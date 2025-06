La ONU quiere "criminalizar" la 'desinformación climática'

La ONU lanza una acusación sin precedentes contra la industria de los combustibles fósiles. Un informe presentado este junio ante el Consejo de Derechos Humanos la responsabiliza de difundir desinformación climática durante más de seis décadas.

Según el documento, el sector ha manipulado la ciencia, minimizado su impacto ambiental y financiado campañas para presentarse como parte de la solución al cambio climático.

Ahora, la ONU rompe su silencio y va más allá: pide a los Estados que prohíban la publicidad de combustibles fósiles, retiren las subvenciones públicas que los sostienen y aprueben leyes penales contra empresas, agencias y medios que difundan mensajes engañosos.

El informe exige medidas urgentes para "desfosilizar" la economía y advierte que la desinformación climática atenta contra los derechos humanos.

La "estrategia de obstrucción" y el poder de la publicidad

El informe, titulado The imperative of defossilizing our economies, ha sido presentado ante el Consejo de Derechos Humanos este mes de junio. El texto sostiene que la industria fósil ha llevado a cabo una campaña deliberada para retrasar la acción climática desde mediados del siglo XX.

"Las empresas de combustibles fósiles han falsificado la ciencia climática, intimidado a científicos independientes y financiado campañas para generar dudas sobre el consenso científico".

Entre las tácticas señaladas se incluyen la infiltración en procesos legislativos, la compra de influencia política, la promoción de tecnologías inviables como distracción, y una intensa actividad publicitaria.

Según la ONU, estas prácticas han limitado la protección de derechos fundamentales como la salud, la educación, la información o la participación política.

"Un modelo de negocio basado en la desinformación"

El documento denuncia que la publicidad ha sido uno de los pilares de esta estrategia: "Los anuncios de combustibles fósiles han moldeado durante décadas la percepción pública, minimizando los impactos sobre los derechos humanos y presentando sus productos como motores de progreso".

La ONU considera que este tipo de comunicación no es neutra, y que ha contribuido activamente a impedir respuestas eficaces ante la crisis climática. Por ello, propone que los Estados prohíban la publicidad de combustibles fósiles, en línea con lo que ya ocurre en algunos países con el tabaco.

Una de las frases más contundentes del informe sostiene que las campañas de desinformación sobre el climaconstituyen una violación estructural y prolongada de derechos humanos: "El ‘manual de obstrucción fósil’ ha dañado los derechos a la información, la educación y la ciencia durante al menos seis décadas".

Eliminar la publicidad… y mucho más

La prohibición publicitaria es solo una de las medidas propuestas. El eje central del informe es la necesidad de "desfosilizar" la economía global. Este concepto va más allá de reducir emisiones: implica eliminar progresivamente el uso de carbón, petróleo y gas, y poner fin a las subvenciones que los sostienen, estimadas en 1,4 billones de dólares en 2023.

"La desfosilización es la acción más impactante que podemos tomar para proteger la salud humana", argumenta el informe. Y no solo por el cambio climático: la ONU recuerda que el ciclo completo de los combustibles fósiles —desde su extracción hasta su quema— genera contaminación tóxica, pérdida de biodiversidad, conflictos armados y desplazamientos forzados.

El texto también alerta sobre el creciente peso de los plásticos y los productos petroquímicos como nuevas vías de dependencia fósil. Hoy, la fabricación de plásticos representa ya el 12,5% del consumo global de petróleo, y se estima que esa cifra podría llegar al 50% en 2050. Esto amenaza con perpetuar el modelo contaminante incluso en un escenario de transición energética.

¿Y ahora qué? Recomendaciones urgentes

El informe establece un calendario claro: los países más emisores deben completar la eliminación de los combustibles fósiles antes de 2030, prohibir nuevas explotaciones, cancelar licencias activas y priorizar la inversión en energías renovables descentralizadas, diseñadas con participación ciudadana.

También pide a los Estados evitar acuerdos energéticos que impongan dependencia tecnológica o endeudamiento a los países del Sur Global, y reforzar la protección de los defensores ambientales, especialmente indígenas, afrodescendientes y campesinos.

En el plano legal, la ONU sostiene que la desfosilización es una obligación jurídica derivada del derecho internacionalde los derechos humanos. El derecho a la vida, a la salud, a un medio ambiente sano y al desarrollo no pueden cumplirse sin eliminar la principal fuente del calentamiento global.

Criminalizar la desinformación climática

El informe de Naciones Unidas reclama la criminalización de la desinformación climática, no solo cuando procede de las propias empresas fósiles, sino también de las agencias de comunicación y medios que colaboran en su difusión.

En sus recomendaciones finales, el documento es tajante, recomienda:

"Criminalizar la desinformación y la tergiversación (greenwashing) por parte de la industria de los combustibles fósiles, incluyendo la omisión de divulgar actividades de lobby corporativo o de proporcionar reparación por los daños causados".

"Criminalizar a los medios y agencias publicitarias que amplifiquen la desinformación de las compañías fósiles",

"Criminalizar los ataques contra defensores de los derechos humanos ambientales, incluyendo las tácticas de acoso judicial" ("Criminalize attacks against environmental human rights defenders, including from judicial harassment tactics").

Para la ONU, no basta con combatir la mentira con datos: hay que desactivar el engranaje comunicativo que la propaga, desde los lobbies hasta los algoritmos.

El informe advierte que la desinformación climática, especialmente cuando se difunde en redes sociales mediante inteligencia artificial, se ha convertido en una industria por derecho propio: "Se ha transformado en una actividad lucrativa, gracias al modelo de reparto de ingresos con las grandes plataformas digitales".

Una transición justa exige una comunicación honesta

El informe concluye que la lucha contra el cambio climático no es solo técnica o económica, sino también narrativa.

Mientras los intereses fósiles sigan moldeando el discurso público, obstaculizando regulaciones y ocultando su responsabilidad histórica, los avances serán insuficientes.

Por eso, la ONU eleva el tono y redefine los límites: mentir sobre el clima es atentar contra los derechos humanos. Y pide que se legisle en consecuencia.