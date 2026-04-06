No hay nada como el placer de cocinar al aire libre con el inconfundible aroma de las brasas. Las barbacoas de carbón son la elección perfecta para quienes buscan un sabor auténtico y una experiencia de asado tradicional. Desde el primer chispazo hasta el último bocado, cada parrillada se convierte en un momento inolvidable.

Si eres un amante del buen asado, una barbacoa de carbón es el complemento ideal para tus reuniones con amigos y familia. No solo disfrutarás de carnes jugosas y perfectamente selladas, sino que también podrás experimentar con verduras asadas, pescados ahumados y hasta pizzas con un toque rústico e irresistible.

¿Por qué elegir una barbacoa de carbón?

Sabor auténtico e inigualable: El carbón otorga un gusto ahumado que no se consigue con otros tipos de barbacoas. Cada bocado tiene ese toque especial que recuerda a los asados tradicionales.

Temperatura ideal para un asado perfecto: Alcanza altas temperaturas, lo que permite sellar las carnes y conservar su jugosidad. Además, la cocción lenta con brasas garantiza un acabado tierno y lleno de sabor.

Versatilidad culinaria: No solo es para carnes. Con una barbacoa de carbón puedes cocinar desde verduras y mariscos hasta pizzas y pan, explorando nuevas recetas con un inconfundible toque rústico.

Experiencia de cocina única: Encender el fuego, controlar las brasas y ver cómo se cocinan los alimentos es un ritual que conecta con la tradición y el disfrute del proceso. La barbacoa no es solo cocinar, es una experiencia que se comparte y se disfruta.

Elige la barbacoa de carbón ideal para ti

Barbacoas portátiles: Perfectas para llevar a un camping, un picnic o incluso utilizarlas en terrazas y balcones pequeños. Su diseño compacto te permite disfrutar de una parrillada en cualquier lugar. Barbacoas clásicas: Modelos de tamaño medio ideales para el jardín o la terraza, con parrillas ajustables, tapas con termómetro y control de ventilación para una cocción precisa. Barbacoas grandes y profesionales: Diseñadas para quienes buscan un asado a gran escala. Cuentan con amplias superficies de cocción, compartimentos para optimizar el uso del carbón y accesorios que facilitan el proceso de asado.

Consejos para un asado perfecto con carbón

Utiliza carbón de calidad : Asegúrate de elegir carbón vegetal de buena calidad, que proporcione un calor constante y duradero sin generar demasiado humo.

: Asegúrate de elegir carbón vegetal de buena calidad, que proporcione un calor constante y duradero sin generar demasiado humo. Precalienta la parrilla correctamente : Espera a que el carbón esté bien encendido y haya formado una capa de brasas blancas antes de comenzar a cocinar.

: Espera a que el carbón esté bien encendido y haya formado una capa de brasas blancas antes de comenzar a cocinar. Regula la temperatura con las ventilaciones : Abriendo o cerrando las compuertas de aire, puedes controlar la intensidad del calor para lograr la cocción perfecta.

: Abriendo o cerrando las compuertas de aire, puedes controlar la intensidad del calor para lograr la cocción perfecta. Evita el fuego directo : Cocina con brasas en lugar de llamas vivas para evitar que la comida se queme por fuera y quede cruda por dentro.

: Cocina con brasas en lugar de llamas vivas para evitar que la comida se queme por fuera y quede cruda por dentro. Deja reposar la carne antes de servir : Después de sacarla de la parrilla, deja que repose unos minutos para que los jugos se redistribuyan y cada bocado sea más jugoso.

: Después de sacarla de la parrilla, deja que repose unos minutos para que los jugos se redistribuyan y cada bocado sea más jugoso. Limpia la parrilla después de cada uso: Mantenerla libre de residuos de grasa y restos de carbón asegurará una mejor cocción y prolongará la vida útil de tu barbacoa.

Accesorios imprescindibles para mejorar tu experiencia

Pinzas y espátulas de acero inoxidable : Facilitan el manejo de los alimentos sin riesgo de quemarte.

