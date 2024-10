¿Por qué Marte es inhabitable? La NASA descubre nuevos motivos

El robot Curiosity de la NASA, que sigue explorando el cráter Gale en Marte, ha descubierto nuevos datos que podrían explicar cómo el planeta rojo pasó de tener agua líquida en su superficie y ser potencialmente habitable, a convertirse en la zona inhóspita que conocemos hoy.

Estos hallazgos han sido recopilados por el investigador David Burtt, del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Maryland, quien es autor principal de un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. La investigación se centró en el análisis de los minerales ricos en carbono encontrados en el cráter, revelando detalles sobre el antiguo clima de Marte.

Formación de los carbonatos en Marte

El equipo analizó la composición isotópica de los carbonatos, lo que permitió conocer los ciclos de evaporación que se produjeron en el agua que cubría la superficie de Marte. "Los valores isotópicos obtenidos sugieren que el agua líquida era transitoria y que los carbonatos se formaron en un entorno extremo, no apto para la vida en la superficie", explicó Burtt. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que hubiera vida en capas subterráneas o en periodos anteriores.

Vista detallada de Marte realizada por el Curiosity Rover. 👩‍🚀🔭🚀

pic.twitter.com/eIl53FyB5n — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) June 11, 2024

Los isótopos de carbono y oxígeno, versiones de un mismo elemento con diferentes masas, son fundamentales para los científicos, ya que retienen información sobre el entorno en que se formaron. En este caso, los valores isotópicos en Marte fueron notablemente más altos que los medidos en la Tierra, lo que indica un proceso extremo de evaporación en el pasado marciano.

Dos posibles escenarios climáticos

El estudio propone dos escenarios sobre cómo se pudieron formar estos carbonatos: uno en el que ciclos húmedos y secos se alternaban en el cráter Gale, y otro en el que el agua extremadamente salada bajo condiciones frías provocaba la formación de hielo. Estas teorías ya se habían planteado previamente, pero este estudio aporta por primera vez evidencia isotópica directa que las respalda.

Este avance ha sido posible gracias a los instrumentos a bordo del Curiosity, como el Sample Analysis at Mars (SAM) y el Tunable Laser Spectrometer (TLS), que analizan muestras a temperaturas extremas para extraer y examinar los gases liberados. Estos instrumentos han sido fundamentales para revelar los secretos del antiguo Marte, proporcionando nuevos datos sobre su evolución climática y su capacidad para albergar vida en el pasado.