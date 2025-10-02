La satisfacción con la sanidad madrileña alcanza su nivel más alto en cuatro años, según un estudio de Ipsos

La satisfacción con el sistema sanitario madrileño ha experimentado una mejora significativa en los últimos cuatro años, según un estudio realizado por Ipsos sobre la percepción de la sanidad pública en España.

Indica que el 77% de los madrileños usuarios de la sanidad pública se declaran satisfechos con la sanidad en la región, nueve puntos más que en 2021. Además, uno de cada cinco ciudadanos (21%) otorga la máxima calificación de sobresaliente, dos puntos más que hace cuatro años.

En paralelo, la insatisfacción ha descendido del 21% al 14%. La mejora se observa en todos los aspectos evaluados, con avances en digitalización, tiempos de espera y accesibilidad del profesional sanitario.

También señala que hay un fuerte crecimiento del uso de la libre elección sanitaria en Madrid. En Atención Primaria, ha pasado del 34% en 2021 al 49% en 2025; en especializada, del 17% al 26%; y en hospitalaria, del 15% al 28%.

En Atención Primaria, la falta de empatía del médico se ha convertido en la razón más señalada para ejercer la libre elección (25% frente al 19% en 2021).

En atención especializada, el tiempo de espera (31%) se mantiene como el principal motivo.

En atención hospitalaria, el tiempo de espera (29%) es también el factor determinante, mientras que la ubicación cae del 40% al 27%.

Libre elección

El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz se mantiene como el centro hospitalario más elegido por los madrileños. El 4% de los encuestados la seleccionaron como su hospital de destino, dos puntos más que en 2021. Le siguen La Paz, Gregorio Marañón y 12 de Octubre con un 2% cada uno.

Asimismo, si todos los madrileños pudieran cambiar de hospital, la Fundación Jiménez Díaz y La Paz serían los preferidos por un 7%, seguidos del Gregorio Marañón (6%).

Madrid se sitúa como uno de los territorios que lideran en percepción ciudadana de la calidad sanitaria, junto a País Vasco y Baleares. La comunidad destaca por el 21% de ciudadanos que otorgan sobresaliente, muy por encima de la media nacional (10%).