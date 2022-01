A la hora de elegir una iluminación que de un ambiente cálido y especial a nuestras estancias en casa, una de las primeras opciones que nos vendrán a la cabeza son las clásicas velas, en especial si queremos lograr un ambiente mucho más acogedor. Y, como no podía ser de otra forma, en la actualidad tenemos la opción de comprar velas sin llama como las AGPTEK Ámbar , para que puedas crear un ambiente único en tu hogar, y sin el peligro que conlleva el "jugar con fuego".

Pero, en el mercado actual nos encontramos con muchas opciones diferentes entre las cuales escoger, por lo que tomar una decisión de compra no es tan sencillo. Por este motivo, hoy te traemos 8 excelentes opciones y una serie de consejos que debes tener en cuenta a la hora de comprar tus velas sin llama.

¿Cuáles son las mejores velas sin llama del mercado?

A pesar de la numerosa cantidad de velas sin llama que nos encontramos en el hogar, no todas ofrecen el mismo efecto. Por este motivo, hemos seleccionado únicamente las 8 mejores opciones del mercado para que así puedas darle un toque cálido a tu hogar.

1. Velas sin llama AGPTEK Ámbar

Velas sin llama AGPTEK Ámbar

Estas son unas de las mejores velas sin llama que te encontrarás en el mercado, y que son de estilo té, lo que permite que sean muy versátiles para cualquier espacio. Funcionan con una bombilla LED, por lo que no emiten ningún tipo de humo o de fuego. Esto garantiza que estas velas sean completamente seguras para usar, incluso para los niños pequeños. No están fabricadas con cera, por lo que no generarán ningún tipo de suciedad y se pueden limpiar fácilmente.

Ofrecen una sensación de luz real, y funcionan con pilas CR2032, con una vida útil de cada una entre 72 y 100 horas. Es muy fácil de utilizar, únicamente debes utilizar el interruptor que tienen en la parte inferior para que puedas controlar la vela. Estas velas se pueden usar para la decoración del hogar, para fiestas, bodas, entre muchas otras cosas, especialmente por su tamaño compacto. El efecto que tiene su luz es de parpadeo intermitente igual que una vela real, y el color será en amarillo ámbar.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "son muchas velas por un precio muy bueno, funcionando a la perfección y vienen con su pila ya montada". Por otra parte, destacan que "vienen divididas en varias cajas para que no estén amontonadas, y por el tamaño son perfectas". Estas velas tienen una gran versatilidad, y se pueden usar incluso en manualidades.

2. Velas sin llama Da by juego de 12

Velas sin llama Da by juego de 12

Se trata de unas velas sin llama con un fácil funcionamiento, y que se pueden controlar con un práctico control remoto para mayor versatilidad. Cuentan con una función de temporizador, que permite ajustarlas para que se apaguen a las 2, 4, 6 u 8 horas. Además, se pueden programar para que repitan el ciclo cada 24 horas, por lo que se encenderán de forma inmediata. Recibirás 12 velas en total de diferentes altos, y que no tienen parpadeo.

Estas velas funcionan con 2 pilas AA, las cuales no están incluidas en el paquete. Son unas velas perfectas para la decoración de tu hogar, para decorar bares, hoteles, fiestas, entre muchas otras ocasiones. Ofrecen la posibilidad de tener una llama intermitente para brindar un efecto que es muy realista como si fuera una vela real. Además, estas velas tienen una elaboración en cera real, y están disponibles en diferentes modelos para que escojas el que mejor se ajuste a tus necesidades.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "son unas velas que parecen de verdad, y tienen un muy buen tamaño lo que te permitirá que tengas una gran experiencia". También destacan que "estas velas son muy originales, las velas son bastante grandes tal y como salen en la foto, y tienen un mando a distancia para que puedas dar más o menos intensidad a la luz y ponerlas fijas o parpadeantes". Se trata de unas velas muy similares a las velas reales.

3. Velas sin llama Hausware H-LC-00201

Velas sin llama Hausware H-LC-00201

Este es un paquete de 9 velas sin llama de diferentes tamaños, para que puedas escoger el tamaño que mejor se ajuste a tus necesidades. Cuentan con un control remoto de 10 teclas, para que puedas controlarlas fácilmente. Incluyen un temporizador con el cual las velas se pueden encender a la misma hora todos los días, y puede permanecer encendida durante 2, 4, 6 u 8 horas, repitiendo el ciclo cada 24 horas para que no tengas que preocuparte por estar encendiéndolas a diario.

