Cuando recibimos en Libertad Digital un comunicado de una Asociación de Realistas Climáticos no pudimos menos que alegrarnos: en mitad de las toneladas de demagogia vertidas a propósito de la DANA en Valencia y su presunta relación con el cambio climático una opinión diferente y algo más sosegada era una bocanada de aire fresco.

El texto, además, era tranquilo, se basaba en datos y, por supuesto, no tenía nada que ver con el discurso oficial. Tanto es así que hemos querido saber más de esta asociación y para ello qué mejor que reunirnos con Javier Vinós, su presidente, con el que mantenemos una entrevista en una cafetería de Madrid, no muy lejos de la sede de Libertad Digital.

¿Por qué nace ahora la Asociación de Realistas Climáticos?

Nace ahora porque un grupo de científicos y académicos españoles estamos un poco cansados del catastrofismo creciente que se está instigando en la sociedad y que no encuentra reflejo en los datos y las publicaciones científicas.

Asociaciones como esta existen en numerosos países de Europa: Francia, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Holanda, Alemania… De hecho, la nuestra nace con retraso respecto a este movimiento que está ganando fuerza.

Siempre ha existo una contestación al catastrofismo climático, la unanimidad de la que nos hablan no es tal, es pura propaganda, lo que pasa es que la mayor parte de los científicos están a sus cosas y no se posicionan. Además, al que se pronuncie en contra le caen chuzos de punta, así que hay incentivos muy grandes para mantenerse callados.

¿Con cuántos socios cuenta y qué perfiles tienen?

Esta pretende ser una asociación científica y como tal no está abierta a cualquiera, quién quiera formar parte de ella tiene que mandar una solicitud y explicar qué méritos tiene respecto al conocimiento y el estudio de las ciencias relacionadas con el clima, que son muchas, porque el clima es tan complejo que abarca muchas ciencias.

La asociación ha sido promovida por diez socios fundadores y ahora se está abriendo a la incorporación de nuevos miembros y estamos recibiendo solicitudes. De todas formas, nuestro objetivo no es crecer, no es ser una asociación masiva, sino tener un carácter científico claro que se ciña a lo que la ciencia ha demostrado y a lo que no, que sepa distinguir y pueda constituir un referente científico independiente. Eso es muy importante, porque referentes independientes hay pocos.

En este momento tenemos geólogos que han escrito libros sobre el clima, profesores de universidad de distintos ámbitos, algunos relacionados con la climatología, otros de ciencias a las que afecta mucho el cambio climático como biodiversidad; otros somos investigadores del clima y podemos demostrarlo con nuestras publicaciones, también hay gente que trabaja con los satélites que monitorizan la tierra… Es un abanico muy amplio en el que cada cual aporta una serie de especialidades y conocimientos a fin de que los estudios y los comunicados que hagamos hayan sido revisados por pares que vean si lo que decimos es correcto o no, qué bibliografía lo apoya…

¿Qué es lo que queréis ser o qué debates queréis plantear? Dicho de otro modo: ¿para qué nace la ARC?

Nace con un objetivo muy claro que es comunicar a la sociedad el conocimiento científico sobre el cambio climático de manera que las decisiones que se puedan tomar sean informadas.

En nuestra opinión la información que está recibiendo la sociedad es tremendamente sesgada y catastrofista, así que hace falta que hablemos los que tenemos conocimientos al respecto y no vamos a ser objetivo de los medios, por así decirlo, porque están soportando el catastrofismo y recibiendo las comunicaciones de la ONU y el IPCC.

Los datos indican exactamente lo contrario de lo que se está diciendo

Queremos ser un contrapunto, que la gente pueda ver que hay un debate y que hay muchas cosas que se dicen que no es solo que no se hayan probado, es que los datos indican exactamente lo contrario de lo que se está diciendo. Eso es muy grave porque en base a todo eso se van a tomar, se están tomando, decisiones políticas y económicas que van a afectar mucho a la ciudadanía. Es importante que en una democracia los ciudadanos tengan información y el debate que queremos crear y en el que queremos participar se ha escondido hasta ahora porque aquí sólo se escucha una opinión, pero la ciencia tiene muchas opiniones en base a las mismas evidencias.

¿A qué crees que se debe que la opinión y el debate sobre este tema esté monopolizado?

