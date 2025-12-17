"Los sanitarios somos los esclavos del siglo XXI": rebelión médica contra Mónica García por el Estatuto Marco

En el desayuno informativo 'Mónica García, el modelo socialista de Sanidad', organizado por Libertad Digital, Miguel Lázaro, médico y presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Ana Hernández, doctora en química orgánica, especializada en química médica y biología, Ignacio Balboa, cirujano cardiaco y divulgador médico, han analizado las principales cuestiones que preocupan al sector sanitario y que ponen en la diana a Mónica García, la ministra de Sanidad.

El Estatuto Marco está siendo un dolor de muelas para el Gobierno de Pedro Sánchez. Después de que Mónica García, la ministra de Sanidad, haya dicho en repetidas ocasiones que un estatuto único para médicos es un "privilegio" y el Ejecutivo haya dejado claro que no les importa en absoluto la opinión de los médicos para aprobar un Estatuto Marco, los médicos han dicho basta y se han rebelado contra el Gobierno en las últimas semanas convocado una de las mayores huelgas médicas en los últimos años.

Según ha explicado Miguel Lázaro, "ni Pedro Sánchez ni Mónica García incluyeron el estatuto en sus programas electorales, lo que pasa es que la Unión Europea ha llamado la atención a España porque ven que el Gobierno está maltratando a sus profesionales". A su juicio, "es una norma básica que regula las condiciones de los profesionales del sector".

"Hay un deterioro en la sanidad pública, que está infrafinanciada, y este borrador de estatuto ha generado mucho conflicto en el sector. Tal es así, que "no se han hecho estas huelgas a ningún otro ministro médico", ha añadido. "Este estatuto se va a volver a negociar, parece que a la ministra le da igual fastidiar a los pacientes con la huelga. La responsabilidad va a ser de Mónica García y también de Pedro Sánchez".

Esclavos

Señalando el desconocimiento de la ministra de Sanidad, ha criticado que Mónica García "está muy alejada de la realidad, se dedica a hacer politiqueo. Las guardias suponen un gran esfuerzo, cotizan pero no sirven para que el médico pueda jubilarse antes. Son unas jornadas maratonianas. Los sanitarios somos los esclavos del siglo XXI", ha denunciado. En paralelo, Lázaro ha alertado de la falta de médicos en la sanidad pública y la fuga a la privada además de perder a los que se van al extranjero.

"Falta memoria institucional en el Gobierno, se olvidan que el médico siempre está y nunca falla, como pasó en la pandemia y en la dana, queremos igualdad de derechos, no queremos ser discriminados, vamos a seguir luchando. La ministra quiere ganar el relato manipulando. Somos clave para el país, somos una profesión de riesgo y nos tienen que cuidar", ha sentenciado Miguel Lázaro.

Por su parte, Ana Hernández ha dicho que "la ministra de Sanidad es un hazmerreir con tanto eslogan y medidas populistas". Ignacio Balboa ha apuntado que "mientras no se proteste, la administración pública se va a aprovechar, nunca se ha metido mano al estatuto marco, somos el país que menos invertimos en la sanidad pero tenemos unos resultados buenos", y eso hace que los gobiernos entren en en un ciclo vicioso de comodidad.