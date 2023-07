No hace ni una semana que me he duchado. Esta podría ser la frase que más de uno va a repetir. Vivimos tiempos de tanta conciencia sostenible que vamos a prescindir de ducharnos "gratuitamente" y aplicar lo mismo al lavado de la ropa. La silla se convertirá en el lugar perfecto para acomodar la ropa que no está lo suficientemente sucia como para lavarla ni lo suficientemente limpia como para guardarla. No sé quién dijo esto último, pero es una gran reflexión sostenible. Ironía aparte si comparte. El derecho a la pereza también es una decisión que gobernará a favor del medioambiente. Todo este revuelo cobra sentido con la campaña del club ‘No wash’.

"Correr un maratón implica 26 millas agotadoras, por lo que unirse al club de maratón tiene una barrera de entrada: el dolor. Lo mismo para un Iron Man: aún más dolor. La razón por la que establecimos 6 meses como un período de tiempo sin lavar fue porque era difícil hacerlo. Fue un desafío. Y nos encanta que nos pongan a prueba". Así se presenta este club. Una iniciativa para no lavar la ropa con el fin de impactar lo menos posible en el planeta. Detrás de todo esto, Hiut Denim. No solo para la sostenibilidad del medioambiente sino también para la sostenibilidad y perdurabilidad de unos vaqueros, prenda que a menor calidad y mayor lavado, no dura ni dos telediarios.

Estamos en la era también del anti-lavado para los vaqueros. Ya no podemos sudar, debemos comer con cuidado, y las bragas quién sabe si se convertirán en objeto de culto. Lo de los vaqueros es una fiebre que lleva años en el termómetro de lo que se debe hacer con ellos. Hay movimientos incluso que abogan por no limpiarlos nunca. Que huelan, y que tengan ahí marcadas las manchas como un cuadro de Jackson Pollock.

Una guarrada. Con lo que a mí me gusta una prenda tersa y bien almidonada y con buen olor... Modas de unos cuantos para unos cuantos, porque el sentido común nos dicta que hay que ir limpios. Esto es occidente. El occidente limpio.

Quien sabe si un día la moda nos dictará ir sucios y guarros. Y que ir limpio esté mal visto. La cultura y las civilizaciones son capaces de todo. Hasta de la mayor guarrada.