Funcionan con 2 pilas AA las cuales no vienen incluidas en el paquete de compra, y tienen una larga duración. Con un solo par de pilas pueden mantenerse encendidas hasta por 200 horas en total. Estas velas ofrecen una apariencia que es muy realista y se pueden usar en presencia de niños o mascotas sin que se vaya a tener ningún tipo de riesgo para la seguridad. Están elaboradas con un cuerpo de cera de color marfil, lo que permite tener una sensación mucho más realista.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "con el mando a distancia puedes ponerlas en diferentes intensidades de luz que imitan muy bien la llama de una vela real". Además, destacan que "son de cera en la parte exterior, funcionan bastante bien y la luz es muy similar a la de una vela". Estas son unas velas muy buenas que permiten realizar una decoración mucho más cálida para momentos especiales.

4. Velas sin llama OSHINE set de 9

Velas sin llama OSHINE set de 9

Estas sin duda son unas velas que debes tener en consideración, en especial porque tendrás velas de diferentes tamaños para todas tus necesidades. Funcionan con 2 baterías AA que no están incluidas con la vela, y son altamente eficientes. Con cada par de pilas pueden tener una duración de la batería de hasta 300 horas, y la duración de la lámpara LED es de aproximadamente 50.000 horas. Vienen con un práctico mando a distancia con el que se pueden controlar fácilmente y programarlas de acuerdo a tus necesidades.

Cuentan con un modo de parpadeo para simular una vela real, o con un modo de luz estable. También se puede graduar el brillo de las velas, para que puedas conseguir así una gran versatilidad y que se ajusten a tus necesidades. No tienen fuego real, por lo que son perfectas para usarlas con niños o mascotas sin ningún inconveniente. Son unas velas decorativas perfectas para tu hogar o para cualquier tipo de evento que las necesites.

Son muchas las opiniones positivas las que tiene este modelo por parte de quienes la han comprado asegurando que "las puedes encender y se apagarán con el tiempo de funcionamiento que les dejes, además de que se puede controlar la intensidad". Por otra parte, destacan que "son muy bonitas, funcionan perfectamente con el mando y tienes varias opciones de llama y de tiempo". Estas son unas velas de muy buena calidad con un tacto igual que las velas normales gracias a que están hechas de cera.

5. Velas sin llama YINUO LIGHT 3 pilares

Velas sin llama YINUO LIGHT 3 pilares

Se trata de un juego de velas sin llama en el que te encontrarás con 3 tamaños diferentes para que tengas una gran versatilidad. Estas vienen con un estilo de llama parpadeante, y la mecha se mueve creando un efecto cálido y encantador. Son muy fáciles de operar gracias a su control remoto, que te permite ajustar el brillo, el modo de luz, el tiempo y encenderlas o apagarlas.

Estas velas son completamente seguras para utilizar sin ningún tipo de riesgos de quemaduras lo que te permitirá tener siempre una gran versatilidad. Estas velas funcionan con 3 baterías AA que no vienen incluidas en el paquete. Con cada cambio de baterías pueden tener una autonomía total de 200 horas. Estas velas están hechas con pilares de vidrio, y las puedes encontrar tanto en color blanco como en color gris dependiendo de tus necesidades.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "son maravillosas, tienes tres medidas diferentes y aportan un efecto que es muy realista". También destacan que "son geniales, la luz proyectada parece como ver la llama, queda muy bonita y es muy potente la luz incluso durante el día". Estas son unas velas LED de muy buena calidad, que te permiten crear un ambiente muy agradable en tu casa.

6. Velas sin llama YIWER 8541798585_SML

Velas sin llama YIWER 8541798585_SML

Este es un paquete de 5 velas LED sin llama, que vienen con un mando a distancia que permiten controlarlos fácilmente. Son completamente seguras para usar en cualquier tipo de dormitorios, salones, baños, entre otros sin el riesgo que implica tener una vela con fuego real. No funcionan con cera goteando, y tendrás un ambiente completamente libre de humo.

