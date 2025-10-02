¿Te espía Instagram? Su jefe lo niega: "Lo juro, no os escuchamos"

El directivo de Meta al frente de Instagram Adam Mosseri, ha publicado un vídeo en un intento de desmentir la percepción de que la aplicación "escucha" las conversaciones del usuario, en alusión a los anuncios de productos que aparecen horas después de hablar sobre ellos.

En un intento de acabar con ese "mito", Mosseri ha empleado su perfil en la red social para desmontarlo, señalando que ha mantenido discusiones "apasionadas" sobre ello, también "dos o tres veces" con su mujer.

"Lo juro, no te escuchamos a través del micrófono", sostiene el directivo dando tres razones: que sería una "gran violación de la privacidad", que "lo notaríamos" porque la batería del móvil caería "drásticamente" y que veríamos encendida "una luz" en la parte superior del teléfono, la del micrófono activado.

Pero consciente de que estos argumentos a lo mejor no convencen, Mosseri explica cómo puede ocurrir que nos sintamos espiados al hacer scroll, algo que achaca sobre todo a la publicidad dirigida de Instagram.

Por un lado, Mosseri señala que quizás hemos buscado alguna vez sobre lo que nos interesa y cómo los anunciantes de Instagram pagan para impactar en perfiles ya previamente interesados en sus productos. Por otro lado, el directivo apunta que la red social nos muestra cosas "que interesan a gente parecida a nosotros" o que le gustan a nuestros contactos.

Otra posibilidad que apunta es que a veces hacemos scroll o visitamos webs "casi sin darnos cuenta", y eso que vemos o leemos puede aparecer luego en nuestras conversaciones sin darnos cuenta. Termina diciendo que las "coincidencias" existen: "Esas cosas pasan".

No es la primera vez que Instagram, Whatsapp o Facebook tratan de contestar a la pregunta de si nos espían sin saberlo. En el apartado de privacidad de Facebook, afirman que no usan el micrófono a menos de que el usuario le haya dado permiso "y en ese caso, solo lo hacemos cuando estés utilizando activamente una función que requiera el micrófono", en alusión a chats o reels.

"No, Facebook no escucha ni utiliza el micrófono del móvil con fines publicitarios de ningún modo. Lo mismo se aplica a Whatsapp", explicaron hace tiempo en su web insistiendo en que el acceso al micrófono solo se efectúa si el usuario lo ha "autorizado expresamente y utiliza una función que requiere audio".