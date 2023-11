El ginseng es una planta de la familia Araliaceae que ha sido utilizada en la medicina tradicional china durante más de mil años debido a sus supuestas propiedades medicinales. Esta raíz, que se encuentra en varias partes del mundo, incluyendo Asia y América del Norte, se ha convertido en un ingrediente popular en la medicina herbal y los suplementos dietéticos. ¿Para qué sirve el ginseng? Una de sus mayores virtudes es ser reconstituyente, de hecho, es uno de los mejores remedios naturales que se pueden tomar cuando se necesita un empujón, tanto a nivel físico como mental. Además, es mucho más saludable que las bebidas estimulantes, que afectan al sistema nervioso.

¿Qué es el ginseng?

El ginseng es una planta muy popular, sobre todo, en la medicina ancestral china. Además, es uno de los remedios más usados en todo el mundo, en especial en Estados Unidos. Es rico en vitaminas del grupo B y minerales como el hierro o el zinc, entre muchos otros principios activos.

Existen muchas variedades de la planta del ginseng. No obstante, todas ellas tienen virtudes curativas parecidas, a pesar de que la más conocida es el ginseng chino, asiático o rojo. Hay que destacar que su gruesa raíz va sumando propiedades medicinales a medida que pasa el tiempo. Además, destaca por su forma característica, similar a la mandrágora.

También hay otra variedad bastante popular, el ginseng siberiano (Eleutherococcus senticosus), muy habitual en esta zona de Rusia, que destaca por su capacidad para reducir los efectos perjudiciales que causan las radiaciones.

¿Para qué sirve?

Aumenta la energía y la vitalidad: Una de las propiedades más reconocidas del ginseng es su capacidad para mejorar los niveles de energía y reducir la fatiga. Se cree que los compuestos activos del ginseng, conocidos como ginsenósidos, pueden estimular el sistema nervioso central y aumentar la resistencia física.

Una de las propiedades más reconocidas del ginseng es su capacidad para mejorar los niveles de energía y reducir la fatiga. Se cree que los compuestos activos del ginseng, conocidos como ginsenósidos, pueden estimular el sistema nervioso central y aumentar la resistencia física. Activa la irrigación del cerebro: De este modo, puede mejorar los problemas de memoria, así como la concentración y el aprendizaje.

De este modo, puede mejorar los problemas de memoria, así como la concentración y el aprendizaje. Mejora la función cognitiva: Algunos estudios sugieren que el ginseng puede tener un efecto positivo en la cognición. Se ha utilizado tradicionalmente para mejorar la memoria y la concentración, y hay evidencia que respalda su capacidad para estimular la función cerebral.

Algunos estudios sugieren que el ginseng puede tener un efecto positivo en la cognición. Se ha utilizado tradicionalmente para mejorar la memoria y la concentración, y hay evidencia que respalda su capacidad para estimular la función cerebral. Calma el dolor de cabeza.

Mejora la falta de atención en niños con TDAH.

Fortalece el sistema inmunitario y sube las defensas para combatir los patógenos.

y sube las defensas para combatir los patógenos. Mejora l a salud cardiovascular: Favorece una buena circulación y reduce los niveles altos de colesterol. Algunos estudios sugieren que el ginseng puede ayudar a reducir la presión arterial y mejorar la circulación sanguínea, lo que a su vez podría reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Favorece una buena circulación y reduce los niveles altos de colesterol. Algunos estudios sugieren que el ginseng puede ayudar a reducir la presión arterial y mejorar la circulación sanguínea, lo que a su vez podría reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Equilibra la tensión arterial , tanto en casos de hipertensión como de hipotensión.

, tanto en casos de hipertensión como de hipotensión. Regula los niveles de azúcar en sangre, lo cual nos ayuda a prevenir la resistencia a la insulina.

Tiene propiedades antioxidantes que retrasan el envejecimiento .

. Alivia algunos síntomas de la menopausia, en especial el ginseng siberiano.

El ginseng asiático puede controlar la disfunción eréctil y mejorar la fertilidad de los hombres.

Reduce el estrés: Se cree que el ginseng tiene propiedades adaptogénicas que ayudan al cuerpo a lidiar con el estrés y reducir sus efectos negativos en la salud. Puede contribuir a equilibrar las hormonas del estrés, como el cortisol.

Efectos del ginseng

Tomar ginseng en dosis elevadas puede tener algunos efectos secundarios, entre ellos: Dolores de cabeza, insomnio, náuseas, hipertensión arterial, diarrea o ansiedad.

Por ello hay algunas recomendaciones. Por ejemplo, el consumo de ginseng con cafeína no es aconsejable ya que puede acelerar las reacciones del sistema nervioso. Las mujeres embarazadas o en período de lactancia, no deben tomar ginseng, ya que no hay pruebas sobre su seguridad durante el embarazo y puede provocar defectos de nacimiento. Tampoco se debe dar ginseng a los niños y hay pruebas que demuestran que esta planta se ha relacionado con intoxicaciones en recién nacidos.