de parte de un conocido común, cercano a la familia Grimaldi, y no puede estar más emocionada. "Durante toda la vida he admirado a Grace Kelly y por Carolina he sentido siempre un cariño entrañable (...) Para mí es algo muy especial, un orgullo. Y me invitan ahora, en este año precisamente. Estoy muy agradecida y, si Dios quiere, voy a ir", declaró.

Pantoja no acudirá para actuar como artista, sino como invitada, y lo hará acompañada de su hermano Agustín y un traductor. ¿Qué hace tan especial a esta exclusiva fiesta del Principado? El Baile de la Rosa fue creado en 1954 por la princesa Grace de Mónaco y se celebra cada año al comienzo de la primavera en la prestigiosa Salle des Étoiles del Sporting de Montecarlo.

Grace y Rainiero de Mónaco, en 1970

Se trata de una cita ineludible que reúne a la alta sociedad y artistas del panorama internacional y todo un símbolo de glamour. Pedro Almodóvar, Alaska, Mario Vaquerizo, Bibiana Fernández, Rossy de Palma o Luz Casal son algunos de los artistas patrios que han sido invitados a festejar con la familia Grimaldi.

El tema es diferente cada año y grandes nombres se encargan de la organización artística de la velada como la decoración floral o el menú de la cena, contando siempre con la aprobación de Carolina de Mónaco. El diseñador francés Christian Louboutin, que ha puesto a sus pies al mundo de la moda con la emblemática suela roja de sus zapatos, será el artífice de esta edición, dedicada a Bollywood.

Tal y como recuerda Isabel Pantoja, la temática se refiere a la decoración o actuaciones musicales, pero no tiene que ver con el dress code, ya que las mujeres pueden vestir como deseen siempre que sea de largo. Para esta ocasión, la diseñadora valenciana Isabel Sanchís será la encargada de vestirla.

Los Grimaldi, en el Baile de la Rosa de 2021

Lo que puede parecer una fiesta superficial constituye ante todo una obra benéfica de proyección internacional. El cubierto cuesta entre 850 y 3000 euros dependiendo de las opciones, aunque dicen que la invitación de Pantoja no implica ningún desembolso .La recaudación de las tómbolas y otros premios excepcionales como esculturas, cuadros o joyas se donan íntegramente a la Fundación Princesa Grace desde 1964. La vocación de esta última es ayudar a personas que pasan por dificultades y a niños desfavorecidos, y esta voluntad se refleja en acciones humanitarias y filantrópicas.