Cofares y la Ranfe destacan la resiliencia de la farmacia comunitaria y distribución cooperativa después de la dana

Cofares y la Real Academia Nacional de Farmacia de España (Ranfe) celebraron este jueves en Madrid la mesa de debate 'Crisis climáticas y resiliencia farmacéutica: análisis del impacto de la dana', en la que destacaron la resiliencia de la farmacia comunitaria y la distribución cooperativa un año después de la catástrofe.

Según informó Cofares, el encuentro evidenció que la farmacia comunitaria y la distribución farmacéutica cooperativa constituyen un binomio eficaz y resiliente, capaz de mantenerse al lado del paciente incluso en los momentos más críticos.

​La jornada arrancó con las intervenciones de Ángel María Villar del Fresno, vicepresidente de la Ranfe, y Carmen Peña, consejera de Cofares, quienes resaltaron la labor sociosanitaria de las farmacias como "pilar esencial del sistema sanitario". Peña afirmó que "en situaciones tan extremas como la dana se demuestra que el cooperativismo farmacéutico es una garantía de cohesión territorial, de acceso equitativo al medicamento y de acompañamiento al paciente cuando más lo necesita".

​En diferentes ponencias, el académico Santiago Mas-Coma analizó el impacto de las crisis sanitarias y medioambientales en la salud pública, mientras que Juan Blanco, secretario del Consejo Rector de Cofares y farmacéutico comunitario valenciano, compartió su experiencia sobre la continuidad del suministro durante la dana. "La dana demostró que la farmacia comunitaria no es solo un espacio de salud donde se dispensan medicamentos, sino que constituye una infraestructura crítica de primera línea. Razón por la cual es preciso que nuestro rol asistencial sea reconocido, protegido y reforzado", subrayó Blanco.

​Por su parte, Unai García Ariz, director de Tecnología de Cofares, detalló el plan de contingencia activado por la cooperativa para apoyar a las farmacias socias afectadas y garantizar el acceso a los medicamentos durante los días posteriores a la tragedia. Destacó una partida extraordinaria de 12 millones de euros para los asociados más perjudicados, el refuerzo logístico con aumento de flota y personal, rutas escoltadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y la activación de canales alternativos de comunicación. Además, la Fundación Cofares gestionó donaciones de productos de higiene y primeros auxilios, así como aportaciones económicas a entidades locales.

​La sesión concluyó con una mesa redonda moderada por Antonio Rodríguez Artalejo, coordinador de la Cátedra Cofares-Ranfe, un proyecto en el que ambas organizaciones comparten su experiencia y propuesta de valor con los actores sanitarios y la sociedad.