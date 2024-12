Estupor con la inocentada de Sanidad en Twitter sobre infartos, vino y VIH

Este 28 de diciembre día de los Santos Inocentes el Ministerio de Sanidad ha tratado de sumarse a la tradición de las bromas con un mensaje en Twitter que ha provocado críticas entre muchos internautas.

La inocentada consistía en un listado de "recomendaciones de salud pública" sobre todo tipo de cuestiones relacionadas con la salud. "Una copa al día es buena para la salud", "dormir pocas horas aumenta la productividad" y "el VIH se contagia besándose o compartiendo vaso" eran algunas de las "recomendaciones", que incluían las batallas preferidas de la ministra Mónica García: "Los vapeadores son una alternativa sana al tabaco" o "La salud mental es ajena al contexto socioeconómico".

Entre los mensajes, que concluían con un "feliz día de los inocentes", se apuntaba también "los antibióticos son un tratamiento contra el resfriado", "dolor en el brazo izquierdo es el único síntoma de infarto" o "las vacunas causan autismo y contienen microchips".

Recomendaciones de salud pública 👇 pic.twitter.com/DJBrC4MaqK — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) December 28, 2024

Aunque en un mensaje posterior Sanidad aclaraba que este contenido es "satírico", se había publicado por el Día de los Inocentes y "todas las afirmaciones son falsas y buscan desmontar mitos de salud", los reproches no tardaron en llegar por parte de quienes señalaron la cuestionable gracia del tuit, que varios de los temas tratados no deberían ser objeto de broma y que un Ministerio como el de Sanidad no debería dedicarse a los chascarrillos.