La razón por la que las hormigas con alas proliferan en esta época del año

Los presentadores de esRadio, Jaume Segalés y María Díez Rovira han entrevistado al profesor Miguel del Pino, colaborador de la sección Es la Mañana de Fin de Semana, sobre la proliferación de las hormigas aladas en esta época del año.

¿Por qué aparecen ahora?

El profesor y biólogo ha afirmado que "es una cita otoñal que las hormigas cumplen año tras año". No todas las especies tienen una fase aladas, sin embargo, en el caso de las hormigas sí ocurre. Las hormigas no sólo reptan, también pueden volar. Se trata de una fase sexuada, donde las hormigas salen del hormiguero cuando llueve para no ahogarse, esconderse debajo de algún refugio como una piedra o un tronco de árbol, y así poder reproducirse y crear nuevos asentamientos, pues necesitan que la tierra esté blanda para construir los nuevos hormigueros.

La bajada de las temperaturas y las precipitaciones coinciden con el período de apareamiento de las hormigas. Los machos alados mueren al no poder comer por sí mismos, y las hembras fecundadas, pierden sus alas y se convierten en reinas de las nuevas colonias.

Del Pino ha subrayado que "si de 100.000 hormigas, sobreviven dos (macho y hembra), basta para hacer un nuevo hormiguero, es un éxito". Cabe destacar que la gran mayoría de este tipo de insectos tiene que afrontar inclemencias como el tiempo meteorológico y depredadores como los pájaros, que según del Pino, "se dan un buen festín".

"No somos los únicos animales sociales"

Las hormigas son un tipo de insecto muy curioso e interesante, pues funcionan como una "sociedad" –no sólo existen sociedades humanas, también se dan en el mundo de los insectos con las abejas o las hormigas– al ser sociales y tener una estructura bastante compleja, y reconocen a las de su especie. Por ello, hay unas vigilantes fuera del hormiguero que localizan a posibles foráneos como arañas y los echan antes de que entren a la colonia. "Es una policía sanitaria" ha comentado del Pino.

Por otro lado, cabe destacar que dentro de las hormigas, existen muchos tipos, y no todas son beneficiosas como las hormigas aladas. La marabunta son hormigas que acaban con toda la vegetación a su paso, son perjudiciales.

En los años 70, el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (el desaparecido ICONA) editó unos pósters con animales beneficiosos, con el objetivo de que nadie les hiciera daño. Uno de los animales incluidos en dicho póster eran las hormigas rojas, "imprescindibles para el monte" según del Pino, ya que destruyen a los parásitos y orugas de los árboles.

Millones de años como agricultoras

Se calcula que hace 12.000 años, el hombre empezó a practicar la agricultura. Sin embargo esta cifra es mucho menor a la de las hormigas, que llevan cerca de 30 millones de años, al aprender a cultivar hongos.

La Sociedad Española de Ornitología ha advertido que "cada vez quedan menos insectos en el mundo, entre ellos hormigas, por culpa de los insecticidas y plaguicidas que se aplican a la naturaleza". Esto puede ser grave, pues el mundo animal es una cadena, y si un eslabón falla, todo lo demás comienza a caer por su propio peso.

Miguel del Pino ha dicho que "las hormigas son animales sorprendentes" y por ello, ha hecho un llamamiento: "No pisemos a las hormigas con alas".