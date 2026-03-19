Un hallazgo inesperado explica por qué a veces recordamos… y otras no

Un estudio encabezado por el investigador del Institut de Neurociències de la Universidad de Barcelona (UBneuro), Francisco José López, ha identificado la proteína Munc13-1 como el mecanismo molecular clave que, activado por el calcio, permite al cerebro retener información de forma temporal.

La investigación, publicada en la revista Cell Reports, subraya el papel determinante de esta proteína en el funcionamiento cerebral y su relevancia clínica en los trastornos del neurodesarrollo.

Munc13-1 actúa preparando las vesículas sinápticas —estructuras que transportan los mensajes entre neuronas— para que liberen neurotransmisores con mayor eficacia en momentos de alta actividad cerebral, lo que contribuye a reforzar temporalmente las conexiones neuronales.

El equipo, en colaboración con el Instituto Max Planck de Alemania, modificó genéticamente ratones para que la proteína no pudiera detectar correctamente las señales de calcio.

Al analizar las respuestas sinápticas en el hipocampo mediante patrones que imitan la actividad neuronal real, los resultados mostraron que, sin esta regulación, las sinapsis perdían su capacidad de reforzarse temporalmente.

"Cuando Munc13-1 no podía detectar adecuadamente las señales de calcio, las sinapsis perdían gran parte de su capacidad para fortalecerse temporalmente durante la actividad repetida", explicó López en un comunicado.

Como consecuencia, los ratones afectados volvían de forma reiterada a buscar comida en lugares donde ya la habían encontrado, un comportamiento característico del deterioro de la memoria de trabajo.

Según López, este hallazgo demuestra que la memoria de trabajo no depende únicamente de la actividad neuronal, sino también de la capacidad de las conexiones para reforzarse y debilitarse con rapidez según las necesidades del momento.

La relevancia clínica de la proteína Munc13-1 ya había sido señalada en estudios anteriores, que detectaron mutaciones en el gen humano UNC13A —equivalente a la proteína analizada— en pacientes con un amplio abanico de síntomas neurológicos, incluida la discapacidad intelectual.