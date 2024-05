¿Pueden los diabéticos comer cualquier tipo de fruta?

Los diabéticos son personas con una salud más delicada y, por este motivo, deben tener especial cuidado con la nutrición, alimentación y actividad física. Y no es un problema menor ya que, por ejemplo, España está en entre los países europeos con más pacientes diagnosticados de diabetes y los casos llegaron a incrementarse en un 42% desde el año 2019. El azúcar alto en la sangre es la principal preocupación, por lo que es fundamental controlar los niveles de glucosa con una dieta adecuada, ejercicio y con la medicación adecuada en cada caso. Pero, cuando un lee el listado de hábitos saludables, así como los alimentos recomendados para llevar una dieta equilibrada, no puede evitar poner el foco en las verduras y las frutas. El motivo es que, aunque son alimentos sanos, lo que es bueno para unos, no es necesariamente lo mejor para otros, por ejemplo, la fruta tiene azúcar, por lo que conviene saber cuáles son las mejores para los que padecen diabetes y cuáles no se debe consumir por parte de un diabético.

Es evidente que las frutas son alimentos muy poderosos y ayudan a tener una dieta alimenticia saludable y, por ende, las personas que padecen una enfermedad como la diabetes las deben consumir, pero solo las que tiene un índice glucémico menor para no alterar el azúcar en la sangre. Hay que tener claro que la diabetes se refiere a un grupo de enfermedades que afecta la forma en que el cuerpo utiliza la glucosa en la sangre. La glucosa es una importante fuente de energía para las células que forman los músculos y tejidos, y también es la principal fuente de combustible del cerebro. La causa principal de la diabetes varía según el tipo. Pero, independientemente del tipo de diabetes, puede provocar un exceso de glucosa en la sangre y demasiada glucosa en la sangre puede causar problemas de salud graves.

En general basta con saber que existen dos tipos principales de esta enfermedad: la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Asimismo, existen dos trastornos de la diabetes que son potencialmente reversibles, la prediabetes y la diabetes gestacional. La primera de ellas ocurre cuando los niveles de glucosa en la sangre son más altos de lo habitual, pero no lo suficientemente altos como para ser considerados diabetes. Si no se toman medidas para controlarlo, la prediabetes puede ocasionar una diabetes. Por su parte, la diabetes gestacional es una forma de diabetes que se genera durante el embarazo, pero que, por lo general, desaparece después del parto.

Por este motivo, evitar el consumo de productos cargados con azúcares y grasas dañinas es una gran estrategia para prevenir una enfermedad como la diabetes. Además, la ingesta frecuente de agua también es relevante para cumplir este objetivo. No obstante, la fruta es un alimento imprescindible en una dieta equilibrada y saludable. Pero, teniendo en cuenta su contenido en azúcar, ¿Qué frutas para diabéticos son las más recomendadas? Y, por otra parte, ¿Cuáles se deben evitar?

El hecho de que los diabéticos deban evitar algunas frutas es porque contienen más cantidad de azúcar en su composición, pero esto no significa que haya que eliminarlas ya que la fructosa natural que poseen oscila entre 1 y 20 gramos por cada 100 gramos, y no cabe dudas que son uno de los alimentos con mejor valor nutricional que aportan beneficios para la salud. Pero, si uno se pregunta cuales son las frutas con más azúcar lo primero que habría que saber es que no se trata de la sandía o el plátano, que aportan 6 y 12,23 gramos respectivamente, sino que se trata de los dátiles y las pasas de uva, con 63 y 59 gramos de fructosa cada 100 gramos de alimento. Pero, ¿Qué es la fructosa? La fructosa es un tipo de glúcido que se encuentra en los vegetales, las frutas y la miel. La fructosa presente en las frutas es un tipo de azúcar monosacárido, considerado el más dulce de los carbohidratos naturales.

Antes de eliminar una fruta de la lista de consumo habitual hay que saber que el azúcar simple que se encuentra en las frutas aporta energía al cuerpo, y no es el mismo que el endulzante que se agrega a las infusiones. Dicho esto, ¿Cuáles son las frutas que contiene menos azúcar simple cada 100 gramos de alimento?:

Fresas: 4,66 gramos.

4,66 gramos. Frambuesas: 4,4 gramos.

4,4 gramos. Arándanos: 4 gramos.

4 gramos. Lima: 2,5 gramos.

2,5 gramos. Limón: 1,3 gramos.

1,3 gramos. Aguacate: 0,7 gramos.

