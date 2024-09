Cuidado con esta nueva estafa vía WhatsApp: el fraude con tu coche como protagonista

Cada día nos encontramos con intentos de estafa en, prácticamente, todos los formatos tecnológicos. Vía SMS, correo electrónico, llamada, página web y ahora, también a través de mensajería instantánea como WhatsApp. Hoy día, hay que hacer ‘doble check’ con toda la información que nos llega. Ahora, un nuevo modelo de estafa te hace creer que ‘’necesitas hablar" con el propio estafador a través de esta aplicación. El contacto lo hace a través de tu vehículo: le ocasiona un golpe o desperfecto y deja una nota con un número de papel en el parabrisas. Evidentemente, lo primero que se nos ocurre es llamar al destinatario que ha dejado su número en un papel. Así, se aprovechan de la necesidad inmediata de la víctima de solucionar su problema.

La cuenta @lawtips, el ‘’abogado de Tik Tok’’ que alerta de este tipo de sucesos, además de compartir información de contenido en materia jurídica, ha desvelado este nuevo fraude que tiene a tu coche como protagonista. "Voy a subirme a mi coche y me encuentro con que me han metido una hostia en el retrovisor y este papel", comienza diciendo. "De primeras, todo genial, pone el número de teléfono, que llame y lo arreglamos. 'Disculpa, te metí un golpe en el retrovisor'".

"Te abollan el coche, pero parece que se van a portar. Llamas al número de teléfono y te van a decir que para contactar con la aseguradora y que se arregle todo y que cobres todo, que te van a hablar por WhatsApp", explica. "Y en ese WhatsApp te meterán un link en el que, si pinchas, ya se introducen en tu teléfono, o te pedirá una clave, una contraseña, nombre y apellidos… Encontrarán la forma de estafarte y ahí ya la has cagado", explica.

Recibirás una llamada o un SMS de, supuestamente, una compañía de seguros. Te pedirán que, para iniciar el proceso de reclamación, completes unos datos a través de un enlace en una página aparentemente real. Recuerda que los estafadores saben crear una estafa muy bien disfrazada, con todo tipo de formatos, logos y enlaces realistas.

Lo mejor es contactar directamente con la aseguradora para comprobar que no es un engaño más. En el caso de que quieras llamar, no proporciones ningún dato. Las aseguradoras no utilizan enlaces para solicitar información personal o financiera de una persona.