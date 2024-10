Una encuesta revela las canciones que prefieren escuchar las personas cuando van a morir

La música es una de las manifestaciones artísticas más sanadoras. Siempre se dice que amansa a las fieras, pero también es capaz de aliviar el dolor físico y psicológico. La musicoterapia es el uso de la música en pacientes con fines terapéuticos y de forma profesional. Esta terapia consiste en usar las respuestas y conexiones de una persona enferma para estimular cambios positivos en su estado de ánimo.

Marie Curie es la organización líder de cuidados paliativos en Reino Unido. Acaba de lanzar la primera lista de reproducción diseñada para ayudar a las personas durante el último momento de sus vidas. "Music for the end" incluye las canciones que las personas suelen escuchar antes de morir. Algunas de ellas son "My way", de Frank Sinatra; "I Will Always Love You", de Whitney Houston; "Girls Just Want to Have Fun", de Cyndi Lauper; o "Angels", de Robbie Williams.

La encuesta de la organización ha revelado que un 82% de las personas escuchaban música durante sus cuidados al final de su vida, mientras que el 84% ha afirmado que la música relajaba a sus seres queridos. Además, una de cada dos personas sentía que la música desempeñaba un papel muy importante a la hora de transmitir emociones que son difíciles de expresar con palabras.

La música disminuye la percepción del dolor

Hoy en el programa En casa de Herrero, de esRadio, Luis Herrero ha entrevistado a Carla Navarro, musicoterapeuta en cuidados paliativos pediátricos del hospital Miguel Servet en Zaragoza. "Yo no trabajo con niños que se mueren, trabajo con niños que están vivos. Les acompaño en su proceso final de vida", ha comenzado diciendo la terapeuta. Las casas de las familias de los niños que Carla Navarro acompaña están llenas de vida, y como ella afirma "hay momentos muy duros, acompañar a morir a los niños en los brazos de sus padres te da un zarpazo en el corazón, pero sobre todo te ofrece la conciencia de lo que significa estar vivos".

Uno de los materiales que utiliza Carla en su trabajo es la música, "los elementos musicales y los parámetros del sonido son una herramienta terapéutica no farmacológica coadyuvante de los tratamientos médicos". El equipo lo conforman dos pediatras, dos enfermeras, una psicóloga, una trabajadora social y Carla Navarro como musicoterapeuta. "Nosotras vemos cuáles son las necesidades de cada familia y después desarrollamos planes de intervención individualizados", ha declarado la terapeuta. Carla utiliza música en vivo para sus terapias y "parte de la frecuencia cardiaca y respiratoria de los niños que se sincroniza rítmicamente". "La música minimiza el impacto y la dureza de estos momentos o, por otro lado, disminuye la percepción del dolor por la enfermedad que tienen".

La música es facilitadora de la expresión emocional

Carla genera tanto la parte armónica como la rítmica de la música, aunque los niños no dejan de ser una parte activa de este proceso. "Somos agentes activos. Así como avanza la enfermedad, la movilidad puede verse reducida, pero siempre pueden cantar incluso con la respiración", ha declarado la experta.

La importancia de las canciones de la encuesta reside en las letras, como bien ha dicho la terapeuta el impacto que tienen estas melodías es por lo que dicen. "No es tanto el ritmo y la armonía, sino lo que queremos transmitir y dejar como legado antes de irnos. La música es una facilitadora de la expresión emocional", ha comentado. Por ejemplo, Carla cambiaría la letra de "My Way" de Frank Sinatra por la experiencia personal del enfermo.

"Se van con una mayor paz. El hecho de poder transformar un momento que ya es duro en algo bello a través de la música y cómo ellos pueden dejar sus propias canciones para que las escuchen cuando no estén, es dejar un legado a través de la música", ha concluido diciendo la musicoterapeuta.