Te puedo dar mi opinión sobre esto: yo creo que el catastrofismo climático viene impuesto desde arriba. Parte de un convencimiento general bastante amplio que se da en los años 80, cuando la mayoría de los científicos se convencen de que el aumento de CO2 es una de las causas fundamentales del cambio climático.

En base a eso y a la experiencia con la capa de ozono y el Protocolo de Montreal la ONU encuentra una papel que no tenía y se empieza a crear el IPCC con el apoyo de numerosos gobiernos. A esto se unen élites políticas económicas que ven en la transición energética una oportunidad para incrementar su riqueza y, con toda esa cantidad de dinero que son capaces de movilizar hacen que se alineen también los medios, las revistas científicas…

No es que haya una conspiración ni nada por el estilo, lo que hay es una conjunción de intereses muy fuertes detrás de los cuales está lo de siempre: el poder y el dinero.

Javier Vinós, junto a una pared de Ladrillo | C.Jordá

Tras esta primera introducción sobre la recién creada asociación es el momento de descubir que piensan Vinós y su asociación sobre el cambio climático. Empezamos por la pregunta del millón:

¿Existe el cambio climático y si existe es responsabilidad de la acción humana?

La opinión ahora mismo de la sociedad es unánime: el cambio climático tiene lugar, es obvio, porque el clima siempre cambia, siempre está cambiando, decir clima es decir cambio, no ha habido ningún momento en el pasado en el que el clima no haya estado cambiando.

Por lo tanto nadie con un mínimo de conocimientos científicos defiende que no haya cambio climático: lo hay, está claro que el planeta se está calentando de la misma manera que se ha calentado en otros periodos y se ha enfriado en algunos.

La afirmación que el cambio climático se debe en su mayoría a la acción humana es incorrecta

En cuanto al origen humano del calentamiento, no existen pruebas claras de que la mayor parte del calentamiento se deba a la acción humana. ¿Qué pueda haber contribuido? Ciertamente, puede ser parte del calentamiento, está claro, pero la afirmación que el cambio climático se debe en su mayoría a la acción humana es incorrecta: hay evidencias que indican que no es así, sólo una pequeña porción del calentamiento se debe a la acción humana y eso implica que reducir nuestras emisiones tendría un efecto nimio, es decir, que vamos a hacer un gran sacrificio económico, vamos a empobrecer a la población de numerosos países para nada.

Puesto que hay un cambio climático, ¿los fenómenos meteorológicos extremos que vivimos actualmente están ligados a él?

No, y el propio IPCC dice que no. Es muy curioso: en la prensa y las manifestaciones de los políticos todos hablan de cómo el cambio climático está haciendo que las sequías, las riadas o los huracanes sean peores, pero no es cierto, los datos no lo demuestran,

Me muestra una tabla extraída del propio informe del IPCC.

Lo que dice esta tabla es que no hay evidencias que permitan afirmar que ha habido un cambio en todos estos fenómenos, en el periódico histórico, es decir, básicamente desde 1850, que es cuando empieza a haber datos buenos.

De hecho, el único fenómeno en el que se ve una tendencia es en las olas de calor. ¿Y por qué ahí sí la hay? Es obvio: porque hay calentamiento. Si tienes definidas las olas de calor con unos rangos de temperatura y la temperatura aumenta se hacen más frecuentes, es lógico. Se podrían actualizar las referencias y habría las mismas, porque somos nosotros los que las definimos.

Si hay calentamiento hay más temperatura, eso está claro, aunque en realidad se nota más en invierno, los inviernos son más suaves.

¿Y el cambio tampoco es más rápido que en otros momentos de la historia?

Eso no lo podemos decir con propiedad, el problema es cómo medimos: en el pasado nos tenemos que basar en una serie de indicadores indirectos, porque no había suficientes termómetros o nos los había en absoluto, que dan respuestas parciales, por ejemplo dan datos del invierno pero no del verano, o tienen una resolución de décadas…

Así que no podemos comparar, ahora se mide termómetros electrónicos que registran cambios cada segundo y basta que haya una ráfaga de aire caliente para que haya un pico de temperatura y ese pico es la máxima del día.

Javier Vinós, posando para Libertad Digital | C.Jordá

Aunque el calentamiento no tenga consecuencias en los fenómenos extremos, ¿el fenómeno podría tener consecuencias catastróficas a nivel global? ¿Corre peligro la especie humana como nos dicen continuamente?

