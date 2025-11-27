El papel de los españoles y el origen católico del Día de Acción de Gracias, la fiesta más importante de EEUU

Cada cuarto jueves de noviembre se celebra la festividad más importante del año en Estados Unidos: el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving.

Los orígenes del Día de Acción de Gracias

Tradicionalmente, se considera como el primer Día de Acción de Gracias "oficial" el que se celebró en 1621 en Plymouth Colony (Massachusetts) cuando los colonos conocidos como "peregrinos" que viajaron desde Inglaterra hasta Estados Unidos a bordo del Mayflower, celebraron su primera cosecha exitosa. Fue después de un duro invierno en el que murieron más de la mitad de los recién llegados a causa del frío, hambre y enfermedades. El resto, pudieron sobrevivir gracias a los indios Wampanoag, que les enseñaron técnicas de cultivo y pesca. En agradecimiento por esa primera cosecha, los colonos organizaron un banquete de fraternidad al que acudieron los Wampanoag, donde compartieron pavo, calabazas y frutos secos, en lo que fue una mezcla de celebraciones indígenas por la cosecha, con las tradiciones europeas de carácter religioso.

Los peregrinos pertenecían al puritanismo, una de las corrientes del protestantismo, que exigían, entre muchas otras peticiones, una reforma más estricta de la Iglesia que la que llevó a cabo la reforma anglicana, la corriente religiosa oficial. Precisamente, unas tradiciones que derivan de la época de Enrique VIII y su reforma de 1534, es que suprimen muchas de las fiestas litúrgicas que tenían lugar a lo largo del año, principalmente las dedicadas a las festividades de algunos santos. En su lugar, se instauró una nueva celebración llamada, precisamente, Día de Acción de Gracias, en respuesta a los eventos considerados como "señales de la gracia divina" inspirado en el Libro de los Salmos, que contiene himnos de gratitud: por una buena cosecha, el fin de una sequía, una hambruna, una epidemia o, incluso, de un conflicto bélico. A pesar de que su propósito era "dar gracias a Dios", no eran fiestas estrictamente religiosas y podían ser proclamadas (de hecho, a menudo lo eran) por las autoridades seculares.

Fue en 1789, cuando el presidente George Washington declaró el Día de Acción de Gracias como festividad nacional. En 1863, el presidente Abraham Lincoln proclamó el último jueves de noviembre como el Día de Acción de Gracias.

Sin embargo, existen algunas investigaciones que apuntan que el origen del Día de Acción de Gracias podría ser más antiguo, incluso de origen español y católico.

Pedro Menéndez de Avilés, asturiano, fundó en agosto de 1565 el primer asentamiento europeo en San Agustín (Florida), la ciudad más antigua de Estados Unidos. Ante el avance de los franceses que amenazaban el asentamiento español, el Rey envió a Menéndez para defender sus posiciones. Pocos días después de su llegada, atacó Jacksonville, entonces denominado como Fort Caroline, con la ayuda de la tribu saturiwa. El 8 septiembre de 1565, coincidiendo con la festividad de la Natividad de la Virgen María, y en agradecimiento a su colaboración, Menéndez de Avilés compartió una gran comida y una misa con algunos de los nativos saturiwa que se encontraban en San Agustín. Un acto que se considera, según muchos historiadores y la tradición católica, el origen real del Día de Acción de Gracias, al ser el el primer acto comunitario de religión y acción de gracias, es decir, la primera misa en un asentamiento permanente territorio norteamericano. Pero no es la única que se baraja. En 1598 el explorador español Juan de Oñate, tras tomar posesión en nombre de Felipe II compartió un gran banquete y una misa celebrada por el superior de los franciscanos, con varios nativos a orillas del Río Grande, tras más de 500 kilómetros de caminata por el desierto mexicano junto a ellos.

Si bien algunos historiadores opinan que la celebración de Pedro Menéndez de Avilés podría ser el origen de Acción de Gracias, teniendo en cuenta que se celebró una misa y que la palabra "eucaristía", etimológicamente se origina en la palabra griega cuyo significado es "dar las gracias", otros historiadores discuten si realmente esto podría considerarse una fiesta del Día de Acción de Gracias, ya que esta celebración nació específicamente en el contexto de la reforma Anglicana .

¿Por qué se come (y se perdona) un pavo en el Día de Acción de Gracias?

El pavo es el plato estrella de esta celebración ya que, antiguamente, era menos costoso sacrificar aves que un cerdo o una vaca. El pavo, además, era de mayor tamaño y podía alimentar a más personas. También otros apuntan a que el pavo se popularizó a través de la influencia de escritores como Charles Dickens, que lo mencionó en "Un cuento de Navidad", o Sarah Josepha Hale, (autora de la popular canción 'Mary had a Little lamb') que lo describió en sus cuentos e incluso hizo una campaña para que el Día de Acción de Gracias fuera una fiesta nacional.

En cuanto a la tradición de perdonar la vida a un pavo, nació por simple necesidad, ya que, a finales, los granjeros estadounidenses regalaban sus pavos al presidente del país. Fue el hijo de Abraham Lincoln, quien se encariñó con uno en particular y suplicó a su padre que el pavo no acabase en su mesa. Lincoln estuvo de acuerdo y el pavo vivió. Kennedy también perdonó a uno en 1963, pero no sería hasta 1989, con la presidencia de George H.W. Bush, cuando la ceremonia del perdón al pavo adquirió la relevancia que tiene hoy en día, por el que un pavo no acaba en la mesa de la Casa Blanca.

El Día de Acción de Gracias, en la actualidad

En la actualidad, Acción de Gracias es una celebración no es religiosa ni está ligada a ninguna iglesia o culto. La mayoría de la población lo vive como una celebración familiar y de gratitud, donde todo gira en torno al pavo asado relleno, acompañado de patatas, salsa de arándanos y tarta de calabaza. Antes de empezar a cenar, se suele realizar un pequeño discurso de agradecimiento, si bien algunos incluyen oraciones o lecturas espirituales.

Un día que también va ligado a ver la TV en familia, concretamente un partido de fútbol americano, el desfile de los grandes almacenes neoyorquinos Macy's y a prepararse para la jornada del día siguiente, el "black Friday".