A pesar de esta clasificación debe quedar claro que las frutas son todas saludables, pero algunas opciones contienen más azúcar que otras, con lo cual si se tiene un poco alto el valor de la glucemia o simplemente se elige controlar el consumo del azúcar, es importante tener en cuenta el índice glucémico (IG), pero sobre todo la carga glucémica (CG) de las frutas. Esto es porque indistintamente de la cantidad de azúcar que contenga una fruta, el IG es la respuesta en la glucosa sanguínea luego de comer un alimento que contiene carbohidratos, pero el valor de la CG es más importante de considerarse porque este índice no sólo tiene en cuenta la calidad de los hidratos de carbono, sino también la cantidad de consumo.

¿Qué es lo que pueden comer los diabéticos?

Como norma general, al día se recomienda tomar tres piezas de fruta, pero algunas personas con diabetes tienen que comer casi a la misma hora todos los días. Otras pueden ser más flexibles con el horario de sus comidas, dependiendo de sus medicamentos para la diabetes o el tipo de insulina que use, es posible que tenga que consumir la misma cantidad de carbohidratos todos los días a la misma hora. En cuanto a fruta se refiere, para controlar la diabetes, lo mejor es consumir: arándanos, frambuesa, grosella, limón, melón, mora, pomelo, sandía, albaricoque, ciruela, fresa, fresón, granada, kiwi, manzana, mandarina, maracuyá, melocotón, naranja, nectarina, papaya, paraguaya, pera o piña.

Frutas recomendadas para diabéticos

En general, las personas diabéticas pueden consumir prácticamente todas las frutas, siempre que sea con moderación y en pequeñas cantidades para controlar el aumento de azúcar en sangre. No obstante, las frutas para diabéticos más indicadas son las que tienen cáscara como la naranja o el kiwi y se aconseja ingerir de 2 a 4 piezas al día. Pero, ¿Qué frutas son mejores para esta enfermedad?

Ciruela: Algunas investigaciones apuntan que, en concreto, la ciruela negra aporta beneficios en el tratamiento de la diabetes. Su contenido en antocianinas, taninos hidrolizables y ácido elágico la convierten en una fruta muy recomendada para las personas diabéticas.

Las cerezas también son ricas en antocianinas, pigmentos con gran poder antioxidante que, también, contribuyen a reducir el azúcar en la sangre, produciéndose un elevado aumento de la producción de insulina. Además, su índice glucémico es uno de los más bajos en relación a otras frutas, por ello, media taza de cerezas es una estupenda opción de consumo para diabéticos.

Naranja: La naranja es una de las frutas para diabéticos más saludables y recomendadas ya que su alto contenido en fibra, vitamina C y en minerales ayuda a controlar el nivel de azúcar. Asimismo, es una fruta con un bajo índice glucémico, en este sentido, otra fruta similar y especialmente indicada para perder peso es el pomelo.

Manzana: La manzana también es otra opción adecuada. Gracias a su elevado contenido en fibra, vitamina C y pectina, se convierte en otra fruta aliada de los diabéticos. Y es que llega a reducir la necesidad de insulina hasta en un 35%. Igualmente, su índice glucémico es adecuado, ya que oscila entre 30 y 50. La pera también es otro alimento similar y, por tanto, también recomendada.

Kiwi: Esta es otra de las mejores frutas para diabéticos, ya que, según se ha comprobado, comer un kiwi al día ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre. Además, su contenido en vitaminas A y C, potasio, flavonoides y beta-caroteno, beneficiarán la salud.

Sandía: Aunque muchos creen un diabético no puede ni sentir el olor de la sandía, la realidad es que esta fruta sólo contiene 6 gramos de azúcar por cada 100 gramos de alimento, tiene un IG de 75 y aporta sólo 5 g de carbohidrato, con lo cual su carga glucémica es muy baja: 3,8, por su gran contenido en agua.

Aunque muchos creen un diabético no puede ni sentir el olor de la , la realidad es que esta fruta sólo contiene 6 gramos de azúcar por cada 100 gramos de alimento, tiene un IG de 75 y aporta sólo 5 g de carbohidrato, con lo cual , por su gran contenido en agua. Plátano maduro: En este sentido, tiene un IG de 61 y contiene 23 gramos de hidratos de carbono, por lo que su carga glucémica es de 14, es decir tiene 3 veces más que la sandía. Sin embargo, el plátano no es la fruta con más incidencia sobre el nivel de glucosa en sangre.

¿Cuáles son las frutas con más carga glucémica?