La Unef destaca que la fotovoltaica es "una garantía de independencia y soberanía" para España

La Unión Española Fotovoltaica (Unef) ha conmemorado el Día Internacional de la Energía, que se celebra este sábado, con la publicación de diez datos que demuestran el papel estratégico de la energía solar en España, especialmente relevante en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y energética.

Según informó la asociación sectorial mayoritaria de la energía solar en España, el país alcanzó esta semana el hito de los 50 GW de potencia fotovoltaica instalada, lo que permite cubrir ya el 22% de la demanda de energía nacional, mientras que el precio mayorista de la electricidad, de 65,29 euros/MWh, se mantiene entre los más bajos de las grandes economías europeas.

"En España, la fotovoltaica no es solo una tecnología energética. Es una fuerza industrial, una herramienta de progreso territorial y una garantía de independencia y soberanía para todo el país", destacó José Donoso, director general de Unef, quien subrayó que "España tiene una ventaja natural única en Europa: el sol".

El responsable de la patronal fotovoltaica añadió que "una instalación fotovoltaica aquí produce el doble que en el norte de Europa" y recordó que "el sector fotovoltaico español es líder a nivel mundial", por lo que "la fotovoltaica significa para España prosperidad, empleo y ahorro para los ciudadanos y empresas".

Más de 15.000 millones al PIB

Entre los diez datos destacados por Unef figura la contribución de la industria fotovoltaica al PIB nacional, que supera los 15.000 millones de euros, una cifra cinco veces superior a la registrada hace una década. Además, en 2024 España exportó 3.421 millones de euros en productos y servicios fotovoltaicos, 1.384 millones más de lo que importó.

La patronal resaltó que hasta el 65% del coste de componentes de una planta fotovoltaica puede cubrirse con tecnología española, gracias a las capacidades industriales consolidadas del país en inversores, seguidores solares, estructuras de soporte y electrónica de potencia, con empresas líderes a escala internacional en estos ámbitos.

Unef también resaltó la apuesta por la innovación del sector, que invierte más de 500 millones de euros al año en I+D, más del doble que la media de las empresas españolas, situada en el 1,61%, lo que convierte a la industria fotovoltaica española en una de las más innovadoras del país.

La asociación recordó que la fotovoltaica evita tener que importar combustibles fósiles, de los que España carece, lo que reduce la dependencia energética exterior y fortalece la soberanía nacional, al tiempo que genera ahorros adicionales al evitar la compra de derechos de emisión de CO2 en los mercados europeos.

146.000 familias empleadas

Otro de los datos destacados es el empleo generado por el sector, que da trabajo a más de 146.000 familias, con especial impacto en zonas rurales. Según el estudio 'Impacto Socioeconómico de las Inversiones en Energía Solar Fotovoltaica', de la Universidad Carlos III y la Universidad Complutense, los municipios con campos solares aumentan su población entre un 3% y un 8%.

Los ingresos municipales de las localidades que albergan instalaciones fotovoltaicas aumentan entre un 9% y un 13,5%, ya que los campos solares generan más de 270 millones de euros en ingresos locales al año. Un ayuntamiento que alberga una planta fotovoltaica percibe unos 10.000 euros anuales por MW instalado durante los 30 años de vida útil de la instalación.

Unef destacó asimismo el respaldo social a la energía solar: según datos de SigmaDos, ocho de cada diez españoles considera que la fotovoltaica es una alternativa viable y sostenible, mientras que casi el 67% cree que es la tecnología energética que más se debe impulsar y apoya su desarrollo en España y en su comunidad autónoma.

La patronal subrayó que la fotovoltaica es clave para luchar contra la emergencia climática, ya que el año pasado evitó la emisión de más de 18 millones de toneladas de CO2, equivalente a retirar casi nueve millones de coches de la circulación, y recordó que los combustibles fósiles producen más del 75% de los gases de efecto invernadero.

Refugios para la biodiversidad

Finalmente, Unef destacó que los campos solares se están convirtiendo en refugios para la biodiversidad, ya que en ellos no se usan herbicidas, no se permite la caza ni actividades agrarias intensivas y tienen una presencia humana muy controlada, lo que ha permitido documentar la presencia de aves como el alcaraván, el sisón o la ganga ortega.