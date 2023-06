¿Cuándo tomar medicamentos, antes o después de comer?

Los medicamentos son un tema complejo, sobre todo cuándo hay que tomarlos o qué sucede cuando se olvida tomar una dosis. Esto muchas veces es porque o no se entiende bien o no se leen los prospectos. Además, es que cada medicamento hay que tomarlo de una manera. Algunos medicamentos es mejor tomarlos antes de comer, mientras que otros es mejor dejarnos para después e incluso algunos de ellos hay que ingerirlos evitando algún alimento en concreto.

Aquellos medicamentos recomendados en ayunas, hay que tomarlos al menos una hora antes de comer o dos horas después de haber comido, ya que si se hace mientras se come puede ser que no se absorban correctamente y pierdan su efecto. En cuanto a los medicamentos que se recomienda tomar "con las comidas" es por lo contrario: son medicamentos que si se toman con el estómago vacío no se absorben correctamente y pierden su efecto; o porque pueden provocar dolor de estómago, náuseas, vómitos, etc.

Cuando se empieza a consumir cualquier medicamento o suplemento, es habitual que el especialista detalle si se debe tomar antes, después o fuera de horas de comer. También es frecuente que se hagan coincidir las tomas con los horarios de las principales comidas de forma espontánea, ya que al ser muchos los que se prescriben cada 8 horas resulta sencillo cuadrarlos con las rutinas de desayuno, comida y cena. Pero esto no siempre es una buena idea, ya que no todos los alimentos se deben tomar junto con las comidas.

Pero esto no es todo, ya que en ocasiones hay que fijarse también en qué alimentos son los que se están combinando con el fármaco en cuestión. El motivo es que existen medicamentos que interaccionan con el calcio presente en los lácteos, por ejemplo, de manera que no se pueden tomar juntos, mientras que otros pueden ver reforzada la absorción si se consumen junto a determinados alimentos. ¿Algunos ejemplos? Algunos antifúngicos, como la griseofulvina, o suplementos como la vitamina D se absorben mejor si se acompañan de una comida baja en grasas, mientras que la fenitoína, que se utiliza para tratar algunas arritmias y epilepsias, es más eficaz si se toma con alimentos ricos en calcio. En el caso de los suplementos de hierro, se recomienda tomarlos con bebidas ricas en vitamina C, como zumo de naranja o pomelo, puesto que su absorción es mucho mejor, pero sin alimentos sólidos.

El resumen es que el momento en el que se ingieren los medicamentos juega un papel trascendental en el éxito o fracaso de un tratamiento. Desgraciadamente, los momentos que suele escoger la mayoría de los pacientes para la toma de sus medicinas no resultan del todo exactos. Sin embargo, es preferible que el medicamento se tome aunque el momento no sea el más adecuado.

Sin embargo, aunque cada medicamento es un mundo, no hay que olvidar que tomar medicamentos con comida puede tener varios beneficios. En primer lugar, la comida puede ayudar a proteger el revestimiento del estómago y reducir la posibilidad de malestar gastrointestinal. El motivo es que la comida actúa como una especie de amortiguador, disminuyendo el impacto directo del medicamento en el revestimiento del estómago.

Además, algunos medicamentos, especialmente aquellos que son liposolubles, requieren la presencia de alimentos para su absorción adecuada. Los alimentos pueden ayudar a mejorar la solubilidad y la absorción de ciertos medicamentos, lo que significa que el cuerpo puede aprovechar al máximo su efecto terapéutico.

Sin embargo, existen medicamentos que deben tomarse con el estómago vacío. Esto se debe a que la presencia de alimentos puede afectar la absorción y la efectividad de ciertos fármacos. Algunos medicamentos pueden interactuar con los componentes de los alimentos, como las grasas o los minerales, lo que puede alterar su absorción o reducir su eficacia.

En el caso de alguna medicación específica, como los antidepresivos, el consumo de alcohol está absolutamente desaconsejado, ya que tomar alcohol puede contrarrestar los beneficios del medicamento antidepresivo y dificultar el tratamiento de los síntomas. Si estos antidepresivos se combinan con otros fármacos, como los que se utilizan para tratar la ansiedad, medicamentos para dormir y los analgésicos, además de con alcohol, los efectos secundarios podrían dispararse.

Interacciones con algunos alimentos

Hay algunos medicamentos que no hacen efecto si se toman con un determinado alimento. En general, en estos casos, no es necesario que suprimimos este alimento de la dieta, sino que simplemente hay que tomarlo por separado, dejando un espacio de 2 horas entre ellos.

La leche y los derivados lácteos contienen calcio, que hace que algunos medicamentos no se absorban bien como es el caso de los antibióticos y algunos medicamentos para la osteoporosis. Por este motivo, es recomendable tomar estos medicamentos separados de la leche y los derivados lácteos.

En el caso de los diuréticos y los medicamentos para la presión arterial aumentan la cantidad de potasio, por lo que es mejor no tomarlos con alimentos ricos en potasio para no sobrepasar la cantidad que nuestro cuerpo necesita.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el alcohol interacciona con muchos medicamentos, aunque la gravedad de la interacción puede variar de un medicamento a otro. Por eso, por norma general, se no se deben consumir bebidas alcohólicas si se están tomando medicamentos.