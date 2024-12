Rotura de ligamento cruzado anterior, ¿tengo que operarme?

El ligamento cruzado anterior (LCA) es un pequeño ligamento situado en el interior de la articulación de la rodilla, que tiene una gran importancia funcional, ya que evita el desplazamiento del fémur hacia delante y nos aporta estabilidad. Junto con la ayuda del ligamento cruzado posterior, (LCP) constituye el pivote central de la rodilla y controla en gran parte los movimientos de nuestro tren inferior.

¿La rotura de LCA es una lesión común?

Durante los últimos años, hemos vivido un notable aumento de la actividad física en la sociedad, lo cual aporta grandes ventajas a nivel de salud; no obstante, aumenta también las probabilidades de sufrir lesiones. La rotura de ligamentos es una de ellas muy frecuente, sobre todo en casos de deportes donde existe contacto o que causan un elevado desgaste en esta articulación, como el fútbol, el baloncesto o el esquí.

De hecho, en el sector del fútbol profesional, durante los últimos años los jugadores han sufrido una "epidemia" de roturas de ligamento cruzado. Debido a los apretados calendarios, los futbolistas están sufriendo mucho desgaste físico, lo que provoca que sus músculos estén más cansados y recaiga un mayor trabajo en los ligamentos de la rodilla, propiciando su rotura.

Pese a que la tasa de lesiones de ligamento cruzado es mayor en los hombres, debido a que suelen practicar más estos tipos de deporte, las mujeres cuentan con una mayor probabilidad de sufrir estas roturas. Según informa Quirónsalud, las mujeres tienen una probabilidad de lesión de ligamento cruzado entre dos y ocho veces superior a la de los hombres, debido a varias razones como la diferente morfología de la rodilla, las dimensiones pélvicas o el estado hormonal durante el ciclo menstrual.

¿Debo operarme si he sufrido esta lesión?

En caso de sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior, no es estrictamente necesario realizar una intervención quirúrgica, ya que esto dependerá de cada caso. Por lo general, en pacientes por debajo de 40 años que sufran esta lesión, se recomienda de manera sistemática una cirugía de reconstrucción, en caso de que la rotura venga acompañada de signos de inestabilidad. Por lo general, se establece este umbral de edad debido a que las personas jóvenes suelen ser más activas físicamente. Por lo tanto, en caso de querer continuar realizando deporte o actividad física con frecuencia, resulta muy recomendable operarse en caso de sufrir una lesión de ligamento cruzado anterior.

Por otro lado, en personas de más avanzada edad, la decisión variará en función de la actividad física que realice el paciente o de su profesión. Sin embargo, en todos los casos será siempre el criterio médico el que deberá decidir si intervenir o no. En caso de no operarse tras sufrir una rotura de LCA, se puede optar por un tratamiento de rehabilitación más conservador en personas de baja actividad física. No obstante, si seguimos practicando deporte tras esta rotura sin pasar por quirófano, la lesión puede derivar en inestabilidad articular, rotura del menisco y un deterioro en el cartílago articular.

El doctor Pedro Luis Ripoll, especialista en rodilla de la Unidad de traumatología del Hospital Quirónsalud de Murcia, defiende que, gracias a los avances en medicina, la operación de ligamento cruzado anterior se ha convertido en una cirugía rápida y que ofrece excelentes resultados.