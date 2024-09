Sony ha anunciado la PlayStation 5 Pro, una versión mejorada de su popular consola que estará disponible a partir del 7 de noviembre por el "módico precio" de 799,99 euros – sin lector de disco – . ¿Qué trae de nuevo para justificar este golpe al bolsillo? Según Mark Cerny, el cerebro detrás de la PlayStation 5, la nueva consola promete una potencia gráfica superior, inteligencia artificial (IA) mejorada y un diseño ligeramente diferente (aunque no tanto como para justificar el precio).

Entre las novedades más destacadas está una GPU más grande y rápida, capaz de renderizar gráficos hasta 40 segundos más rápido. Además, se ha mejorado el raytracing, una tecnología que hace que la iluminación de los juegos sea mucho más realista. Ahora, la PS5 Pro calcula estos rayos al doble o incluso al triple de velocidad que la versión estándar.

Como si eso no fuera suficiente, también incluye un hardware personalizado para aprendizaje automático y una IA llamada "PlayStation Spectral Super Resolution" (PSSR), que analiza las imágenes del juego píxel por píxel para agregar más detalles, mejorando la resolución de los gráficos.

En cuanto al diseño, Sony no se ha complicado mucho: el cambio más notable son tres franjas negras en los laterales, un pequeño ajuste respecto al diseño original. ¿Suficiente para una revolución estética? No parece.

Algunos juegos ya confirmados que aprovecharán estas mejoras incluyen títulos populares como Dragon's Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man 2, y The Last of Us Part II Remastered, entre otros.

La PlayStation 5 Pro promete más velocidad y mejores gráficos, pero si decides pagar los 799 euros, eso ya dependerá de cuánto valores los pequeños saltos tecnológicos… o si tu billetera sobrevive al golpe.