: Facilitan el manejo de los alimentos sin riesgo de quemarte. Termómetro de cocina : Controla la temperatura interna de la carne para asegurarte de que está en su punto ideal.

: Controla la temperatura interna de la carne para asegurarte de que está en su punto ideal. Guantes resistentes al calor : Protegen tus manos del calor intenso de las brasas.

: Protegen tus manos del calor intenso de las brasas. Cepillo para parrilla: Mantén la parrilla limpia y lista para el próximo asado.

Las mejores barbacoas de carbón

Reunirse alrededor del fuego, compartir risas y disfrutar de una comida cocinada a la perfección es una de las mejores formas de pasar el tiempo con familia y amigos. Una barbacoa de carbón transforma cualquier reunión en una celebración, donde el sabor y la tradición se combinan en cada plato.

Pero, si no se cuenta con el tiempo suficiente para buscar en Internet las diferencias entre unas y otras, te ayudamos dejándote una lista de las mejores barbacoas de carbón que hay en Amazon.es.

1. Barbacoa de carbón Tepro Toronto Click

Barbacoa Barbecue Grill

La barbacoa profesional de Tectake tiene un diseño sofisticado. En color negro mate y detalles plata, es una barbacoa que cumple con los estándares más exigentes. Dispone de una rejilla inferior para reposar los cuchillos, pinzas y herramientas de cocina.

Incluye una superior lateral desplegables para el soporte de las carnes. En esta se adjuntan cuatro ganchos para tener a mano los instrumentos de cocina. Es totalmente práctica, moderna y funcional. tiene un destapador de cervezas integrado.

Cocinar en ella es fácil y cómodo, y limpiarla también. La barbacoa está bien pensada para complacer en todos sus aspectos. Debajo de la bandeja de carbón, hay una rejilla en donde se depositan las cenizas. Esta es extraíble para alcanzar una limpieza rápida y sencilla.

La barbacoa tiene dos ruedas, lo que permite fácil movilidad y dos pilares sin ruedas para mantener estabilidad. La superficie para asar es suficientemente amplia de 55 x 25 cm.

Y como no podía ser de otra forma, la parrillera Tepro Toronto es una de las más vendidas en Amazon.es. ¡No es para menos! Adcemás tiene un termómetro para indicar el punto perfecto del asado, y la temperatura se ajusta gracias a que la bandeja del carbón puede subir o bajar con una manivela.

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2. Barbacoa de carbón 1038 – Tepro

Barbacoa de carbón 1038 – Tepro

La barbacoa profesional de Tepro es el modelo perfecto para quienes buscan excelencia y grandes características. No es una barbacoa básica, todo lo contrario. De color negro mate y diseñada con material acero, es una con aspecto rectangular y en forma de barril.

La pintura y los elementos que la componen soportan altas temperaturas de calor, incluso hasta 350 °.

En la Tepro tan solo es necesario colocar las carnes y cerrar las puertas para obtener un resultado de profesional. El tamaño y espacio de acción es exc elente, y además esta barbacoa tiene dos cámaras de combustión para trabajar de forma más fácil y organizada. Toda la estructura está elaborada con sumo cuidado porque al usar no gotea ni emite olor tóxico. Es decir, no es peligrosa para la salud.

Tiene cuatro patas, dos de ellas para mantener estabilidad y dos con ruedas para mover a la zona deseada. Debajo de la zona de cocción principal dispone de un gancho para colgar los utensilios necesarios y tener a mano las herramientas de cocina. Además de ello, en esta misma zona, tiene una bandeja desplegable para mejor utilidad.

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3. Barbacoa de carbón G – RO – 34 – LotusGrill

Barbacoa de carbón sin humo – LotusGrill

La barbacoa de LotusGrill destaca por ser un modelo sin humo. Promete una cocción perfecta sin la molesta nube de vapor rodeando el lugar. Es pequeña y con un peculiar diseño circular. Similar a un bol, está elaborada con acero inoxidable y plástico resistente al calor. La barbacoa de color rojo brillante pesa menos de 4 kg, y al comprarla viene una bolsa de nylon del mismo color. La rejilla y el bol interior están fabricados en acero inoxidable y es fácil de desmontar y lavar.