Es ridículo decir que la especie corre peligro por el calentamiento global, incluso podríamos considerar que el cambio climático es positivo porque tiene muchos aspectos positivos como el reverdecimiento del planeta.

Esto lo han publicado las revistas científicas: la superficie foliar del planeta aumenta porque al haber más CO2 las plantas crecen mejor, gestionan mejor el agua con lo cual crecen mejor en los sitios áridos, por ejemplo el Sáhara se está contrayendo, en el Sahel cada vez hay más precipitaciones y más precipitación. Para la biosfera está siendo positivo, ya que si a las plantas les va bien a los animales también.

Y luego está el tema de las muertes por calor, que no nos lo dicen nunca pero en el mundo mueren diez veces más personas por frío que por calor y los estudios indican que la disminución de las muertes por frío es mayor que el incremento de las muertes por calor que causa el calentamiento. Es decir, lo que los datos dicen es que está salvando vidas, no las está quitando, y estos datos están por todas partes,

Los estudios indican que la disminución de las muertes por frío es mayor que el incremento de las muertes por calor

Lo que pasa es que los que nos informamos en revistas científicas conocemos la realidad y lo que leemos en los periódicos muchas veces es lo opuesto. Realmente el cambio climático tiene aspectos positivos.

Y hay más ejemplos: los huracanes están descendiendo de actividad y de energía, la atmósfera se está aquietando porque el motor de la atmósfera no es la temperatura del agua, es la diferencia de temperatura entre el ecuador y el polo, cuanto mayor es más activa es la atmósfera para transportar energía y lo que se está observando es lo contrario.

Con los datos que nos ofreces, y son datos, parece que todo es positivo, ¿el cambio climático no tiene consecuencias negativas?

En todos los cambios hay ganadores y perdedores, sea del tipo que sea a unas personas les va a ir peor y a otras mejor, lo que hay que contar es el balance general. Si una región se vuelve más cálida, a lo mejor a unos cultivos en concreto les va a peor, pero en otros puede ir mejor. De hecho, por ejemplo, se está viendo una expansión de determinadas especies hacia el norte. Las especies tienen plasticidad y en general se adaptan a los cambios, son capaces de modificar sus hábitos a sus territorios, si llevan viviendo millones de años en el planeta está claro que no tiene por qué perjudicarles.

Otra cosa es la acción del hombre, la presión que ejerce la acción del hombre sí es negativa, pero si hablamos sólo del clima no tiene por qué serlo.

¿Y qué políticas debería desarrollarse, por tanto, ante este cambio climático que tiene consecuencias positivas pero también negativas? Si es que hay que hacer algo…

Hay que tener claro que no estamos ante una crisis climática, y si no estamos ante una crisis climática las actuaciones son muy distintas, porque en una crisis tienes que poner todos los recursos para paliarla.

Si en lugar de eso estamos ante un cambio climático al que hay que adaptarse, como ha hecho siempre la humanidad con todos los cambios que ha vivido hasta ahora, eso es lo que tenemos que hacer, adaptarnos.

Lógicamente el tipo de medidas son completamente distintas y si lo que nos preocupa son las riadas pues lo que tenemos que hacer no es dejar de emitir CO2 y sustituir los coches de combustión por eléctricos, porque eso no va a tener ningún efecto y cuesta muchísimo dinero, lo que habrá que hacer es construir infraestructuras para que la creciente población esté protegida.

Si lo que nos preocupa son las riadas pues lo que tenemos que hacer no es dejar de emitir CO2 y sustituir los coches de combustión por eléctricos

¿Tenemos olas de calor? Pues hay que crear espacios urbanos donde la climatología sea más favorable. El fenómeno de la isla de calor urbana es uno de los grandes problemas: las ciudades están a veces hasta dos grados más calientes que las zonas de las afueras.

¿Por qué nos preocupamos de que el cambio climático suponga un incremento de 0,2 grados por década en lugar de intentar que las ciudades no generen tantísimo calor? Eso ayudaría mucho más, la vegetación es capaz de bajar la temperatura de una zona más de lo que la hace subir el cambio climático. Hay que adaptar las ciudades al clima de cada zona.

Otro tema del que se habla mucho es la subida del nivel del mar, cuando en realidad es muy pequeña: en los últimos sesenta años el mar ha subido trece centímetros en España, medidos por los mareógrafos oficiales que están en las distintas zonas. ¿Qué problema genera eso? Ninguno, en algún sitio habrá que subir un poco los muros defensivos, pero los holandeses que son los que le han ganado terreno al mar construyendo diques no los han tenido que subir.

