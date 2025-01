Mariano Moreno: "Desfilar en París es mi sueño hecho realidad"

Mariano Moreno no puede estar más ilusionado porque está a punto de lograr el sueño que desde hace años perseguía. Desfilar en París, y presentar sus diseños de alta costura, y ya es un hecho. El lugar elegido, el palacio que perteneció al personaje histórico, el Marqués de Lafayette, hoy convertido en uno de los restaurantes más glamurosos de la capital francesa, Lafayette´s.

Es precioso y la decoración es obra de Lázaro Rosa-Violán, el interiorista español, más reconocido a nivel internacional. "Estoy muy feliz, como te puedes imaginar, es la presentación de mi propio sello, llevo 15 años trabajando para grandes marcas pero ahora es la de mi propiedad. La tengo desde el 2023. Es una apuesta muy positiva porque de las 3 líneas que tengo , que son: Novia, Traje de Fiesta y Alta Costura, y para estrenarla en París, es algo que mucha gente sueña de toda la vida y yo después de 40 años lo voy a conseguir. Es el sueño continuado porque tampoco me quiero quedar aquí. Espero poder hacer muchos desfiles y trabajar sin parar. Esto que he hecho, pienso que es una cuestión de valor, de atreverse y pensar que, con mi voluntad, voy a hacer hasta donde quiero llegar".

"También hay que saber aprovechar las oportunidades y en mi caso han ido surgiendo y ahora lo que hago es algo que viene desde el interior y, afortunadamente, hay mucho trabajo. Cumplir objetivos, mucho tesón y esfuerzo pero ahora nada más depende de mí. Hasta principios del 2023 he estado con Rosa Clará, tengo un recuerdo inmejorable, es una persona fantástica, lo primero me encanta como persona. Es magnífica y con ella me llevaba fenomenal. Ella ha sido una de las personas grandes que me dio la oportunidad para trabajar en su casa y eso lo aproveché y fue un tiempo maravilloso. En la actualidad estoy desfilando en novia en Barcelona. Con el tiempo me gustaría presentar colecciones en Madrid que es una ciudad que me alucina. Ahora mismo es el centro más interesante a muchos niveles y sobre todo en el mío. Lo que sí tengo muy claro es que nunca presentaría la misma colección de la de París. En la actualidad me han ofrecido presentar Pret-á Porter en París y en Miami, la idea me seduce bastante porque tengo un mercado que me funciona muy bien en toda América". Así me contó.

Mariano Moreno y Carlos Pérez Gimeno

Mariano a pesar de haber nacido en Murcia ha pasado media vida fuera de España. "Es cierto, primero en Australia, Alemania, Francia, Hong-Kong y ahora vivo entre Barcelona y París. Tengo una gran familia, tengo 4 hermanas. En casa hemos cosido todos pero el único que se ha dedicado a la moda he sido yo. Como referente te puedo decir que Lorenzo Caprile, con el que me llevo muy bien, me parece un fuera de serie, le admiro muchísimo. De Agatha Ruiz de la Prada, pienso que, aparte de tenerle un gran cariño, es una persona que no deja indiferente a nadie. siempre que he estado en el extranjero, ella ha conseguido hacer una identidad visual tan de ella, que te guste o no, tu ves algo y sabes que es Agatha y eso muy pocos diseñadores lo consiguen. Le aprecio mucho como amiga. Otro referente es Christian Lacroix, trabajé con él en mi etapa en Berlín, cuando hacía vestuarios para operas " Confesó.

Antes de terminar me contó que después de su presentación que será el próximo 26 de enero, su próximo desfile, será en Abril en Barcelona.

Felicidades.