Estas velas crean la ilusión de llama real, y funcionan con 2 pilas AA, con una autonomía total de hasta 300 horas. Estas velas permiten elegir entre 2 modos de funcionamiento, se puede ajustar su brillo, el temporizador para el apagado y cuentan con un botón de encendido y apagado muy práctico. Son ideales para todo tipo de celebraciones, para que puedas tener un ambiente mucho más acogedor.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "estas velas quedan muy bien, hacen un ruido casi imperceptible que no molesta en absoluto". Además, destacan que "son unas velas que simulan muy bien a unas velas auténticas, aunque dan poca luz en comparación con otras". Son unas velas de muy buena calidad, con una textura muy agradable.

7. Velas sin llama OSHINE 3 pilares de cera real

Velas sin llama OSHINE 3 pilares de cera real

Este es un pack de 3 velas que cuentan con 3 tamaños diferentes, y que tienen un diámetro de 3,15 pulgadas cada una. Gracias a sus bombillas LED, se puede crear un efecto muy parecido al de una vela real, y tienen una duración de hasta 50.000 horas de vida útil de la lámpara. Funcionan con un total de 3 pilas AA, con las cuales se puede tener una autonomía total entre las 150 y las 250 horas.

Vienen con un práctico control remoto que te permite programar el temporizador de las velas fácilmente. El alcance del control remoto es de hasta 16 metros de distancia por lo que podrás controlarlas fácilmente desde cualquier parte de tu hogar. Están elaboradas con un cuerpo de cera de parafina lo que permite que se vean mucho más realistas. Con estas velas se puede crear un ambiente mucho más cálido al mismo tiempo que muy seguro en cualquier hogar.

Son muchas las reseñas positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "estas velas quedan muy bien como decoración, y son una muy buena alternativa a las velas reales para evitar accidentes". Por otra parte, destacan que "es un producto que tiene una calidad bastante buena por el precio, y son muy similares a una vela real". Estas son unas velas decorativas de muy buena calidad y que funcionan a la perfección con su mando a distancia.

8. Velas sin llama Lights4fun CA13855

Velas sin llama Lights4fun CA13855

Si estás buscando unas velas sin llama baratas y de un tamaño compacto para ponerlas en cualquier parte, estas serán una gran opción. Se trata de un paquete de 6 velas LED fabricadas con cera real, lo que permite tener una mejor experiencia. Cada llama de LED es de color blanco cálido, lo que te permite tener un ambiente acogedor donde quiera que instales las velas.

Estas son de un tamaño de 5cm de altura, por un diámetro de 5cm, lo que te permitirá conseguir una gran comodidad para ponerlas en cualquier parte. Funcionan con pilas CR2032, las cuales vienen incluidas en el paquete. Estas velas no se calientan, y se pueden usar cerca de las telas y muebles.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "estas velas funcionan con pilas de botón, y tienen un pequeño interruptor para apagarlas o encenderlas, y la luz parpadea como si se tratase de una vela auténtica". También, aseguran que "quedan perfectas, cuentan con un efecto de llama muy real, y tienen una capa de cera para parecer una vela de verdad".

Consejos para escoger unas velas sin llama: ¿En qué fijarse?

Antes de comprar unas velas sin llama LED, tendrás que fijarte en algunos aspectos que serán básicos para que tomes una buena decisión de compra. Dentro de los principales a tener en cuenta están:

Tamaño

Existen velas de este tipo en diferentes tamaños, desde las más compactas hasta velas que son grandes para cualquier salón. Debes escoger en función de tus necesidades, y es bastante común encontrarnos con diferentes packs en diferentes tamaños.

Debes fijarte siempre en el tamaño de las velas, porque no es lo mismo tener este tipo de velas en un salón donde las velas grandes quedarán muy bien, que en el cuarto de baño donde necesitas velas de tamaño compacto.

Colores

Algunas de las velas vienen en diferentes colores para que puedas escoger las velas que mejor se ajusten a tus necesidades. Sin embargo, la mayoría de estas velas vienen en color blanco o con un tono amarillento muy parecido al de una vela tradicional.

Además, algunas de las velas LED vienen con un cuerpo fabricado en cera o parafina, lo que permite que se tenga un estilo muy parecido a las velas tradicionales.

Materiales

Es muy importante que estas velas estén fabricadas en materiales que sean de muy buena calidad, para evitar que se vayan a romper fácilmente. Si son con un cuerpo hecho de cera, debes asegurarte de no golpearlas porque podrías terminar por estropearlas.

