Fernando Campos, nuevo presidente de la Fundación IDIS

La Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad) ha designado a Fernando Campos como su nuevo presidente hasta junio de 2028 durante la reunión extraordinaria del Patronato celebrada hoy en Madrid. Fernando Campos, hasta ahora vicepresidente de la Fundación y actual consejero delegado de DKV en España, cuenta con el apoyo de la junta directiva ya vigente, a la que también se ha incorporado Carlos Jaureguizar, CEO de Sanitas, como vicepresidente.

Fernando Campos es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, MBA Internacional por IE Business School y cuenta con diversa formación ejecutiva como el programa de alta dirección en IESE. Con una carrera de más de 20 años en el sector de la salud, ha ocupado altos cargos como CEO de Health Solutions EMEA en AON y consejero delegado de Cigna España, entre otros.

Su experiencia y su enfoque estratégico serán esenciales para liderar la Fundación IDIS en su próxima etapa de crecimiento. "Asumo con ilusión la presidencia de la Fundación IDIS, una organización que desempeña un papel crucial en la mejora de la sanidad privada en España. Mi objetivo es seguir impulsando los pilares fundamentales de la Fundación, como la innovación, la calidad y la colaboración, mientras nos enfocamos en los nuevos desafíos sociodemográficos, en los avances tecnológicos acelerados y en la inteligencia artificial como factor transformador en todas las industrias".

Además, ha trasladado su agradecimiento a la junta directiva por su apoyo y ha dicho tener un profundo respeto por el trabajo realizado hasta ahora por la Fundación IDIS, "que se encuentra en un momento único para consolidar su liderazgo y avanzar en la transformación del sector sanitario privado y del sistema de salud en su conjunto, con el propósito de garantizar una salud accesible y de calidad para todos".

Bajo el liderazgo de Fernando Campos, la Fundación IDIS se centrará en construir una nueva visión de la salud, abordando no solo el ámbito de la sanidad, sino también el conjunto de los aspectos que componen la salud. Las líneas de trabajo para 2026 reflejan los pilares estratégicos de la Fundación: la cohesión, la transparencia, la divulgación y la transformación del sector. Esta visión se llevará a cabo bajo el lema "Una nueva salud. Es cosa de todos", que abordará diversas áreas como la prevención, la innovación, la calidad y la digitalización, resaltando la importancia de la colaboración y de la integración entre los diversos actores del sistema.

Un proyecto de inteligencia artificial para transformar la sanidad privada

Uno de los proyectos más ambiciosos que la Fundación IDIS llevará a cabo está basado en la inteligencia artificial, una herramienta cuyo uso estratégico está transformando el sector, y buscará identificar y aplicar las mejores prácticas a nivel internacional, ofreciendo a las organizaciones privadas espacios para compartir experiencias y soluciones innovadoras. De este modo, se fomentará la co-creación de estrategias, estableciendo reglas de gobernanza y criterios claros para medir el impacto de la IA en la eficiencia y calidad del sector. A lo largo de su desarrollo, esta iniciativa se centrará en difundir los resultados obtenidos para garantizar que los logros se traduzcan en una mejora tangible en la salud de los pacientes y en la sostenibilidad del sistema.

Este proyecto se desplegará en varias fases hasta junio de 2028, con el objetivo de conectar la IA a los flujos de valor en atención, diagnóstico y gestión de pacientes, además de garantizar que las infraestructuras y la cultura organizacional estén alineadas con los avances tecnológicos.

Composición de la Junta Directiva de IDIS