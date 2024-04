Tiara rusa y elegante vestido azul: Letizia deslumbra en la cena de gala en Países Bajos

2 / 10

Vestido largo

Como marca el protocolo, las mujeres deben vestir de largo y doña Letizia ha vuelto a dar una lección de estilo. La Reina estrenó un vestido azul de la firma The 2nd skin co., con cinturón y detalles de lazos en las mangas. Un diseño que no ha podido lucir como se esperaba debido a que permaneció sentada durante el besamanos previo a la cena.