Ten en cuenta que, este tipo de velas no se fundirán como las velas tradicionales, por lo que deben permanecer en óptimas condiciones por muchos años. En todo caso, debes seleccionar aquellas que estén fabricadas en materiales de buena calidad.

Control remoto y pilas

La mayoría de los modelos de velas sin llama vienen con un práctico control remoto, con el cual se puede controlar el brillo, así como el tiempo o el modo de la llama. Normalmente, los modelos que vienen con un control remoto son mucho más versátiles que los que no lo incluyen.

Por otra parte, debes fijarte el tipo de pilas que utilizarán las velas, porque no todas son iguales. Si son más compactas lo más común es que usen pilas de botón, con una autonomía que será bastante limitada. Por otra parte, los modelos más grandes pueden incluir pilas AA, con las que se puede conseguir una autonomía de hasta 200 horas de uso.

¿Qué son las velas sin llama?

Las velas sin llama son un elemento de decoración para el hogar que simulan la llama de una vela tradicional con una bombilla LED. Estas a diferencia de las velas tradicionales no requieren fuego para funcionar, sino que funcionan mediante pilas.

Muchas de estas velas vienen fabricadas en cera o parafina, lo que permite tener un tacto y una apariencia más cercana a las velas reales. Estas velas no emiten humo, y se pueden dejar encendidas sin supervisión porque no generarán ningún tipo de accidente.

¿Para qué sirven las velas sin llama?

Este tipo de velas al igual que las velas tradicionales tienen muchos usos interesantes que puedes considerar. Normalmente, son muy usadas en la decoración de los hogares para conseguir ambientar tus espacios y volverlos mucho más cálidos y agradables para estar allí.

Se pueden utilizar en cualquier espacio de tu hogar como en el salón, en el comedor, o incluso en el cuarto de baño. Al no tener llama, pueden ser utilizadas básicamente en cualquier sitio sin limitaciones, incluso si existen textiles cerca porque no se producirá ningún tipo de incendio.

¿Cómo funcionan las velas LED?

El funcionamiento de estas velas se da mediante batería o pilas, y son completamente reutilizables a diferencia de las velas comunes de era. Normalmente, estas velas incorporan bombillas que pueden tener una vida útil total de hasta 50.000 horas de funcionamiento.

Este tipo de velas son perfectas para decorar cualquier tipo de espacios incluso si hay niños en tu hogar. Además, la mayoría de estas velas se pueden controlar fácilmente mediante un control remoto para cambiar su intensidad de brillo y el modo de la llama que puede ser fijo o intermitente.

Ventajas de las velas sin llama

Este tipo de velas tienen muchas ventajas, en especial si las comparamos con las velas tradicionales. Dentro de las principales a tener en cuenta están:

La gran mayoría se pueden controlar con un mando a distancia, lo que aporta una gran comodidad.

No generan ningún tipo de humo o de olor desagradable.

No generan fuego, por lo que no se tendrá ningún riesgo de quemaduras o de incendio al utilizarlas.

Al no derretir la cera, no tendrás que tener problemas a la hora de deshacerte de la misma, porque simplemente no se genera suciedad.

Si se quedan encendidas no tendrás ningún tipo de riesgos.

Estas velas están fabricadas sin productos tóxicos.

Dependiendo de la vela que selecciones puedes tener una durabilidad de hasta 300 horas por cada par de pilas.

La simulación de la llama es muy parecida a la real por lo que podrás conseguir así una sensación muy realista.

Sin embargo, debes tener en cuenta que como desventaja estas velas requieren que se les estén cambiando las pilas periódicamente, lo que representará un gasto recurrente para usar estas velas.

¿Cómo se usan las velas sin llama?

El uso de estas velas es realmente sencillo, solo bastará con que sigas algunas recomendaciones para que las uses de forma correcta como son:

Asegúrate de que las pilas estén puestas en su lugar.

Fíjate en que el interruptor de las velas esté en posición de encendido.

Si tienen control enciéndelas con el control, y selecciona el tiempo que quieres que la vela esté encendida.

Ajusta el modo de llama que quieres y fija el brillo que más se adapte a tus necesidades.

Como puedes ver, usar este tipo de velas será muy sencillo, además, estas velas las puedes llevar a cualquier parte y estarán perfectas para usarlas en cualquier lugar.