Los amantes de la astronomía esperan al domingo para disfrutar de las Perseidas

Hasta 110 meteoros cayendo cada hora se podrán observar en los cielos de casi toda la Península entre este domingo día 11 y el martes 13 de agosto.

Las Perseidas, que así que denomina a la lluvia de estrellas más esperada del verano por los amantes de la astronomía, llegarán mañana a su máximo esplendor gracias a que, además, este 2024 vamos a disfrutar de algunas de las mejores condiciones para observar este fenómeno estival.

Todo gracias a que los cielos van a estar despejados por la noche en la mayor parte del país y la luna no será un gran impedimento para la visibilidad del cielo nocturno. Nuestro satélite, que se encuentra en fase creciente, no entrará en fase de luna llena hasta el día 19 de agosto, por lo que su luz no tendrá la intensidad suficiente para impedirnos disfrutar de esta lluvia de estrellas.

Aunque el pico máximo de actividad de las Perseidas en España tendrá lugar entre las 15 horas y las 18 horas del lunes 12 de agosto, las mejores horas para poder observarlas será en las primeras horas de la madrugada.

¿Hacia dónde dirigir nuestra mirada?

Para disfrutar de las mejores vistas de estas Perseidas en el hemisferio norte debemos esperar al anochecer para dirigir nuestra vista hacia el noreste, justo al lado contrario al que se ubica la luna.

El objetivo es encontrar el punto radiante de las Perseidas que es donde se originan los meteoros, cerca de la estrella Mirfak en la constelación de Perseo.

El punto de referencia será la constelación de Casiopea que tiene forma de "W" o "M" según su orientación en el cielo en ese momento. Desde ahí, y para encontrar a Perseo, debemos mover nuestra mirada hacia abajo y hacia el este que es donde se ubica la constelación de Perseo. Dentro de ella será Mirfak la que brille con mayor intensidad y nos dará la clave para disfrutar al máximo de esta lluvia de estrellas tan característica de nuestros cielos todos los veranos.