IVI, única clínica de fertilidad y reproducción asistida entre las 100 empresas con mejor reputación, según Forbes

IVI ha sido reconocida entre las 100 empresas con mejor reputación de España en Forbes Best Reputation España 2026, publicado este mes por Forbes España. En esta edición, el sector de Salud y Farma cuenta con doce compañías incluidas, siendo IVI la única clínica especializada en fertilidad y cuidado integral de la mujer que figura en la lista.

Desde IVI explican que, en un contexto marcado por el desafío demográfico, este tipo de reconocimientos refuerzan su responsabilidad como compañía sanitaria, especialmente en un ámbito tan sensible como la salud reproductiva. Subrayan que la reputación se construye a largo plazo, acompañando a las personas y a las familias en decisiones vitales a través de la evidencia científica, la innovación médica y un compromiso sostenido con la calidad asistencial.

Forbes señala que esta compañía destaca por su enfoque altamente humano que combina investigación, tecnología y atención personalizada, con el objetivo de ofrecer soluciones que respondan a las nuevas realidades sociales y demográficas, manteniendo siempre a los pacientes y a sus proyectos de vida en el centro de su actividad.

35º aniversario de IVI

De este modo, el reconocimiento sitúa a la compañía como una organización con una reputación sólida en un contexto especialmente crítico, marcado por el invierno demográfico y los desafíos sociales derivados de la baja natalidad. Ante este escenario, IVI se posiciona como un actor relevante en la búsqueda de soluciones, más allá del diagnóstico, a un problema estructural que afecta al conjunto del país.

El reconocimiento de Forbes coincide con el 35.º aniversario de IVI, una trayectoria de más de tres décadas sustentada en la excelencia científica, la innovación médica y un impacto social tangible. La presencia de IVI en el ranking se produce, además, en un momento de consolidación y proyección internacional, marcado por la inminente adquisición de ART Fertility en Emiratos Árabes Unidos, una operación que refuerza su liderazgo global, solvencia y capacidad de crecimiento en mercados altamente competitivos.

En este contexto, IVI indicó que refuerza un modelo centrado en la calidad médica, el uso avanzado de la tecnología y el acompañamiento a las familias, consolidando su papel como referente ético y sanitario en el ámbito de la salud reproductiva y el cuidado integral de la mujer. Añadió que la inclusión de IVI en Forbes Best Reputation España 2026 refleja así "una reputación construida a largo plazo, ligada no solo a resultados clínicos, sino a su contribución social, visión estratégica y respuesta a uno de los grandes retos demográficos del presente y del futuro".