La vitamina D, crucial para prevenir todo tipo de enfermedades

Con el fin del verano y la llegada del otoño e invierno, los niveles de vitamina D se pueden ver afectados, por lo que hay que tomar medidas preventivas para mantener estable esta vitamina tan imprescindible para el cuerpo.

La vitamina D se comporta como una "vitahormona" o "vitamina pleoitrópica", ya que sus efectos pleiotrópicos se encargan de la interacción con las diferentes estructuras del organismo para prevenir el mal funcionamiento de los órganos.

Déficit en la población mundial

Se recomienda tener unos niveles entre 40 y 70 nanogramos por mililitro (ng/ml). Sin embargo, la población española, europea y mundial tiene déficit de esta vitamina. De hecho, según un estudio que realizó la revista Nature, "el 75% de los españoles tiene deficiencia de Vitamina D".La vitamina D es importante para la salud mental, muscular, ósea, intestinal y el sistema inmunológico.

A nivel cerebral mejora las funciones cognitivas y puede prevenir enfermedades como el parkinson, el alzheimer o la depresión, ya que si no hay niveles normales de vitamina D, el triptófano no se convierte en serotonina, no produce melatonina y esto provoca ansiedad, insomnio, sentimientos de tristeza...

Vitamina anticaída

Para la estabilidad ósea, esta vitamina es la que absorbe el calcio del intestino y se lo entrega a distintas vitaminas como la K2 para almacenar dicho calcio, por lo que está ligada a la prevención de enfermedades como la osteoporosis. Además, en personas de avanzada edad actúa a modo de "vitamina anticaída", ya que si hay un déficit en los niveles, afecta a la musculatura y los movimientos, provocando que se sea más propenso a sufrir una caída.

Es crucial que los niveles de vitamina D estén por encima de 30, ya que si la cifra es inferior, el sistema inmunológico se viene abajo y aumenta el riesgo de infecciones respiratorias como la gripe y el resfriado.

Entre los múltiples beneficios de esta "vitahormona" (además de los citados anteriormente), se encuentran la prevención de tipos de cáncer como el de colon, el de próstata en hombres y el de mama en mujeres.

¿Cómo obtener vitamina D?

Para mantener unos niveles normales de vitamina D se recomienda consumir alimentos ricos en esta presentes en pescados grasos como el salmón y la caballa, el queso, huevos u hongos. Otra opción es obtenerla a través de "baños de sol" en la cara y los brazos entre 5 y 15 minutos al día, o tomar suplementos semanales de vitamina D3.