Esta singular barbacoa está preparada para cocinar raciones para cinco personas. El contenedor de carbón tiene una capacidad máxima de 250 gr. Y promete una cocción perfecta de 40 a 90 minutos, todo dependerá de la cantidad de carbón empleada. En Amazon.es tiene muy buenas referencias y está dentro de las mejores calificadas.

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El producto tiene buena receptividad entre los compradores. La mayoría de los comentarios en la plataforma son positivos. "Una de mis mejores compras. Te permite hacer barbacoas en tu piso, dentro de la cocina debajo de la campana o en tu terraza, porque hace muy poco humo, como si fuese una sartén. Si lo usas con el carbón de Lotus Grill va genial, y puedes hacer cualquier tipo de carne, pescado, verdura, marisco... Y quedan geniales. Luego al acabar puedes poner la barbacoa en el centro de la mesa, con toda la comida que se haya hecho, para mantenerla caliente e ir cogiendo al ritmo que uno quiera manteniéndose caliente por mucho rato".

4. Barbacoa de carbón Relaxdays

Barbacoa de carbón Relaxdays

Si amas la comida a la parrilla y deseas una para llevar de viaje o como compañera a cualquier lugar, la Relaxdays es perfecta para ello. En color gris está diseñada con elementos de la más alta calidad. No se deforma ni emite sustancias tóxicas al calentarse. Lo que indica que sea un producto que no provoca daños al medioambiente o la salud de quienes están a su alrededor.

La Relaxdays plegable tiene como principal ventaja que es una barbacoa perfecta para viajar, para el camping, para la playa o un día de paseo. Está compuesta por un asa que permite transportarla fácilmente. Construida con acero inoxidable, tiene un peso aproximado de 4 kilos. Su diseño en forma de equis (X) le hace peculiar y única.

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La barbacoa tiene un recipiente interior en donde se vierte en carbón. Las rejillas, también construidas con acero inoxidable, son desplegables. Fácil de quitar y poner, así como de limpiar y lavar. Es perfecta para colocar en el jardín pues la zona donde se ubica el carbón está a unos 18 cm por encima del suelo, que evita daños en el césped o quemaduras en el piso. Es pequeña, compacta y sencilla para utilizar.

5. Barbacoa de carbón Aktive

Barbacoa de carbón Aktive

La barbacoa de carbón es una de las más vendidas en Amazon.es. La pequeña parrillera es portátil tiene buena relación en calidad – precio. Una de las de las más económicas en la web, pero es no impide que sea perfecta para cocinar ahumados.

Diseñada con una estructura de hierro de alta calidad, es totalmente resistente al calor, no tiende a deformarse ni se oxida. Lo que significa que no es nociva para la salud ni para el medioambiente. Las rejillas de acero cromado se diseñaron pensando en el ambiente, y son resistentes al óxido, no se parte con los años y es fácil de limpiar.

La recomendación es usar esta barbacoa en una superficie plana o sobre una mesa resistente. El tamaño (43 x 29 x 22) la convierte en la ideal para llevar a la playa, a fiestas, de viaje, de camping o realizar asados en casa. Deleitarse con una carne bien preparada ya no es un lujo, con la barbacoa Uten puedes hacerlo en cualquier lugar.

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Los clientes de Amazon las califican como un modelo para reuniones en familia. "Estoy encantada de esta barbacoa portátil, lo primero (es que es) pequeño, fácil de montar, simplemente es abrir las patas y ya, fácil de llevar, porque es una caja pequeñita. También es muy fácil de limpiar, el molde que tiene se quita y se coloca rápido.", es uno de los tantos comentarios positivos que se hallan en la plataforma.

