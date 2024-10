¿Por qué nos gusta sentir miedo en Halloween? La ciencia tiene la respuesta

Cada Halloween, millones de personas buscan experiencias terroríficas: disfraces escalofriantes, decoraciones sombrías y, sobre todo, el ritual de ver películas de miedo. Pero ¿qué tiene el miedo que lo convierte en un disfrute, especialmente en esta fecha? La ciencia ofrece una explicación. Un reciente estudio, publicado en The Conversation y liderado por psicólogos de la Universidad Edith Cowan en Australia y la Universidad Estatal de Arizona, revela que el cerebro humano experimenta cierto placer en el miedo controlado, lo que explica por qué muchas personas disfrutan de las películas de terror y otras actividades espeluznantes.

El estudio, dirigido por Shane Rogers, Shannon Muir y Coltan Scrivner, muestra que el miedo y la excitación activan respuestas similares en el cuerpo: ambas emociones liberan hormonas del estrés que aceleran el ritmo cardíaco, aumentan la respiración y tensan los músculos. Aquellos con una personalidad atrevida perciben estas sensaciones como un placer, mientras que los más cautelosos suelen experimentar incomodidad. El cine de terror, entonces, permite que muchas personas vivan esta "descarga emocional" sin enfrentar peligros reales.

Una montaña rusa de emociones controladas

Muchas películas de terror están diseñadas para llevarnos en un viaje de emociones extremas. Algunas como The Conjuring (2013) o el clásico Psicosis (1960) crean picos de tensión seguidos de momentos de calma, una especie de "montaña rusa emocional". Esta estructura provoca una sensación de alivio y placer tras pasar el momento de miedo, lo que hace que los espectadores se sientan atrapados por el género. Además, el miedo genera adrenalina, activando la respuesta de lucha o huida. Según una investigación publicada en Psychological Science, el cuerpo interpreta la experiencia como segura, permitiendo que la adrenalina nos estimule sin sentir un verdadero riesgo.

Superando miedos y desarrollando resiliencia

Ver películas de terror no solo entretiene; también actúa como una especie de ejercicio emocional. La psicóloga clínica Alissa Jerud, de la Universidad de Pensilvania, afirma que enfrentarse a una situación ficticia de miedo puede ayudar a poner en perspectiva problemas personales. En este sentido, el terror en el cine ofrece una "práctica" segura para lidiar con situaciones estresantes, fortaleciendo nuestra capacidad de afrontar desafíos en la vida cotidiana.

Además, otro estudio del Journal of Media Psychology señala que ser capaz de tolerar escenas espeluznantes sin apartar la mirada puede brindar una sensación de autoconfianza, ya que los espectadores sienten que están superando un reto emocional.

¿Miedo saludable? Beneficios y límites del cine de terror

Aunque es una práctica común, ver terror en Halloween es solo una faceta de esta fascinación. Cada vez más estudios muestran que el cine de terror puede tener beneficios inesperados para la salud mental: la adrenalina producida actúa como una válvula de escape para las tensiones diarias y ayuda a reforzar la resiliencia ante situaciones de miedo o ansiedad.

Sin embargo, aunque en general no hay evidencia de efectos negativos a largo plazo, el consumo excesivo de terror puede causar ansiedad temporal, especialmente antes de dormir, causando insomnio o pesadillas en algunas personas. De hecho, el Journal of Youth and Adolescent advierte que un consumo habitual de este género puede reducir la sensibilidad emocional ante situaciones de la vida real, por lo que los expertos aconsejan disfrutarlo con moderación.