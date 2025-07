El broche perruno de la reina Camilla: oro de 18 quilates y 7.400 dólares

Desde su infancia hasta sus últimos días a los 96 años, la reina Isabel II mantuvo una devoción constante por los perros, especialmente por los corgis, su raza favorita. Estos pequeños, que desde su fallecimiento cuida su nuera Sarah Ferguson, canes no solo la acompañaron durante décadas en actos oficiales, retratos y momentos íntimos en el Palacio de Buckingham, sino que también estuvieron presentes en su testamento. Tal era el vínculo que un lugar en su legado estaba reservado para ellos, asegurando que no les faltara nada tras su fallecimiento. Una muestra más de que, para Isabel II, sus perros no eran solo mascotas: eran parte de la familia real.

Tanto fue su compromiso con los animales que esa pasión ha continuado dentro de la familia real británica. Los reyes Carlos y Camilla han continuado demostrando ese amor por los perros, pero la pareja real siente predilección especial por los Jack Russell terrier, una raza que también se ha convertido en un símbolo de la realeza.

El detalle perruno

Camilla ha visitado nuevamente el refugio Battersea Dogs and Cats Home de Londres, el mismo lugar donde adoptó a su perrita Moley hace unos meses, para inaugurar un nuevo jardín especialmente diseñado para rendir homenaje a los perros.

Para la ocasión, la reina lució un broche con forma de perro, confeccionado en oro de 18 quilates, ónix y nácar. La pieza, valorada en más de 7.400 dólares, pertenece a la colección Lucky Animals de 2017 de la exclusiva firma francesa Van Cleef & Arpels.