6. Barbacoa de carbón Sunjas

Barbacoa de carbón Sunjas

La barbacoa de carbón de la marca Sunjas es grande, cómoda y totalmente funcional. Tiene un moderno diseño en color negro y tiene buenas calificaciones de los compradores.

La barbacoa tiene dos repisas fabricadas en madera desplegables. En ella se puede colocar todos los utensilios, alimentos, bandejas o condimentos necesarios para la cocción. Estos espacios de madera son desmontables. Es decir, si se requiere, se pueden quitar sin problemas. El área de la parrillera es amplia y es capaz de cocinar para 8 a 10 personas. Tiene, además, una bandeja de cocción superior que se pone en contacto con el calor cuando se cierra el equipo.

La barbacoa tiene cuatro patas. Dos patas fijas para dar estabilidad y dos ruedas para movilizar. Entre las grandes bondades de estas ruedas es que están diseñadas para jardín. Eso significa que no va a maltratar el céspedo bajo su peso. Por otro lado, dentro de la barbacoa hay un envase recolector de cenizas, lo que supone tener un espacio de fácil limpieza, que se descarga en la zona trasera y listo. En la parte inferior de la barbacoa

hay una rejilla con profundidad que sirve para colocar alimentos.

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La marca, además, ofrece 30 días para devolver el dinero si no se está satisfecho con el equipo y dos años de garantía.

¿Qué se debe considerar antes de comprar una barbacoa?

Para comprar una barbacoa se necesita tener en cuenta ciertos detalles:

El tamaño : Todo dependerá de dónde estará o si deseas una portátil, así, para cuántas personas se desea cocinar. Mientras más grande, se necesita más carbón, es más complicada de limpiar y requiere mayor cuidado.

: Todo dependerá de dónde estará o si deseas una portátil, así, para cuántas personas se desea cocinar. Mientras más grande, se necesita más carbón, es más complicada de limpiar y requiere mayor cuidado. El precio : En el mercado hay de todos los precios, desde los más bajos hasta los impensables, ¿Cuál es el correcto para ti?

: En el mercado hay de todos los precios, desde los más bajos hasta los impensables, ¿Cuál es el correcto para ti? Las características: Hay barbacoas con muchos elementos como ajustadores de temperaturas, rejillas desplegables, doble parrillera y más. Se debe pensar si se necesita todo esto o solo se requiere una básica.

Recomendaciones para comprar una barbacoa de carbón

Si estás buscando comprar una barbacoa de carbón, es importante considerar varios factores para asegurarte de elegir la mejor opción según tus necesidades y espacio. Aquí te dejo algunas recomendaciones clave para hacer una compra inteligente:

Tamaño y capacidad

Pequeña (hasta 3-4 personas): Ideal para balcones, terrazas pequeñas o para llevar de camping. Mediana (5-8 personas): Perfecta para jardines o patios, con suficiente espacio de cocción para reuniones familiares. Grande (+8 personas): Pensada para fiestas y grandes parrilladas, con amplias superficies de cocción y múltiples funcionalidades.

Material de fabricación

Acero inoxidable : Resistente a la corrosión y fácil de limpiar.

: Resistente a la corrosión y fácil de limpiar. Hierro fundido : Mantiene el calor por más tiempo, pero requiere más mantenimiento.

: Mantiene el calor por más tiempo, pero requiere más mantenimiento. Acero esmaltado: Buena opción en relación calidad-precio, con protección contra el óxido.

Diseño y funcionalidad

Con tapa: Permite un mejor control del calor y da un toque ahumado a los alimentos.

Con regulación de altura: Ajusta la distancia entre la parrilla y las brasas para controlar la cocción.

Con ruedas: Facilita su movilidad, ideal si necesitas guardarla después de cada uso.

Con ventilaciones: Ayudan a controlar la temperatura y el flujo de aire dentro de la barbacoa.

Con compartimentos o mesas auxiliares: Aportan comodidad para preparar y organizar los alimentos.

