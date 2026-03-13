La curiosa iniciativa de Pokémon en el Día Mundial del Sueño

El Día Mundial del Sueño se celebra hoy viernes 13 de marzo y conmemora anualmente el viernes anterior al equinoccio de marzo. Es una iniciativa global impulsada por la Sociedad Mundial del Sueño (World Sleep Society) desde el año 2008. Es una jornada de concientización destinada a valorar y potenciar la importancia del descanso para la salud integral, sobre todo mental, y a reducir el impacto de los trastornos del sueño en la sociedad.

En ese marco, Pokémon ha tenido una curiosa iniciativa en el Día Mundial del Sueño anunciando que Pokémon Sleep ya es compatible con los relojes inteligentes Garmin lo que permitirá a sus usuarios registrar su sueño y estudiar a la vez las posturas en que duermen los Pokémon.

Para celebrar el Día Mundial del Sueño y con motivo de esta colaboración tan especial, se han publicado los vídeos "Pokémon Sleep x Garmin | La aventura te espera de noche y de día" y "Buenos días con Pokémon Sleep".

Quienes inicien sesión y registren sus datos de sueño con un reloj inteligente Garmin del 13 de marzo al 1 de noviembre de 2026, recibirán tres Pokégalletas de regalo que podrán recoger tocando el icono de la caja de regalos en la parte superior derecha del menú principal de la aplicación. En función del nivel de batería Body Battery™ del reloj inteligente Garmin, el Pokémon elegido cambiará de postura y, cada noche, mostrará una de tres posibles al azar.