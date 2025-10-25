El Grupo Español de Investigación en Neurooncología celebra el XVII Simposio Geino los días 28 y 29 de octubre en Madrid

El XVII Simposio Geino se celebrará los próximos 28 y 29 de octubre en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem). Este evento reunirá a especialistas de primer nivel en el campo de la neurooncología para abordar los avances más relevantes en el diagnóstico y tratamiento de tumores cerebrales, con un enfoque especial en los glioblastomas, olidendrogliomas y metástasis cerebrales.

El simposio contará con una serie de mesas redondas que ofrecerán a los asistentes la oportunidad de profundizar en los temas más actuales, con la participación de reconocidos expertos nacionales e internacionales. Entre los temas destacados se incluyen nuevas estrategias terapéuticas y técnicas quirúrgicas innovadoras.

La inauguración del congreso correrá a cargo de la doctora María Ángeles Vaz, presidenta de Geino, quien presentará las líneas generales del evento.

El encuentro contará con la participación de sociedades científicas, representantes institucionales y asociaciones de pacientes. En la primera jornada, la mesa titulada "¿Cómo podemos avanzar de forma conjunta en tumores cerebrales?" abordará los objetivos y logros alcanzados, con la participación del doctor César Rodríguez (SEOM), la doctora Marta Puyol (AECC), Marta Lambán (Asamblea de Madrid) y Manuel Meléndez (Astuce Spain), entre otros.

El congreso también tratará los avances en el tratamiento del glioblastoma, como los Tumor Treating Fields (TTFields), recientemente incorporados a la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, además de las nuevas terapias dirigidas, el diagnóstico precoz y el impacto de las terapias combinadas. Asimismo, se abordarán las necesidades de los pacientes y las claves para fomentar la investigación internacional en tumores poco frecuentes.

Referente internacional

Uno de los momentos más esperados será la intervención del doctor Roger Stupp, uno de los oncólogos más influyentes en el tratamiento del glioblastoma y creador del "Stupp Protocol", el estándar de tratamiento actual en España.

Stupp analizará los nuevos enfoques terapéuticos, como las terapias dirigidas y el uso de los TTFields, una técnica basada en campos eléctricos que interfieren en la división de las células tumorales. Combinada con la quimioterapia, esta terapia ha demostrado prolongar la supervivencia en pacientes de glioblastoma. También ofrecerá recomendaciones sobre el tratamiento de las metástasis cerebrales.