Tipo de parrilla

Parrilla de acero inoxidable: Fácil de limpiar y duradera. Parrilla de hierro fundido: Retiene mejor el calor, pero necesita más cuidado. Parrilla modular: Permite intercambiar secciones para cocinar diferentes tipos de alimentos.

Facilidad de limpieza

Opta por modelos con bandejas recolectoras de cenizas , lo que facilita la limpieza y evita la acumulación de residuos.

, lo que facilita la limpieza y evita la acumulación de residuos. Una parrilla extraíble hace que la limpieza sea más sencilla.

Evita diseños con demasiados rincones donde se acumulen restos de comida o grasa.

Seguridad y estabilidad

Asegúrate de que la barbacoa tenga una base firme y estable para evitar accidentes.

Busca modelos con asas térmicas para evitar quemaduras al manipular la tapa o la parrilla.

Si tiene ruedas, verifica que tengan frenos para mantener la barbacoa fija en su lugar.

Presupuesto y relación calidad-precio

Económicas (<100€) : Modelos básicos, ideales para un uso ocasional.

: Modelos básicos, ideales para un uso ocasional. Gama media (100-300€) : Materiales más resistentes y mayor capacidad de cocción.

: Materiales más resistentes y mayor capacidad de cocción. Alta gama (+300€): Diseños premium con extras como termómetros, parrillas intercambiables y mayor durabilidad.

Accesorios útiles para mejorar la experiencia

Termómetro integrado : Para controlar la temperatura sin abrir la tapa.

: Para controlar la temperatura sin abrir la tapa. Pinzas y espátulas de acero inoxidable : Facilitan la manipulación de los alimentos.

: Facilitan la manipulación de los alimentos. Encendedor de carbón : Acelera el proceso de encendido sin necesidad de líquidos inflamables.

: Acelera el proceso de encendido sin necesidad de líquidos inflamables. Funda protectora: Protege la barbacoa de la intemperie y alarga su vida útil.

¿Cuál es la mejor barbacoa de carbón?

Como en todos los productos, no existe una marca mejor sobre todas. Es posible que haya muchas marcas de excelente calidad. Es importante fijarse en estas que resaltan por sus barbacoas de gran eficacia, pero también es indispensable que esta se amolde a las necesidades que disponga el comprador.

Como se observa, hay una gran cantidad de modelos y beneficios que ofrecen unas y otras.

¿Cómo se apaga el fuego de una barbacoa de carbón?

Es importantísimo aprende a apagar correctamente las brasas para cuidar y mantener en mejor estado la barbacoa. El carbón demora en apagarse y, aunque parezca que ya está apago, aún tiene mucho calor entre sí. Por eso, los consejos para extinguir el fuego correctamente son los siguientes:

Si la parrilla tiene tapa, lo mejor es cerrarla . Al consumirse el oxígeno, el fuego se extingue.

. Al consumirse el oxígeno, el fuego se extingue. Si no tiene tapa , procura apagar el carbón que no se haya quemado y deja que los encendidos se apaguen por sí solos .

, procura apagar el carbón que no se haya quemado y deja que los encendidos se . En caso de necesitar que se apague rápidamente, se puede optar por verter tierra o arena sobre el carbón. Con esto, ocurrirá lo mismo que con la tapa, la arena ahoga el fuego.

¿Cuánto tiempo hay que dejar que prenda el carbón?

Generalmente, el carbón demora de 45 a 55 minutos en encenderse por completo. Se debe esperar que surja la llama y que toda la brasa esté completamente quemada.

¿Por qué una barbacoa de carbón?

Las barbacoas de gas o eléctricas son más fáciles de encender y apagar, así como de usar. Son más seguras para quienes están a su alrededor pues no están propensos de un accidente con fuego.

Pero nos quedamos con las de carbón, de las que se pueden enumerar múltiples bondades, fundamentalmente que las barbacoas de carbón otorgan un sabor único y exquisito, así como un olor sin comparación, compactan mayor calor que las anteriores y son más económicas.

Al final cada una tiene sus pros y sus contras, dejando la decisión en en manos del comprador.