La ingeniería nos da las soluciones para muchísimos de nuestros problemas y el coste es muchísimo más barato que las cifras que se están manejando.

Javier Vinós | C.Jordá

Si las medidas que se están tomando no van a contribuir a paliar el cambio climático, ¿a qué van a contribuir?

Para empezar a que algunas personas se hagan mucho más ricas (sonríe), determinados negocios salen ganando muchísimo. Pero la realidad es que el poder político no cree de verdad en el cambio climático y la prueba es la COP24, en la que los países ricos van a hacer un fondo de 300.000 millones de dólares anuales para las naciones en desarrollo a cambio de nada, ya que las naciones en desarrollo no tiene que reducir sus emisiones, de hecho las pueden incrementar tanto como quieran.

La realidad es que el poder político no cree de verdad en el cambio climático

¿Cómo es posible que los países que están reduciendo emisiones paguen dinero a los que no lo hacen para que sigan sin hacerlo? Está claro que los que pagan creen que sea una crisis, porque si no no les darían el dinero a cambio de nada, se lo darían a cambio de reducir sus emisiones; y los otros cogen el dinero y tampoco creen en la crisis porque no reducen sus emisiones, si lo creyeran las reducirían. Es todo un teatro.

¿Cuánto tiempo creéis que pueden seguir ocultándose los datos?

Pueden pasar décadas porque controlan la información. Y a nivel científico, cuando los científicos se equivocan, que pasa mucho más a menudo de lo que la gente cree, también pueden pasar décadas.

A principios del siglo XX un meteorólogo y explorador alemán, Alfred Wegener, reunió toda una serie de evidencias que demostraban que los continentes habían cambiado de posición: geológicas, como formaciones que continúan de un continente a otro; biológicas, los géneros y las familias de animales de continentes que habían estado juntos están relacionados; paleontológicas, porque había fósiles que estaban presentes en varios, de plantas y animales que no atraviesan océanos; y tenía pruebas geográficas, porque realmente encajan.

Pero a pesar de todas esas evidencias los geólogos no le creyeron. Influyó el hecho de que era geólogo, sin duda, pero además Wegener no tenía una respuesta para explicar cómo se había producido ese movimiento. Y así estuvieron desde 1910, más o menos, hasta cas9 1960, le daban prioridad a esa falta de mecanismo sobre las evidencias, pero al final las evidencias siempre tienen razón, dicen lo que ha pasado. Y a finales de los 50 se descubrió la tectónica de placas: ese era el mecanismo.

Con el clima puede pasar algo parecido: podemos culpar al CO2 todo lo que queramos, pero hay muchas evidencias que dicen que no y tarde o temprano encontraremos los mecanismos de cambio natural que ahora mismo ignoramos.

La pregunta más difícil: ¿esta tendencia a que haya algo más de calor sabemos si durará, sabemos algo de cuál puede ser el futuro?

Predecir el futuro es muy complicado. Yo he estudiado miles de años de cambio climático en la Tierra y lo que se observa es que las tendencias suelen durar varios siglos Hay unos ciclos de unos mil años, lo que implica entre 200 y 350 años en una dirección, luego la cosa se estabiliza y empieza a ir en la dirección contraria. Alguno de los aspectos del actual calentamiento durará más que nuestras vidas, claramente, pero hacia 2100 o 2200 el tema dejará de ser así.

Respecto a esto y volviendo al tema del CO2, una de las pruebas más claras de que las emisiones no son las culpables es que el CO2 de la atmósfera ha acelerado muchísimo: si en los años setenta cada año subía de media una parte por millón, ahora cada año sube 2,5 partes por millón. Es decir, está subiendo un 250% más rápido que hace sólo 50 años.

Si de verdad fuera el CO2 la causa del cambio climático al acelerarse tanto su presencia deberíamos observar también una aceleración en los efectos, al potenciar la causa se tendría que potenciar también el efecto, pero no se observa: la subida de temperatura no se acelera, la disminución del hielo ártico no sólo no se acelera sino que se ha estancado, la subida del nivel del mar tampoco se acelera…

Todos estos efectos que vemos indican que, aunque el CO2 pueda contribuir al calentamiento, no puede ser la causa principal. Y, por tanto, no es tan preocupante.