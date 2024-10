Jesús Calleja desmonta la teoría sobre que no se puede sobrevolar la Antártida: ''Ya está, se aclaró el misterio''

La Antártida es el continente más aislado y frío del planeta, con características que lo hacen extremadamente difícil de explorar y habitar. Estas son algunas de las razones por las que sigue siendo uno de los territorios más desconocidos para el ser humano. Sin embargo, es un área de gran interés científico, especialmente por su papel en la comprensión del comportamiento de los ecosistemas extremos. La teoría tiene los ingredientes perfectos para que se creen teorías conspirativas y precisamente es lo que ha pasado con Karles Toràh, un divulgador de conspiraciones que se define a sí mismo como escritor, gemólogo y en su página web aborda la cartografía, viajes místicos y retiros espirituales.

Toràh ofrece entrevistas en diversos podcast y una de ellas ha sido objeto de polémica, haciendo hablar al presentador de TV Jesús Calleja. El entrevistado dice haber "pilotado helicópteros sobre la Antártida real", afirma que existe ‘’un agujero’’ en ‘’el centro del mundo’’ donde hay una ‘’isla con una gigante de sicilio’’ refiriéndose a la estrella Polaris. El discurso de Karles Toràh siempre va detrás de un ‘’no nos dejan hacerlo, no nos dejan ir allí…’’. ‘’Pues fíjate que a mí sí que me dejaron pasar. Y a ti nunca de dejan, me pregunto si viviremos en el mismo planeta’’, le responde Calleja a través de un video de Tik Tok.

La teoría

Muchas teorías se alimentan de que no se puede sobrevolar el continente, pero, ¿cuánto de cierto hay en esta afirmación? El explorador ha respondido claramente con información verídica, contrastada e imágenes. El cóctel perfecto para desmentir a alguien. ‘’Si fueras piloto, sabrías que esto se estudia. Yo lo estudié’’, comienza diciendo, refiriéndose a la dificultad de sobrevolar la Antártida.

Un avión comercial no puede volar por el ártico muy al norte o por el continente antártico por seguridad. ‘’La norma internacional dicta, en caso de tener que hacer un aterrizaje de emergencia, nunca debes estar a más de tres horas de un aeropuerto, y en esas zonas, pues simplemente, no lo hay. Ya está, se aclaró el misterio’’, concluye rápidamente el presentador.

Como las imágenes valen más que mil palabras, el explorador ha insertado un video tras su explicación de su experiencia a más de 180 km del Polo Norte, en Borneo, ‘’yo estuve allí’’. En el vídeo, además, se muestra también el aterrizaje en helicóptero. ‘’Y sí, se puede volar y aterrizar’’, puntualiza. ‘’Fue una expedición durísima y la hicimos en trineo de perros, como los inuits, pero llegamos al segundo glaciar más grande del mundo’’.

Y así va desmintiendo una tras una las hipótesis del conspirador Karles Toràh. Su discurso es solo uno más de todos los que se propagan en redes sociales y llaman la atención de los usuarios, alimentando el desconocimiento, los bulos y la desinformación.